İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

İstanbul'da 19-20 Ekim 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. BEDAŞ'ın açıkladığı programa göre Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Beşiktaş ve Esenyurt başta olmak üzere birçok ilçede bakım, onarım ve bağlantı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? İşte 19-20 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı ve sorgulama ekranı...

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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 19-20 Ekim tarihlerinde yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları belli oldu. BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programında Kağıthane, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Başakşehir, Bağcılar ve Sultangazi gibi ilçelerin belirli mahalle ve sokakları yer alıyor. Şebeke bakım, trafo yenileme ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri bölgelere göre değişiyor. Vatandaşlar, elektriklerin yeniden verileceği saatleri ve kesintiden etkilenen adresleri araştırıyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-20 EKİM

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ERDAL, HÜMEYRA, LİBADİYE sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, DALGIÇ, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, YILDIRIM, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 16:30:00 - 19:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, GÜLBAHÇE, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KUBİLAY, KUYTU, MUTLU, ULUBATLI, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEREFE sk bölgelerinde 19/10/2026 16:30:00 - 19/10/2026 19:30:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:15:00 - 12:15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk / YEŞİLOVA mah 5.KANARYA, 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL, KAHRAMANLAR, KORUCU, SAYILI, TANSEL sk bölgelerinde 19/10/2026 09:15:00 - 19/10/2026 12:15:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLAY sk bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BILDIRCIN, DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, GÜVERCİN, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, HİLMİ NAİLİ, KALE, KÖSE RAİF PAŞA, ORHAN GAZİ, SÜBYAN MEKTEBİ, ÇEKMECE, ÜMRAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR sk bölgelerinde 19/10/2026 08:00:00 - 19/10/2026 15:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, FİDAN, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, NİGAR HANIM, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, TEYYARECİ NURİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 39/2. sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1. sk bölgelerinde 19/10/2026 08:00:00 - 19/10/2026 15:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2388., 2388/2., 2389., 2391., 2392., 2393., 2395., 2417., 2418., 2419., 2420., 2424., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BILDIRCIN, DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, GÜVERCİN, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, HİLMİ NAİLİ, KALE, KÖSE RAİF PAŞA, ORHAN GAZİ, SÜBYAN MEKTEBİ, ÇEKMECE, ÜMRAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR sk bölgelerinde 19/10/2026 08:00:00 - 19/10/2026 15:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA, HAMDİPAŞA MEKTEBİ, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL sk / ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, KENNEDY, LAMİBEY, ODABAŞI, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgelerinde 19/10/2026 08:00:00 - 19/10/2026 15:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI, NİYAZİ BEY sk / KARTALTEPE mah AVNİYE, BEHİRE, BELEDİYE HEKİMİ, FİLİZ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GENÇLER, KARTALTEPE, MEKTUPCU, PARK ÖNÜ, RUŞENBEY, SEFALI, TERAKKİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, ARALIK, HAZIRLIK, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 19/10/2026 08:00:00 - 19/10/2026 15:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, BAHARİSTAN, FİDAN, GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, NİGAR HANIM, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, TEYYARECİ NURİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 39/2. sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1. sk bölgelerinde 19/10/2026 08:00:00 - 19/10/2026 15:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMANLI sk bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ÇETİN sk bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, AMİRAL NECDET URAN, BAHAR 1, GÜLTER HANIM, KİRAZLI 1, RADYUM, RÖNTGEN, YONCA 3 sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 11:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 19/10/2026 11:00:00 - 19/10/2026 18:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 11:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 19/10/2026 11:00:00 - 19/10/2026 18:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 11:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 19/10/2026 11:00:00 - 19/10/2026 18:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 12:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2082., 2085., 2088., 2089., 2091., 2092., 2093., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2106., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 272. sk / TUNA mah 671., 675., 676., 677., 678., 683., 688., 689., 693., 694., 726., 730., BAĞCILAR, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEŞ sk bölgelerinde 20/10/2026 12:30:00 - 20/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ilce - mah sk // EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2086. sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, ARİFE, AYVAZKAHYA, BEKÇİ, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUBAHÇE, DUTLUK, DİLBER, FANUS, FULYA DERESİ, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, NARDENK, NARDENK ARALIĞI, NURTANESİ, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ, YILDIZ BOSTANI, ZAFER, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ sk / CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, HÜSNÜ SAVMAN, RESSAM HAMDİ BEY, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER sk / DİKİLİTAŞ mah ASUDE, BARIŞ, DAMLA, DİLEK, EMİRHAN, FULYA DERESİ, HAKKI YETEN sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MUHTAR MOLLA, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME sk bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -TÜRKOBA mah sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1041. sk bölgelerinde 20/10/2026 08:00:00 - 20/10/2026 15:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135. sk / KEMER mah 928., 928/1. ÇIKMAZ, 929. ÇIKMAZ, 943., ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 20/10/2026 08:00:00 - 20/10/2026 15:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1566., ALKOP, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 19/10/2026 00:00:00 - 19/10/2026 08:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ilce - mah sk // EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 09:30:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 19/10/2026 09:30:00 - 19/10/2026 17:30:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KOCA MUSTAFAPAŞA, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BERBER ŞEFİK, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, EMİRLER ÇEŞMESİ, KADER, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, PAMUKÇU, SÜRGÜCÜLER, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk / SİLİVRİKAPI mah KOCA MUSTAFAPAŞA, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, BARBAROS HAYRETTİN, DORUK, ENGİN, ERGENEKON, KAVAK, MALAZGİRT, NAZLI, OĞUZHAN, PİYALE, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 15:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 604., 6093., 6128., 6129., 6132., 6133., 6134., 6141., 6143., 6144., 6145., 6147. sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-19 12:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 604., 6093., 6128., 6129., 6132., 6133., 6134., 6141., 6143., 6144., 6145., 6147. sk bölgelerinde 19/10/2026 12:00:00 - 19/10/2026 18:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2086. sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

İstanbul elektrik kesintisi 19-20 Ekim! BEDAŞ elektrik kesintisi (Kağıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu...)

2026-10-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2388., 2388/2., 2389., 2391., 2392., 2393., 2395., 2417., 2418., 2419., 2420., 2424., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 19/10/2026 09:00:00 - 19/10/2026 17:00:00 saatleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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