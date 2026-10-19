Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Ankara elektrik kesintisi 20, 21 ve 22 Ekim 2026 tarihleri için Başkent EDAŞ tarafından duyurulan planlı çalışmalarla gündeme geldi. Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan, Mamak, Altındağ ve Akyurt başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintilerinin yaşanacağı mahalleler ve saat aralıkları araştırılıyor. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin ne zaman başlayacağı ve elektriğin saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte Başkent EDAŞ Ankara elektrik kesintisi listesi...
Ankara'da 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Başkent EDAŞ tarafından paylaşılan kesinti programında Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Sincan, Çubuk, Altındağ, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Elmadağ, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Mamak ilçeleri yer alıyor. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri uygulanması planlanırken çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri bölgelere göre değişiyor.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21-22 EKİM
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.10.2026 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
GÜNİZ, TUNALI HİLMİ, TUNUS
21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TOHUMLAR
20.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HACIYOLU, ŞEHİT LÜTFÜ GÜN, LİBYA, BAŞAK, BAŞÇAVUŞ, BİNEKTAŞI, TUNALI HİLMİ, OLGUNLAR, BÜLBÜLDERESİ, AKYÜZ
20.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLABEYİ, 133, BABAYAKUP
22.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
604/4, DOĞUKENT
22.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ATATÜRK, 998, GÜNİZ, TUNUS, BİLLUR, TUNALI HİLMİ, ABAY KUNANBAY
22.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BUĞDAY, İRAN, GÜNİZ, TUNALI HİLMİ, KUDÜS
22.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
22.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
22.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DODURGA, ŞENUMAY SİTESİ, MELİS
22.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALACAATLI
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
717, 722, 720, 723, 728, 730, 731, 733, 729, 2617, 2616
20.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4566, 4572, AŞAĞI YURTÇU, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FECRİ EBCİOĞLU, ERCAN, SOĞULCAK, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YAĞLIPINAR
21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., ABAZLI, 3200, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., AHİBOZ
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN
21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÖRELİ, 105, 113, 114, 115, 118, 119, 112, 116, 101, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121, 106, ABAZLI
21.10.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109, 213, 206, 212, 79, 255, 211, 164, 210, 208
20.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4513, 1180
20.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1180
22.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1725, 4131, 1745, 1720, HÜDAVERDİ, HİLMİYET, 1723, 1429, 1714, 1718, 1762, 1716, HAYMANA, 1717, 1756, 1714/2, 1722, 1709, 1750, 1772, 1741, HACILAR, 1751, 1748, 1753, HACILAR KÜME, 1714/1, 1747, 1708, 1742, 1719, 1760
22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILKOYUNLU, HAYMANA, SOĞULCA, BATI KISIM, YEŞİLYURT, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN
22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÖMERLİ, YEŞİLYURT, KARAYAVŞAN, AHIRLIKUYU
22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2058, 2085, 2061, 2076, 1099., 1293, 2052, 2007, 1349/1, 1338, 1383, 1578, TULUNTAŞ YOLU, 1341, 1294, 2028, 1302, 1345, 1313, 2050, 2021, 1312, 1362, 1580, 1306, 1295, 1566/1, HACILAR, 1349, 2031, 1542, 1366, 2018, 2069, 1576, 2024, 2086, 1541, 1573, 1297, 1378, 2066, 2013, 1572, 1552, 1571, 1304, 2017, 2049, 1547, 1575, 1352, 2022, 1568, 2088, 1291, 2012, 1336, 1357, 1543, 2038, 2020, 1551, HACILAR KÜME, 1570, 1354, 1545, 2051, 1579, 2082, 1548, 1550, 1358, 1327, 2067, 1584, 1346, 1292, 1334, 1317, 1355, 1281
22.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3101, 3103, 3115, 3096, 3097, EVREN YAYINCILIK, 3113, 3126, ŞAN SİTESİ, 3106, 3117, 3120, 3123, KOÇYAYLA, 3119, KARADERE, 3093, KONAK, 3153, 3124, 3111, MUHABBET, 3055, ASAR, 3141, 3138, 3102, 3131, 3128, 3140, 3092, 3085, 3137, 3132, 3142, 3088, 3087, 3090, 3084, BEYLİK, 3098, 3150, 3133, FETİH, 3089, OĞULBEY, 3086
22.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞAN SİTESİ, 3158, 3159, 3156, OĞULBEY, 3157
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 298, 1493, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, 1472, 1473, 1496, 1474, 1502, 1491, 1475, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1497, 277, 1495, 1498, 1470, 1433, 1511, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 1494, 1487, 1465, 1481
22.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 431, 529, 520, 533, 491, 1991, 474, 477, AZERBAYCAN CADDESİ, 473
22.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, 998, GÜNİZ, TUNUS, BİLLUR, TUNALI HİLMİ, ABAY KUNANBAY
22.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞIHALİ, KARAKAŞ, 362, AHMETADİL, ÇALI, 3., OLUKPINAR, SÜRGÜLÜ., BOY
22.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DODURGA, ŞENUMAY SİTESİ, MELİS
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİİ
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1748, 1048, 1132/1, 1107, 1076, 1131, 1109/1, 1070, 1077, 1135, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER
D
20.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Soka
21.10.2026
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ
20.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1851, 1843, 1842
22.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
MEVLANA 1, IHLAMUR, GELİNCİK, DEFNE, KARANFİL., 1609
22.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
826, 854/1, 824, DOĞU, 833
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.10.2026
09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARACAKAYA
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, MEVLANA, KİLLİÖNÜ TOKİ, MEZBAHA
11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARACAKAYA, HAYDAR
00:30 - 05:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL
21.10.2026
09:15 - 11:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AKASYA, ESENLER, EGE, ELİF, EFES, ERDEM, ESRA, ESTERGON, EMİRGAN, ALPEREN, AYVALI, EMSAL, TERTİP, SERÇE, SEZGİN, ÇANKIRI, ELİAÇIK, ERGENEKON, EMİN, ELVAN, ESER, ERSEVEN, BİRLİK, EVLİYA, ESENBOĞA, EZİNE, ELMAS, ELA, EDA, TUTKU, SEYMENLER, SEVİLAY, SAMUR, SARMAŞIK, ESNAF, ERİK, EKİN, EBEDİ, ESENYEL, EFSANE, ÇUBUK, ZÜMRÜT, EFENDİ, ESENTEPE, ULUÇAY, ELAGÖZ, ERTAŞ, EYLÜL, ERDOĞAN, ERGAZİ, TORAMAN, EZGİ, ELVEREN, EFTAL, ELİBOL, EBRU, ESENGÜL, EREN, ERİŞEN, ATİK, ŞEHİT ÖMER ÖZTÜRK, ELÇİ, EMNİYET, MEHMET ÖZAL, ECE, ENFES, EĞİTİM, EREĞLİ
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.10.2026
09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN
09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1.OKUL, AÇELYE, ZAMBAK, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, SÖĞÜT, İSTİKLAL., KAYI BOYLARI, LALE, HUN, IHLAMUR, ULUYOL, CUMHURİYET, SELÇUKLU, AYAŞ, ANKARA., İNCE, PEHLİVAN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, ATATÜRK., ÇİÇEK, KÖY PINARYAKA, ANKARA, GÜL, OĞUZLAR, FERUZ, BAYAT
22.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
677, İLYAKUT, MÜLK
22.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BURHAN DEMİRBAŞ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME, AHLATLI, GENÇALİ, KARŞIYAKA, ILICA ŞABANÖZÜ, KIRANHARMANI, AŞAĞI YERLEŞİM, AŞAĞI 2 ŞABANÖZÜ, KUZULUK ŞABANÖZÜ, AŞAĞI GENÇALİ, ÇİFTLİKLER, AVŞAR KÜME, OĞUZLAR MEVSİMLİK İŞÇİLER, ORTA ŞABANÖZÜ, YENİ ŞABANÖZÜ, HIDIRŞEYH, YOLUN ALTI MÜSLÜM, YOLUN ÜSTÜ MÜSLÜM, GÜREŞ, KUŞLAR ŞABANÖZÜ, YUKARI SARIOBA, YUKARI YERLEŞİM, OĞUZLAR, AŞAĞI SARIOBA, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, BEYLİK ŞABANÖZÜ
22.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BAŞBEREKET
22.10.2026 14:25 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1.OKUL, AÇELYE, ZAMBAK, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, SÖĞÜT, İSTİKLAL., KAYI BOYLARI, LALE, HUN, IHLAMUR, ULUYOL, CUMHURİYET, SELÇUKLU, AYAŞ, ANKARA., İNCE, PEHLİVAN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, ATATÜRK., ÇİÇEK, KÖY PINARYAKA, ANKARA, GÜL, OĞUZLAR, FERUZ, BAYAT
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FECRİ EBCİOĞLU, ERCAN, SOĞULCAK, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YAĞLIPINAR
21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 717, 722, 720, 723, 728, 730, 731, 733, 729, 2617, 2616
20.10.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
21.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINYILDIZ, BABAYAKUP, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT, PİRİREİS, İSTASYON, BILDIRCIN., ÇALI, GÜRGÜR, BACI., BACI YOLU, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, BACI, NUR, ZİYARETÇİ, METİN., SEVER, IRMAK, OLUKPINAR, GÜLHANE, ŞAİR OSMAN KOÇ, KUMA, BİLGEHAN, CONKBAYIR, HABEŞ, KASIMPATI, PLANCILAR, BARAN, TOPHANE, MAVİ, IHLAMUR, ŞEHİT KUBİLAY, TOMBUL, BUĞDAYCI, KÖŞK, KARASU, RECEP, YENİ BACI
21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADİLE NAŞİT, POYRAZ KÜME, BABAYAKUP, BAĞ YOLU, TÜRKŞEREFLİ, İRFAN ZÜM, ÇAMLIK, 1205, EKİNCİ, 1201, SAKARYA.., BARIŞ., CEVAHİR, DOĞA TARIM BAHÇELERİ, ÇAKIR., DOĞAN, ALAGÖZ, AĞLAYAN, GÜVEN., BEYOBASI, AYVA, MERİNOS, KOZANOĞLU, ÖMÜR, KARDELEN, CEMRE, EMEK, SARPER
21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAY
20.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL., 70, 771., 72, 4, 934, 3
20.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, 14, 962, VURAL BAYLAN, 961, 169, 162, 959, 958, 161., 164, 7., 163
20.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 7/2, 7., 149, 146, 6, ÜLKÜ., MELEK, 167, 147, 148., 957, 166, 164, 169, 140.., 953
20.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 143, 139, 9, 950, 168, 951, 6, 123, 140.., 138., 166, 136., 141.
21.10.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİ PEÇENEK, ÇİÇEKTEPE
20.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 338, ŞEHİT MEHMET GÜVEN, 325, KAĞAN, GEYLANİ, 987, 329, 986, 985, KAYI, 326, 336, 337, 334., 335
21.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH
20.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 990, 14, 193, 190, 206., 190., 204, 189, 191, 203, 15, 199., 205., VURAL BAYLAN, 188., 187, 200, 192, 16, 195., 13.
20.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RECEP TAYYİP ERDOĞAN
21.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, İNÖNÜ, HAYRİBEY
21.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANAT, TÜRKELİ, YAĞMUR, TOPRAK, DÖŞEMECİ, ÇAKMAK
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN
21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., ABAZLI, 3200, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., AHİBOZ
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEVLEVİ, ORHANGAZİ
20.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKİF BEY, ALADAĞ, FATİH, KAZIM KARABEKİR, ZİYAPAŞA
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞAĞAÇ
ÇAMLIEDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ALAKOÇ
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
191, 182, 148, 166, 172, 177, 167, 168, 175, 161, 179, 150, 149, 173, 178, 169, İNEBEL 3
20.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
333, 326, 338, 334, 330, 328, 327
20.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
303, 327, 316, 318, 317, 319, 320
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADİLE NAŞİT, POYRAZ KÜME, BABAYAKUP, BAĞ YOLU, TÜRKŞEREFLİ, İRFAN ZÜM, ÇAMLIK, 1205, EKİNCİ, 1201, SAKARYA.., BARIŞ., CEVAHİR, DOĞA TARIM BAHÇELERİ, ÇAKIR., DOĞAN, ALAGÖZ, AĞLAYAN, GÜVEN., BEYOBASI, AYVA, MERİNOS, KOZANOĞLU, ÖMÜR, KARDELEN, CEMRE, EMEK, SARPER
21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADİLE NAŞİT, POYRAZ KÜME, BABAYAKUP, BAĞ YOLU, TÜRKŞEREFLİ, İRFAN ZÜM, ÇAMLIK, 1205, EKİNCİ, 1201, SAKARYA.., BARIŞ., CEVAHİR, DOĞA TARIM BAHÇELERİ, ÇAKIR., DOĞAN, ALAGÖZ, AĞLAYAN, GÜVEN., BEYOBASI, AYVA, MERİNOS, KOZANOĞLU, ÖMÜR, KARDELEN, CEMRE, EMEK, SARPER
21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, ŞEHİT HAKKI SÖZER, 1012, AKGÜVERCİN, KARAHÖYÜK, 1031, 1009
20.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEVGİ, BALIM, BERDAN, BÜYÜKTEPE, TUZCULAR, DOKUZ EYLÜL, MAHMUT ESAT BOZKURT, AYDOĞMUŞ, KAZAN, ALTAY, DOKUZ, MEKTEP
20.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1771, 1771 KARBAK SİTESİ, 1768, 1772
21.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3701, 3702, 3700, YUVA KÖYÜ, 3700/1, GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL., 3044, 3704/1, 3000, 3703/2, 3046
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, DEMİRCİ, MERKEZ, KILCAN, YAYLA, ISIRGANLI, HIDIROĞLU, DAVUTOĞLU, SARIAHMET
22.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİMAR BAŞAK CENGİZ, MEHMET ZAHİT KOTKU
22.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1308, 1305, 1316, 1330, 1331, 1315, SÜLEYMAN ŞAH
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SARAYCIK
21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YAZI, YILDIRIMÖREN
21.10.2026 09:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇAKAL, ÜÇBAŞ, ÇAY, KARACAÖREN
22.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMEVEGİREN
22.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SEMER, ORTAKÖY, İNCECİK
21.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SALIN, KÖSELER
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
777, 779
21.10.2026 16:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
399/2, 149, İNCESU, ZİYA ORALAY, 151, 118, 116
20.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
886, 903/1, 903, 892, 1001/2-, 1010-, 997, 1000/1, 901, 1001/1, 1050, 1008, 1011, 894, 1009, 1005/2, 900, 1001, 1000, TOKİ DUTLUK, EMRE SOYLU, 1007, 1003, 1017/6, 899
20.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KUSUNLAR
22.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET ALİ ALTIN, 344, 449, 339, DEREBOYU, 487,
22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1539/5
22.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1946/1, 1943/1, AKŞEMSETTİN, KIBRIS KÖYÜ, MAVİGÖL
22.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2037/1, 2052/1, 2063, 2061, 2029/2, 2030/1, 2060, 2035/2, 2029/1, 2034/2, 2031/1, 2034/3, 1935, 2034/1, ATIF EFENDİ, NUR, 2035/1
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ILICA
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
GEDİKLİ 12., GEDİKLİ KÜME, GEDİKLİ 81., GEDİKLİ, GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 83., KARAHÖYÜK, GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 72., GEDİKLİ 94., GEDİKLİ 78., GEDİKLİ 49., GEDİKLİ 74.
20.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ILICA ŞABANÖZÜ, AŞAĞI 2 ŞABANÖZÜ, KUZULUK ŞABANÖZÜ, ORTA ŞABANÖZÜ, YENİ ŞABANÖZÜ, KUŞLAR ŞABANÖZÜ, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, BEYLİK ŞABANÖZÜ
21.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALTINYILDIZ, BABAYAKUP, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT, PİRİREİS, İSTASYON, BILDIRCIN., ÇALI, GÜRGÜR, BACI., BACI YOLU, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, BACI, NUR, ZİYARETÇİ, METİN., SEVER, IRMAK, OLUKPINAR, GÜLHANE, ŞAİR OSMAN KOÇ, KUMA, BİLGEHAN, CONKBAYIR, HABEŞ, KASIMPATI, PLANCILAR, BARAN, TOPHANE, MAVİ, IHLAMUR, ŞEHİT KUBİLAY, TOMBUL, BUĞDAYCI, KÖŞK, KARASU, RECEP, YENİ BACI
21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINYILDIZ, BABAYAKUP, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT, PİRİREİS, İSTASYON, BILDIRCIN., ÇALI, GÜRGÜR, BACI., BACI YOLU, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, BACI, NUR, ZİYARETÇİ, METİN., SEVER, IRMAK, OLUKPINAR, GÜLHANE, ŞAİR OSMAN KOÇ, KUMA, BİLGEHAN, CONKBAYIR, HABEŞ, KASIMPATI, PLANCILAR, BARAN, TOPHANE, MAVİ, IHLAMUR, ŞEHİT KUBİLAY, TOMBUL, BUĞDAYCI, KÖŞK, KARASU, RECEP, YENİ BACI
22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILKOYUNLU, HAYMANA, SOĞULCA, BATI KISIM, YEŞİLYURT, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN
22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÖMERLİ, YEŞİLYURT, KARAYAVŞAN, AHIRLIKUYU
22.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞIHALİ, KARAKAŞ, 362, AHMETADİL, ÇALI, 3., OLUKPINAR, SÜRGÜLÜ., BOY
22.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU