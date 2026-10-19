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Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

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Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

Ankara elektrik kesintisi 20, 21 ve 22 Ekim 2026 tarihleri için Başkent EDAŞ tarafından duyurulan planlı çalışmalarla gündeme geldi. Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan, Mamak, Altındağ ve Akyurt başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintilerinin yaşanacağı mahalleler ve saat aralıkları araştırılıyor. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin ne zaman başlayacağı ve elektriğin saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte Başkent EDAŞ Ankara elektrik kesintisi listesi...

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Ankara'da 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Başkent EDAŞ tarafından paylaşılan kesinti programında Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Sincan, Çubuk, Altındağ, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Elmadağ, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam ve Mamak ilçeleri yer alıyor. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri uygulanması planlanırken çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri bölgelere göre değişiyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21-22 EKİM

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

21.10.2026 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
GÜNİZ, TUNALI HİLMİ, TUNUS

21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA

21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TOHUMLAR

20.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HACIYOLU, ŞEHİT LÜTFÜ GÜN, LİBYA, BAŞAK, BAŞÇAVUŞ, BİNEKTAŞI, TUNALI HİLMİ, OLGUNLAR, BÜLBÜLDERESİ, AKYÜZ

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

20.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLABEYİ, 133, BABAYAKUP

22.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
604/4, DOĞUKENT

22.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ATATÜRK, 998, GÜNİZ, TUNUS, BİLLUR, TUNALI HİLMİ, ABAY KUNANBAY

22.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BUĞDAY, İRAN, GÜNİZ, TUNALI HİLMİ, KUDÜS

22.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

22.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

22.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DODURGA, ŞENUMAY SİTESİ, MELİS

22.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALACAATLI

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
717, 722, 720, 723, 728, 730, 731, 733, 729, 2617, 2616

20.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4566, 4572, AŞAĞI YURTÇU, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FECRİ EBCİOĞLU, ERCAN, SOĞULCAK, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YAĞLIPINAR

21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., ABAZLI, 3200, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., AHİBOZ

20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN

21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA

21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÖRELİ, 105, 113, 114, 115, 118, 119, 112, 116, 101, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121, 106, ABAZLI

21.10.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109, 213, 206, 212, 79, 255, 211, 164, 210, 208

20.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4513, 1180

20.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1180

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

22.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1725, 4131, 1745, 1720, HÜDAVERDİ, HİLMİYET, 1723, 1429, 1714, 1718, 1762, 1716, HAYMANA, 1717, 1756, 1714/2, 1722, 1709, 1750, 1772, 1741, HACILAR, 1751, 1748, 1753, HACILAR KÜME, 1714/1, 1747, 1708, 1742, 1719, 1760

22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILKOYUNLU, HAYMANA, SOĞULCA, BATI KISIM, YEŞİLYURT, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN

22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÖMERLİ, YEŞİLYURT, KARAYAVŞAN, AHIRLIKUYU

22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY

22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2058, 2085, 2061, 2076, 1099., 1293, 2052, 2007, 1349/1, 1338, 1383, 1578, TULUNTAŞ YOLU, 1341, 1294, 2028, 1302, 1345, 1313, 2050, 2021, 1312, 1362, 1580, 1306, 1295, 1566/1, HACILAR, 1349, 2031, 1542, 1366, 2018, 2069, 1576, 2024, 2086, 1541, 1573, 1297, 1378, 2066, 2013, 1572, 1552, 1571, 1304, 2017, 2049, 1547, 1575, 1352, 2022, 1568, 2088, 1291, 2012, 1336, 1357, 1543, 2038, 2020, 1551, HACILAR KÜME, 1570, 1354, 1545, 2051, 1579, 2082, 1548, 1550, 1358, 1327, 2067, 1584, 1346, 1292, 1334, 1317, 1355, 1281

22.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3101, 3103, 3115, 3096, 3097, EVREN YAYINCILIK, 3113, 3126, ŞAN SİTESİ, 3106, 3117, 3120, 3123, KOÇYAYLA, 3119, KARADERE, 3093, KONAK, 3153, 3124, 3111, MUHABBET, 3055, ASAR, 3141, 3138, 3102, 3131, 3128, 3140, 3092, 3085, 3137, 3132, 3142, 3088, 3087, 3090, 3084, BEYLİK, 3098, 3150, 3133, FETİH, 3089, OĞULBEY, 3086

22.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞAN SİTESİ, 3158, 3159, 3156, OĞULBEY, 3157

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

21.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 298, 1493, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, 1472, 1473, 1496, 1474, 1502, 1491, 1475, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1497, 277, 1495, 1498, 1470, 1433, 1511, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 1494, 1487, 1465, 1481

22.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 431, 529, 520, 533, 491, 1991, 474, 477, AZERBAYCAN CADDESİ, 473

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

22.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, 998, GÜNİZ, TUNUS, BİLLUR, TUNALI HİLMİ, ABAY KUNANBAY

22.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞIHALİ, KARAKAŞ, 362, AHMETADİL, ÇALI, 3., OLUKPINAR, SÜRGÜLÜ., BOY

22.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DODURGA, ŞENUMAY SİTESİ, MELİS

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİİ

21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1748, 1048, 1132/1, 1107, 1076, 1131, 1109/1, 1070, 1077, 1135, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER
D

20.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Soka

21.10.2026

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

20.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1851, 1843, 1842


22.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
MEVLANA 1, IHLAMUR, GELİNCİK, DEFNE, KARANFİL., 1609

22.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
826, 854/1, 824, DOĞU, 833

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.10.2026

09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARACAKAYA

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, MEVLANA, KİLLİÖNÜ TOKİ, MEZBAHA

11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARACAKAYA, HAYDAR

00:30 - 05:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

21.10.2026

09:15 - 11:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AKASYA, ESENLER, EGE, ELİF, EFES, ERDEM, ESRA, ESTERGON, EMİRGAN, ALPEREN, AYVALI, EMSAL, TERTİP, SERÇE, SEZGİN, ÇANKIRI, ELİAÇIK, ERGENEKON, EMİN, ELVAN, ESER, ERSEVEN, BİRLİK, EVLİYA, ESENBOĞA, EZİNE, ELMAS, ELA, EDA, TUTKU, SEYMENLER, SEVİLAY, SAMUR, SARMAŞIK, ESNAF, ERİK, EKİN, EBEDİ, ESENYEL, EFSANE, ÇUBUK, ZÜMRÜT, EFENDİ, ESENTEPE, ULUÇAY, ELAGÖZ, ERTAŞ, EYLÜL, ERDOĞAN, ERGAZİ, TORAMAN, EZGİ, ELVEREN, EFTAL, ELİBOL, EBRU, ESENGÜL, EREN, ERİŞEN, ATİK, ŞEHİT ÖMER ÖZTÜRK, ELÇİ, EMNİYET, MEHMET ÖZAL, ECE, ENFES, EĞİTİM, EREĞLİ

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.10.2026

09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1.OKUL, AÇELYE, ZAMBAK, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, SÖĞÜT, İSTİKLAL., KAYI BOYLARI, LALE, HUN, IHLAMUR, ULUYOL, CUMHURİYET, SELÇUKLU, AYAŞ, ANKARA., İNCE, PEHLİVAN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, ATATÜRK., ÇİÇEK, KÖY PINARYAKA, ANKARA, GÜL, OĞUZLAR, FERUZ, BAYAT

22.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
677, İLYAKUT, MÜLK

22.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BURHAN DEMİRBAŞ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME, AHLATLI, GENÇALİ, KARŞIYAKA, ILICA ŞABANÖZÜ, KIRANHARMANI, AŞAĞI YERLEŞİM, AŞAĞI 2 ŞABANÖZÜ, KUZULUK ŞABANÖZÜ, AŞAĞI GENÇALİ, ÇİFTLİKLER, AVŞAR KÜME, OĞUZLAR MEVSİMLİK İŞÇİLER, ORTA ŞABANÖZÜ, YENİ ŞABANÖZÜ, HIDIRŞEYH, YOLUN ALTI MÜSLÜM, YOLUN ÜSTÜ MÜSLÜM, GÜREŞ, KUŞLAR ŞABANÖZÜ, YUKARI SARIOBA, YUKARI YERLEŞİM, OĞUZLAR, AŞAĞI SARIOBA, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, BEYLİK ŞABANÖZÜ

22.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BAŞBEREKET

22.10.2026 14:25 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1.OKUL, AÇELYE, ZAMBAK, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, SÖĞÜT, İSTİKLAL., KAYI BOYLARI, LALE, HUN, IHLAMUR, ULUYOL, CUMHURİYET, SELÇUKLU, AYAŞ, ANKARA., İNCE, PEHLİVAN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, ATATÜRK., ÇİÇEK, KÖY PINARYAKA, ANKARA, GÜL, OĞUZLAR, FERUZ, BAYAT

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FECRİ EBCİOĞLU, ERCAN, SOĞULCAK, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., YAĞLIPINAR

21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 717, 722, 720, 723, 728, 730, 731, 733, 729, 2617, 2616

20.10.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM

21.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINYILDIZ, BABAYAKUP, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT, PİRİREİS, İSTASYON, BILDIRCIN., ÇALI, GÜRGÜR, BACI., BACI YOLU, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, BACI, NUR, ZİYARETÇİ, METİN., SEVER, IRMAK, OLUKPINAR, GÜLHANE, ŞAİR OSMAN KOÇ, KUMA, BİLGEHAN, CONKBAYIR, HABEŞ, KASIMPATI, PLANCILAR, BARAN, TOPHANE, MAVİ, IHLAMUR, ŞEHİT KUBİLAY, TOMBUL, BUĞDAYCI, KÖŞK, KARASU, RECEP, YENİ BACI

21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADİLE NAŞİT, POYRAZ KÜME, BABAYAKUP, BAĞ YOLU, TÜRKŞEREFLİ, İRFAN ZÜM, ÇAMLIK, 1205, EKİNCİ, 1201, SAKARYA.., BARIŞ., CEVAHİR, DOĞA TARIM BAHÇELERİ, ÇAKIR., DOĞAN, ALAGÖZ, AĞLAYAN, GÜVEN., BEYOBASI, AYVA, MERİNOS, KOZANOĞLU, ÖMÜR, KARDELEN, CEMRE, EMEK, SARPER

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAY

20.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL., 70, 771., 72, 4, 934, 3

20.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, 14, 962, VURAL BAYLAN, 961, 169, 162, 959, 958, 161., 164, 7., 163

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

20.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 7/2, 7., 149, 146, 6, ÜLKÜ., MELEK, 167, 147, 148., 957, 166, 164, 169, 140.., 953

20.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 143, 139, 9, 950, 168, 951, 6, 123, 140.., 138., 166, 136., 141.

21.10.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİ PEÇENEK, ÇİÇEKTEPE

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

20.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 338, ŞEHİT MEHMET GÜVEN, 325, KAĞAN, GEYLANİ, 987, 329, 986, 985, KAYI, 326, 336, 337, 334., 335

21.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH

20.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 990, 14, 193, 190, 206., 190., 204, 189, 191, 203, 15, 199., 205., VURAL BAYLAN, 188., 187, 200, 192, 16, 195., 13.

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

20.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RECEP TAYYİP ERDOĞAN

21.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, İNÖNÜ, HAYRİBEY

21.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANAT, TÜRKELİ, YAĞMUR, TOPRAK, DÖŞEMECİ, ÇAKMAK

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN

21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., ABAZLI, 3200, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., AHİBOZ

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEVLEVİ, ORHANGAZİ

20.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKİF BEY, ALADAĞ, FATİH, KAZIM KARABEKİR, ZİYAPAŞA

21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞAĞAÇ

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

ÇAMLIEDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ALAKOÇ

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

21.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
191, 182, 148, 166, 172, 177, 167, 168, 175, 161, 179, 150, 149, 173, 178, 169, İNEBEL 3

20.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
333, 326, 338, 334, 330, 328, 327

20.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
303, 327, 316, 318, 317, 319, 320

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADİLE NAŞİT, POYRAZ KÜME, BABAYAKUP, BAĞ YOLU, TÜRKŞEREFLİ, İRFAN ZÜM, ÇAMLIK, 1205, EKİNCİ, 1201, SAKARYA.., BARIŞ., CEVAHİR, DOĞA TARIM BAHÇELERİ, ÇAKIR., DOĞAN, ALAGÖZ, AĞLAYAN, GÜVEN., BEYOBASI, AYVA, MERİNOS, KOZANOĞLU, ÖMÜR, KARDELEN, CEMRE, EMEK, SARPER

21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADİLE NAŞİT, POYRAZ KÜME, BABAYAKUP, BAĞ YOLU, TÜRKŞEREFLİ, İRFAN ZÜM, ÇAMLIK, 1205, EKİNCİ, 1201, SAKARYA.., BARIŞ., CEVAHİR, DOĞA TARIM BAHÇELERİ, ÇAKIR., DOĞAN, ALAGÖZ, AĞLAYAN, GÜVEN., BEYOBASI, AYVA, MERİNOS, KOZANOĞLU, ÖMÜR, KARDELEN, CEMRE, EMEK, SARPER

21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA

20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, ŞEHİT HAKKI SÖZER, 1012, AKGÜVERCİN, KARAHÖYÜK, 1031, 1009

20.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEVGİ, BALIM, BERDAN, BÜYÜKTEPE, TUZCULAR, DOKUZ EYLÜL, MAHMUT ESAT BOZKURT, AYDOĞMUŞ, KAZAN, ALTAY, DOKUZ, MEKTEP

20.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1771, 1771 KARBAK SİTESİ, 1768, 1772

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

21.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3701, 3702, 3700, YUVA KÖYÜ, 3700/1, GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL., 3044, 3704/1, 3000, 3703/2, 3046

21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, DEMİRCİ, MERKEZ, KILCAN, YAYLA, ISIRGANLI, HIDIROĞLU, DAVUTOĞLU, SARIAHMET

22.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİMAR BAŞAK CENGİZ, MEHMET ZAHİT KOTKU

22.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1308, 1305, 1316, 1330, 1331, 1315, SÜLEYMAN ŞAH

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SARAYCIK

21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YAZI, YILDIRIMÖREN

21.10.2026 09:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇAKAL, ÜÇBAŞ, ÇAY, KARACAÖREN

22.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMEVEGİREN

22.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SEMER, ORTAKÖY, İNCECİK

21.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SALIN, KÖSELER

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
777, 779

21.10.2026 16:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
399/2, 149, İNCESU, ZİYA ORALAY, 151, 118, 116

20.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
886, 903/1, 903, 892, 1001/2-, 1010-, 997, 1000/1, 901, 1001/1, 1050, 1008, 1011, 894, 1009, 1005/2, 900, 1001, 1000, TOKİ DUTLUK, EMRE SOYLU, 1007, 1003, 1017/6, 899

20.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KUSUNLAR

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

22.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET ALİ ALTIN, 344, 449, 339, DEREBOYU, 487,

22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1539/5

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

22.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1946/1, 1943/1, AKŞEMSETTİN, KIBRIS KÖYÜ, MAVİGÖL

22.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2037/1, 2052/1, 2063, 2061, 2029/2, 2030/1, 2060, 2035/2, 2029/1, 2034/2, 2031/1, 2034/3, 1935, 2034/1, ATIF EFENDİ, NUR, 2035/1

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

21.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ILICA

20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
GEDİKLİ 12., GEDİKLİ KÜME, GEDİKLİ 81., GEDİKLİ, GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 83., KARAHÖYÜK, GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 72., GEDİKLİ 94., GEDİKLİ 78., GEDİKLİ 49., GEDİKLİ 74.

20.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ILICA ŞABANÖZÜ, AŞAĞI 2 ŞABANÖZÜ, KUZULUK ŞABANÖZÜ, ORTA ŞABANÖZÜ, YENİ ŞABANÖZÜ, KUŞLAR ŞABANÖZÜ, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, BEYLİK ŞABANÖZÜ

21.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALTINYILDIZ, BABAYAKUP, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT, PİRİREİS, İSTASYON, BILDIRCIN., ÇALI, GÜRGÜR, BACI., BACI YOLU, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, BACI, NUR, ZİYARETÇİ, METİN., SEVER, IRMAK, OLUKPINAR, GÜLHANE, ŞAİR OSMAN KOÇ, KUMA, BİLGEHAN, CONKBAYIR, HABEŞ, KASIMPATI, PLANCILAR, BARAN, TOPHANE, MAVİ, IHLAMUR, ŞEHİT KUBİLAY, TOMBUL, BUĞDAYCI, KÖŞK, KARASU, RECEP, YENİ BACI

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

21.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTUNÇANAK, MUZAFFER TÜRKOĞLU, ADİLE NAŞİT, ALCI MAHALLESİ, AAAA, SİYAHLALE, ÜLKER, ÖDEMİŞ, MOHAÇ, 5423, 1657, FERHAT, ADANIR, SANAL, NARKÖKÜ, ÜCRET, SİNOP, TÜRKŞEREFLİ, ÇOKÖREN, ALAGÖZ, TÜRK ŞEREFLİ, HİSARLIKAYA

21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINYILDIZ, BABAYAKUP, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT, PİRİREİS, İSTASYON, BILDIRCIN., ÇALI, GÜRGÜR, BACI., BACI YOLU, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, BACI, NUR, ZİYARETÇİ, METİN., SEVER, IRMAK, OLUKPINAR, GÜLHANE, ŞAİR OSMAN KOÇ, KUMA, BİLGEHAN, CONKBAYIR, HABEŞ, KASIMPATI, PLANCILAR, BARAN, TOPHANE, MAVİ, IHLAMUR, ŞEHİT KUBİLAY, TOMBUL, BUĞDAYCI, KÖŞK, KARASU, RECEP, YENİ BACI

Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 20-21-22 Ekim! Başkent Edaş (Sincan, Gölbaşı, Etimesgut, Çankaya, Keçiören...)

22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILKOYUNLU, HAYMANA, SOĞULCA, BATI KISIM, YEŞİLYURT, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN

22.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÖMERLİ, YEŞİLYURT, KARAYAVŞAN, AHIRLIKUYU

22.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞIHALİ, KARAKAŞ, 362, AHMETADİL, ÇALI, 3., OLUKPINAR, SÜRGÜLÜ., BOY

22.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU

Editör : İREM ÖZCAN
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