Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim programı Fırat EDAŞ tarafından duyuruldu. Planlı kesinti ve bakım çalışmaları kapsamında Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

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Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim listesiyle birlikte kesintisi yaşanması beklenen mahalleler belli oldu. Fırat EDAŞ tarafından yürütülecek işletme çalışmaları ve bakım faaliyetleri nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde belirli saatlerde enerji verilemeyecek. Kesintiler Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak ilçelerinde farklı saatlerde meydana gelecek.

MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23-24-25 EKİM

Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim (Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak)

AKÇADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Ekim: 14.00-15.00 - Ören Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-17.00 - Aksüt, Çakıllıpınar, Demirciler, Yağmurlu, Ören, Bahri, Levent, Çobanuşağı, Güneşli ve Kasımuşağı mahalleleri

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-10.30 ve 10.30-12.00 - İkinciler Mahallesi

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-17.00 - Büyükçimiş Mahallesi

•⁠ ⁠23 Ekim: 13.00-14.00 - Karapınar Mahallesi

•⁠ ⁠23 Ekim: 14.00-15.00 - Sahilköy Mahallesi

•⁠ ⁠24 Ekim: 09.00-17.00 - Gölpınar ve Kasımuşağı mahalleleri

Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim (Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak)

ARAPGİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-17.00 - Taşdelen, Pacalı, Deregezen, Esikli, Kaynak, Kılıçlı, Konducak, Meşeli, Kazanç, Pirali, Sinikli, Sipahiuşağı, Ulaçlı, Boğazlı, Sugeçti, Bostancık ve Çakırsu mahalleleri

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-17.00 - Şağıluşağı, Tarhan, Taşdibek, Yaylacık, Yeşilyayla, Çobanlı, Göz, Mehmet Akif, Osmanpaşa, Sekizsu, Şıhlar, Zöhrap, Budak, Çaybaşı, Çiğnir, Çimen, Düzce, Eğnir, Koru, Ormansırtı, Suceyin ve Sugeçti mahalleleri

•⁠ ⁠23 Ekim: 13.00-17.00 - Eskiarapgir, Gebeli, Pirali, Yazılı, Aktaş, Boğazlı, Günyüzü, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı ve Alıçlı mahalleleri

Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim (Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak)

ARGUVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-17.00 - Dolaylı, Tepebağ, Yeni, Kuruttaş, Çakmak, Kömürlük, Gökağaç, Alhasuşağı, Şotik, Göçeruşağı, Ermişli, Eymir, Güngören, İçmece, İsaköy, Karahüyük, Kızık, Koçak, Konakbaşı, Koyuncu, Kuyudere, Morhamam, Yamaç, Narmikan, Yeniköy, Akören, Armutlu, Aşağısülmenli, Bahçeli, Bozan, Çavuşköy, Çayırlı, Doydum, Kızıluşağı ve Yoncalı mahalleleri

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-11.00 - İçmece Mahallesi

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-12.00 - Dolaylı, Tepebağ ve Yeni mahalleleri

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-17.00 - Armutlu, Bozan ve Çavuşköy mahalleleri

Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim (Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak)

BATTALGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Ekim: 09.00-13.00 - Hacı Abdi, Akpınar ve B. Hüseyinbey mahalleleri

•⁠ ⁠21 Ekim: 09.00-17.00 - Akpınar, Battalgazi, B. Hüseyinbey, Cirikpınar, Göztepe, Halfettin, Hidayet, Zafer, İsmetiye, Kavaklıbağ, Niyazi, Şehitfevzi, Fırat, Sarıcıoğlu, İskender, Selçuklu, Tandoğan, Taştepe, Üçbağlar ve Hanımınçiftliği mahalleleri

•⁠ ⁠21 Ekim: 14.00-17.00 - Kernek Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-11.00 - Şıkşık Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-13.00 - Fırat Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-17.00 - Hatunsuyu, Ferhadiye, Hamidiye, Hasan Varol, İstiklal, İzzetiye, Kavaklıbağ, Alişar, Kemerköprü ve Yıldıztepe mahalleleri

•⁠ ⁠22 Ekim: 11.00-14.00 - İsmetiye, Niyazi ve Kavaklıbağ mahalleleri

•⁠ ⁠22 Ekim: 14.00-17.00 - Zafer Mahallesi

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-13.00 ve 14.00-17.00 - Fırat Mahallesi

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-16.00 - Cevherizade Mahallesi

•⁠ ⁠23 Ekim: 13.00-17.00 - Battalgazi ve Orduzu mahalleleri

•⁠ ⁠24 Ekim: 09.00-17.00 - Toptaş, Çolakoğlu ve Yarımcahan mahalleleri

Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim (Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak)

DOĞANYOL ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Ekim: 09.00-10.30 - Çolak Mahallesi

•⁠ ⁠21 Ekim: 10.30-12.00, 13.00-14.00 ve 15.00-16.00 - İsak Mahallesi

•⁠ ⁠21 Ekim: 14.00-15.00 - Çolak Mahallesi



Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim (Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak)

DOĞANŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Ekim: 10.30-12.00 - Karaterzi Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-17.00 - Polatdere, Suçatı, Yuvalı, Kapıdere ve Örencik mahalleleri

•⁠ ⁠24 Ekim: 09.00-17.00 - Esentepe, Çığlık, Çömlekoba, Gürobası ve Şatıroba mahalleleri

•⁠ ⁠25 Ekim: 09.00-17.00 - Eskiköy, Polatdere ve Suçatı mahalleleri



Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim (Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak)

YEŞİLYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Ekim: 09.00-17.00 - İnönü, Kiltepe, Bentbaşı, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Koşu, Koyunoğlu, Salköprü, Seyran, Yeşilkaynak, Cumhuriyet, Atatürk, Çukurdere, Merkez Fatih, Gazi, Hoca Ahmet Yesevi, İlyas, Kaynarca ve Melekbaba mahalleleri

•⁠ ⁠21 Ekim: 10.30-12.00 - Bostanbaşı Mahallesi

•⁠ ⁠21 Ekim: 13.00-14.00 ve 14.00-15.00 - Tecde Mahallesi

•⁠ ⁠21 Ekim: 15.00-16.00 - Bostanbaşı Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-10.30 ve 09.00-13.00 - Yakınca Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-14.00 - Zaviye Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-17.00 - Çarmuzu, Yaka, Şahnahan, Bindal, Karahan, Özal, Çayırköy, Kaynarca, Kiltepe, Melekbaba, Dilek, Mahmutlu, Samanköy, Yakınca, Suluköy ve İkizce mahalleleri

•⁠ ⁠22 Ekim: 10.00-11.00 - Tecde Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 10.00-11.30 - Karakavak Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 10.30-12.00 - Turgut Özal Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 13.00-14.00 - Yakınca Mahallesi

•⁠ ⁠22 Ekim: 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 - Bostanbaşı Mahallesi

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-10.30, 10.30-12.00, 13.00-14.00, 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 - Bostanbaşı Mahallesi

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-11.00 - Dilek, Mahmutlu, Sütlüce ve Topraktepe mahalleleri

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-17.00 - Gündüzbey Mahallesi

•⁠ ⁠24 Ekim: 09.00-17.00 - Aşağıköy, Ortaköy, Öncü ve Salkonak mahalleleri

Malatya elektrik kesintisi 21-22-23-24-25 Ekim (Yeşilyurt, Arapgir, Battalgazi, Arguvan, Akçadağ, Pütürge, Doğanşehir, Hekimhan, Doğanyol, Yazıhan, Kuluncak)

HEKİMHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Ekim: 09.00-17.00 - Bağyolu, Güzelyurt, Turgut Özal ve Dumlu mahalleleri

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-17.00 - Çimenlik Mahallesi

KULUNCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-17.00 - Bicir Mahallesi

PÜTÜRGE ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠21 Ekim: 09.00-17.00 - Bakımlı, Çengelli, Örmeli, Aktarla, Bölükkaya, Çığırlı, Gündeğer, Karşıyaka, Tatlıcak ve Yediyol mahalleleri

•⁠ ⁠23 Ekim: 09.00-17.00 - Örmeli, Şiro Taraksu, Çengelli ve Bakımlı mahalleleri

YAZIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠22 Ekim: 09.00-17.00 - Çavuş Mahallesi

•⁠ ⁠25 Ekim: 09.00-12.00 - Durucasu, Bereketli, Kömüşhan ve Sürür mahalleleri

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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