AYEDAŞ elektrik kesintisi 21-22-23 Ekim (Pendik, Ümraniye, Sultanbeyli, Kartal, Üsküdar, Şile, Beykoz, Sancaktepe, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Tuzla, Maltepe)
AYEDAŞ elektrik kesintisi 21-22-23 Ekim programı vatandaşlar ile paylaşıldı. Anadolu Yakası'ndaki elektrik dağıtım hizmetlerinden sorumlu AYEDAŞ'ın planlı bakım ve şebeke çalışmaları kapsamında Pendik, Ümraniye, Sultanbeyli, Kartal, Üsküdar, Şile, Beykoz, Sancaktepe, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Tuzla ve Maltepe ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi. Kesintilerin hangi mahalleleri ve sokakları etkileyeceği, elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.
AYEDAŞ elektrik kesintisi 21-22-23 Ekim programı kapsamında bazı bölgelere enerji verilemeyecek. Pendik, Ümraniye, Sultanbeyli, Kartal, Üsküdar, Şile, Beykoz, Sancaktepe, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Tuzla ve Maltepe’de yaşayan vatandaşlar elektriklerin saat kaçta yeniden geleceğini araştırıyor. Çalışmaların süresi ve etkileyeceği bölgeler ise ilçelere göre farklılık gösterecek.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 EKİM
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, ATAŞEHİR, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT İSMAİL ÖZ, DESTAN, SAĞLIK, ÇAYIR, IHLAMUR AĞACI
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞERİF ALİ, CENGİZ TOPEL, ÇİMENTEPE, ÇİMENLİK
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİLLET, ŞENOL, NURETTİN, KAYIŞDAĞI, KAİNAT, BÜLENT
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, SÜLÜN, NAMIK KEMALBEY, MUSTAFA KEMAL
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, BEYKOZ, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİVİT ÇIKMAZI, YÖRE, ÖZGÜMÜŞ, HAZİNE, ADAGÜZELİ 1, SİM, ATATÜRK, UYGUR
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TRABZON, YAN, BALKAN, ÇUKURÇAYIR, HAR, SELİN, FISTIKALTI, DIŞBUDAK, LİLYUM, DEMEÇ ÇIKMAZI, GÜNDÖNDÜ ÇIKMAZI, GAZEL ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY, DEREYOLU, ÇINARLI, TUNCA ÇIKMAZI, ORTANCA, EREN ÇIKMAZI, YASEMİN, BERKE, ÇİLEK, ŞEHİT ERAY KARATAŞ, EVRİM ÇIKMAZI, FABRİKA YANI, ZİNCİR ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖZCAN KAN, SET ÇIKMAZI, BAMBU ÇIKMAZI, TUĞLA FABRİKASI, KANBUR, OKUMUŞ, ŞEHİT CENGİZ ERDOĞAN, YAĞIZ ÇIKMAZI, SUYEŞİLİ, ÇAYBAŞI, MANOLYA, DAĞ SÜMBÜLÜ ÇIKMAZI, EKŞİ, ŞENER, YEŞİLDERE
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHUN, GÜNAÇTI, GÜLGÜN, SİNEM, TUTAK, İLK, HİLMİ YAVUZ, KAYABEY, ALPER, SIRÇASARAY
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEVRAN, TEMENNİ ÇIKMAZI, FEYZULLAH EFENDİ, KESTANE ÇIKMAZI, DOLAYBAĞI, ÇINARLI, HACER HANIM, BOĞAZKALE ÇIKMAZI, ALBAY TANSELİ
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:45 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEVRAN, TEMENNİ ÇIKMAZI, FEYZULLAH EFENDİ, KESTANE ÇIKMAZI, KOVAN ÇIKMAZI, DOLAYBAĞI, ÇINARLI, HACER HANIM, BOĞAZKALE ÇIKMAZI, SİNE, ALBAY TANSELİ, KÖRFEZ
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, ÇEKMEKÖY, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYKOZ
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PALMİYE, İNÖNÜ, SÜHEYLA, ESENLİK, EZGİ, ZÜLFİKAR, SULTAN, KADİFE, HAYAL, SERENAT, KAYHAN, OVACIK, GÖKKUŞAĞI, GEZEGEN, SAYGIN
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:00 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERİÇ, BAĞLAR ÇIKMAZI, KOÇULLU, ŞEHİT KAŞİF ARSLAN
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞAÇALTI, ERENLER, MOSTAR, HANEDAN
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, KADIKÖY, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMAN ZEKİ ÜNGÖR, LÜTFÜBEY, HÜSEYİNBEY, NENEHATUN, MODA MEKTEBİ, MODA, FAZILPAŞA, FERİT TEK
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PALMİYE, İNÖNÜ, SÜHEYLA, ESENLİK, EZGİ, ZÜLFİKAR, SULTAN, KADİFE, HAYAL, SERENAT, KAYHAN, OVACIK, GÖKKUŞAĞI, GEZEGEN, SAYGIN
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDAT
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADİLE NAŞİT, ŞEHİT İLHANLAR, ATATÜRK
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, KARTAL, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BURAK, KAVUKLU, MÜLKİYE, PİŞEKAR, SARIÇAM, IŞIKSAÇAN, ZENNE, KIVRIMLI, DEMİR, REYHAN
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEVFİK FİKRET, AŞIK FERHAT, ŞAİR FUZULİ, GENÇ OSMAN, PİRSULTAN, TİRYAKİ HASANPAŞA, CENAP ŞAHABETTİN, PASİNLER, YAVUZ SELİM, KARAOĞLAN, MİLLET, FINDIK, ATATÜRK, BAKLA, DADALOĞLU
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEGANE, HAYAT, İNCEKAYA, BEYAZKÖŞK, KUMRU, IŞIKALP, RAHVANLAR, BATUHAN, TRUVA, ŞEHİT AHMET BAŞ
Bakım Çalışması
21.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞAR, KAAN, HALİTPAŞA, HAZAN, RAHVANLAR, BEYAZKÖŞK, ELİF, ŞEHİT AHMET BAŞ, ÇANAKKALE, MURAT, BESİMPAŞA, TRUVA, İNCEKAYA, TUNAHAN
Bakım Çalışması
21.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEBİL, ÜSKÜDAR, MÜJDE, BEYAZKÖŞK, BAŞAR, ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ
Bakım Çalışması
21.10.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PAMUKKALE, SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PAMUKKALE
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAAN, ŞEHİT AYHAN ARSLAN
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZU, ÜSKÜDAR, ŞAİR, RAHVANLAR, AKSOY, MEVLANA, BEYAZKÖŞK, KARANFİL, AKGÜN, MENEVİŞ, HALİTPAŞA, ŞEHİT METİN ASLAN, ŞAHİN, NİHAN, ÇERÇİ, ÜZÜM, ÇANAKKALE, SİBEL, MESİRE
Bakım Çalışması
22.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAAN, BEYAZKÖŞK, BÜKLÜ, KARTOPU, ÜSKÜDAR
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LOŞBAHÇE, ŞEHİT ERDEM KAYAKLI, ERAYKENT, AŞURE, AŞIK KEREM, BALIKESİR, ŞAİR FUZULİ, AKARDERE, HALDUN TANER, MEHMET EMİN YURDAKUL, AHMET HAŞİM, ARICILAR, MUAMMER KARACA, CENAP ŞAHABETTİN, YEKPARE, KARAYEMİŞ, CEVAT ŞAKİR
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHAR, GÖZDAĞI, MAĞFİRET, KARADUT, KUBİLAY, KEMAL PAŞA, ZAFER, ELMAS, DİRHEM, GÜLBEYAZ, ZEYTİN, VEFALI, VEFAKAR, BAHÇIVAN, ÜSKÜP, TOPSELVİ, ORTA, EFELER, GÜNDEM, SAMYELİ ÇIKMAZI, HACI KAPTAN, ŞİRİNCE, DENİZALTI, CAMİ, YÜCE, PERLİT, SARAYKAPISI
Bakım Çalışması
22.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHANGAZİ, GÜLNAME, ŞEHİT AHMET GÜVENÇ, MİHRİŞAH
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT AHMET GÜVENÇ, ORHANGAZİ, MİHRİŞAH
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAPTANIDERYA, AKTAÇ, SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKGÜN, BAHÇELİ, KORTEJ, ŞAİR, AYDINLAR, NİHAN, UFUK, ÖZLEM, ÇANAKKALE, DOLUNAY, ATALAR
Bakım Çalışması
23.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SILA, SÜLÜN, AVCI, TECERDAĞI, ÖZLEM, REÇİNE, AKGÜN, İLGİ, DOĞU, YEŞİLIRMAK, BİNGÖL, ÇANAKKALE, KORTEJ, ZÜMRÜT, MÜTEVAZİ, SANATÇI
Bakım Çalışması
23.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BATUR, ZEYTİNLİK, ÖĞRETMENLER, MÜTEVAZİ, ÇANAKKALE, KESKİN, DOST, KÜBRA, FİLİZ, DOĞU, ERDEM, DOĞANAY, CAM, UZAY, TECERDAĞI
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, MALTEPE, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YOL-6, HANDEGÜL, ERTUĞRUL GAZİ, ERTUĞRUL
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, ORHAN GAZİ, BAĞDAT
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOPRAK YOL, BÜYÜKBAKKALKÖY (BAŞIBÜYÜK) BAĞLANTI YOLU, ERİK, GÖKSEL, YONCALI, BEYAZ LALE, BAHADIR ÇIKMAZI, MEDRESE ÇIKMAZI, AKÇAN, HASTANE ARKASI, DAĞLAR, FİLİZLİ, SEZENLİK, FECİR, DAĞLIK ÇIKMAZI, YENİ CAMİ, KAYAÇ ÇIKMAZI, YILMAZLAR, BAHÇECİ, AÇAR, BAŞIBÜYÜK, MEZARLIK, TUĞBA, CAMİALTI, FİDANLIK, KEHRİBAR, KAYSUK
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, PENDİK, İlçesi'nde planlanan 23 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAAT, SET, TAKSİM, ANILAR, LADİK, KERKÜK, ERZİNCAN, MELİSA, AKÇAAĞAÇ, ÖZTUNA, MALAZGİRT, DİPLOMAT, SABAHATTİN ALİ, SERİN
Bakım Çalışması
20.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYADÜŞEN, BİTİRİM, SELVİLİ, ALTINTAÇ, TUNALI, TARİHİ, SAKARYA, EĞİTİM, DUMANLAR, FELSEFE, TURGUTPAŞA, ÇINAR, SİTE YOLU, FERİ, SEZİN
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GİRAY, DEMİR, EHLİBEYT, YERYÜZÜ, TAYFUN, ALTIN YAYLA, BERCESTE, ALTINTAÇ, BAŞKENT
Bakım Çalışması
21.10.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak D 100
Bakım Çalışması
21.10.2026 13:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak D 100, FİLİNTA, MERİH, ALTIN YAYLA
Bakım Çalışması
21.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUMANLAR, BİTİRİM, AZİM, TUNALI, SAKARYA, MECMUA, KAPTAN, SİTE YOLU, ARLI
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HIZIR
Bakım Çalışması
22.10.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FİŞEK, İBNİ SİNA, AYDINLI YOLU
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İBNİ SİNA, EROL KAYA
Bakım Çalışması
22.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAHİL, EROL KAYA
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDINLI YOLU, İPEK YOLU, FARKLI, DESTAN, YURDANUR, BİRLİK, SEVGİ, KESTANE, ÇAYIR BAŞI, ADNAN KAHVECİ, KANAT, GÜNALTI, ÇEŞME, ESMA, DOSTELİ, YENGİN, BABIALİ, SERMİN, BADEM
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YARDIMCI, KEMER, MENEKŞE, YAYALAR, HALİÇ, RIFAT ILGAZ, KERKÜK, SALKIM, TAHA AKGÜL, İMREN, HAREKETLİ, TURNA, SELAMLIK, PINAR YAYLA, ÇAYIRLI, HURİ, NARDALI, YUVA
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHAR, GÖZDAĞI, MAĞFİRET, KARADUT, KUBİLAY, KEMAL PAŞA, ZAFER, ELMAS, DİRHEM, GÜLBEYAZ, ZEYTİN, VEFALI, VEFAKAR, BAHÇIVAN, ÜSKÜP, TOPSELVİ, ORTA, EFELER, GÜNDEM, SAMYELİ ÇIKMAZI, HACI KAPTAN, ŞİRİNCE, DENİZALTI, CAMİ, YÜCE, PERLİT, SARAYKAPISI
Bakım Çalışması
23.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL PARK, UTKU, SIRAEVLER, TAŞPINAR, GAZİ, KAYALIK, BOZKIR, ERKILIÇ, FIRTINA, DEMOKRASİ, POLİNA, İCLAL
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TERAKKİ, DEFNE, KIZILCIK, KAFKAS
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZAFER, KUMLU, ŞEHİT ENGİN SERTEL, BİRİCİK, MUSIKİ, YENİPAZAR, DOĞAN REİS, HUDUT, GÜLNİHAL, YAZARLAR, HAMİDİYE, GÜNDOĞUMU, MİLLİYET
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NECİP FAZIL, BOSTAN, FİDE, SUYAKAN, KARLICA, ZAMBAK, KOZA, OLTU, ARİFLER, NUR ÇİÇEĞİ, KIZILCIK, SAHİL, DEFNE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MÜSAMAHA, YENİBAHAR, AYDINLI YOLU, BUKET, KAFKAS
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİLLİYET, YENİPAZAR, ZAFER
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKLER, BADEM, ECENİL, ZİRVE, GÖZLEM, MESCİT, SEVGİ, KESTANE
Bakım Çalışması
23.10.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASMALI, AKLISELİM, NAZENİN, NALIN, SAHİL, BOSTAN, KAFKAS, ALTINBAŞAK, GALA, ÖZGÜRLÜK, EROL KAYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KOZA, KAFKASYA, NECİP FAZIL
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZATİ, KARAMUK, AYDINLI YOLU, YALDIZ, ÜNZİLE, KIBRIS, KIYI, SÜNGÜ, SAĞDUYU, BABAEVİ, İBNİ SİNA, ÖYKÜ, HİSAR, ŞENLİK, SAZLI
Bakım Çalışması
23.10.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALDIRAN, MEŞRU, SEVİNDİK, ELİ AÇIK, AYDINLI YOLU, KALYON, DEFNE, E-5 YAN YOLU, KIZILCIK, SAHİL, KORUR, KAFKAS, KARLICA, TERAKKİ
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BONCUK, GAMZE, KUDÜS, EŞREF BİTLİS, ŞEYH HİKMET EFENDİ, CEM SULTAN, SELÇUKLU, AKKUŞ, REYHAN, SENEM
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, SANCAKTEPE, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÖZTÜRK, MERTER, YAYLA, PALAMUTDERE, HALİLBEY, NUR, HASAT
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKACIK, FETİH, YAMAÇ, GEYLANİ, UYANIK
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALEMDAR, RİSALE, ZİNCİRLİ, KEŞMİR, SEYYİD KUTUP, EDEP, ERBİL, FEYZULLAH, ÇİÇEKÇİ, BAKAN, BEŞİR BALCIOĞLU, GÜLSEREN, BİLLUR, AKŞİT, ZÜBEYDE HANIM, MUHARREM, ASIL, OCAKBAŞI, ASİL, EŞREFBEY, FINDIK, DAHİ, HAYRAT, GENÇLİK, LALAHAN, İBRİŞİM, ABDULKADİR UDEH, DİKMEN, AMBER, SUDAN, KADİFE, EMRE, ALTINÇAY, HASAN SEZAİ, AKHİSAR, PETROL YOLU
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADER, KEHRİBAR, SABAH, ŞEHZADE, SİNAN, KARABEKİR, NERGİS, HAT, TAŞLIK, MUAZZAM, VEFA, GÜLŞAH ÇIKMAZI, SÜLÜN ÇIKMAZI, BAYRAM GAZİ ÇIKMAZI, TAŞKIN, BAHADIR, CEYLAN, ERİKLİ, TARHAN, KAKTÜS, KARTAL, KIR, SELİMİYE, KADİR, KARAÇAM, UFUK, HİSAR, ZAMBAK, NECİP FAZIL, ELMALI ÇIKMAZI, GİRESUN, KARAYEL, GÜRBÜZ
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NEŞE, TOPRAK, YENİÇAĞ, BAHAR YILDIZI, KIRÇİÇEĞİ, SARI GLAYÖR, ÇİĞDEM, ÇAMLIK, GÜLER, ZAKKUM, COŞKUN, AYDIN, HANIMELİ, KUTSAL, PORTAKAL, EMİR SULTAN, FENER, SARAY, DUMLUPINAR, DURU, TAYFUN, BALKAN, PAZAR, MEYAN, ANEMON, KEREM, GARDENYA, KİRAZLI, VARLIK, GÜLDEFNE, SUSAM, ABİDE, KARADENİZ, AKGÜL, HİCRET, MALTA, DUT, KARTOPU, KAVAKLI, AYVACIK, GÜVEN, GÜLYAZI, EĞRELTİOTU, GELİN ÇİÇEĞİ, OKUL, GÜLYAYLA, ORÇUN, HAZAL, ILGAZ, YENİBAHAR, DİLER, BALÖZÜ, BERRAK, ORMAN, SELİN, HAVZA, FIRAT, BÖLÜK, ÇAMLI, CUMA, İRFAN, TAŞKÖPRÜ, MARMARA, USTA, ERTÜRK, MARTI, KARAYEL, FESLEĞEN, DİKİLİAĞAÇ, BEYAZ KARANFİL, KÜME EVLER, PROF. DR. ATAKAN YALÇIN, ŞİLE, ERTAN, KUDÜS, AYVALI ÇİFTLİĞİ, NADİDE, NİŞANTEPE, YAVUZ SULTAN SELİM, MAVERA, ŞİLE YOLU
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, SULTANBEYLİ, İlçesi'nde planlanan 21 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADALET, BOZOK, MAVERA, BAHAR, ORDU, İKBAL, KAFKAS, TURGUT ÖZAL, DOSTUM, GURBET, GÜL, YENİGÜN, YEŞİM, BAĞDAT, AŞKIN, AĞAÇLI, DEFNE, CELAL DORA, UZUNAYNA, SEFİR, TÜRKMEN, OĞUZ, CEMAL TURAN, TURAN EMEKSİZ, AKASYA, GÜLTUTAN, TUĞHAN
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUDRET, HAKİM, KAİNAT, MELEK, BAL, BALAT, ACIÇEŞME, HANIMELİ, YADİGAR, ÖYKÜ, DÜZ, ÇAĞIL, FAZİLET, DÜZEY, BİLEN, HALAT, ADATEPE, AĞAÇALTI, BAHAMA, YELKEN, KİLER, ZAFER, GÜNDÜZ, TANYERİ, MEVSİM, METİN YÜKSEL, HAZNEVİ, ÇALDIRAN, OVAKENT, AKINCILAR, BOSTANBÜKÜ, YUNUS EMRE, OVACIK
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESEN, TARİH, KOÇYİĞİT, BAL, KİBAR, DÜZEY, ALP, GÖZLÜCE, BİRİKİM, DİLAN, GÜNDÜZ, HASIRCI, İNZİVA, ÇİLEHANE, KUDRET, GÜÇ, TURNAKUŞU, AKATLAR, KÜLTÜR, ASIM, GÜLTUTAN, SELÇUKHAN, EZAN, ASLAN
Bakım Çalışması
21.10.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIYI, KÜLTÜR, GÖLGELİ, BOSTANBÜKÜ, RUŞEN, İNZİVA, HANİFE, FAZİLET, GÜÇ, LOKMAN, BİLEN, HİCAZ, GÜLHANE, KUBBE, OVACIK, SELAMET, HAZNEVİ, ÜMRAN, KİBAR, SIRT, LEOPAR, GENÇ, ZİLE, TOPKAPI, CİBALİ, İLHAM, KAİNAT, ENDÜLÜS, EZAN, ŞAHİN, ŞARK, TAVIR, SELÇUKHAN, MANOLYA, MELEK, METİN YÜKSEL, ASMALI, KUDRET
Bakım Çalışması
21.10.2026 14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRBAŞ, MEHTAP, MUKADDES, ÇINAR, OVACIK, KAHİN, ŞENYURT, MİSAK, METİN YÜKSEL, SELÇUKHAN, HIZIR REİS, HAMARAT, PLATİN, ÇİLEKEŞ, DERVİŞ, KONAKLI, MUDURNU, ORTANCA, İHTİMAL, SEFİR, BAĞRIYANIK, MİRSAD, BİLEN, KAPTANI DERYA, YEMEN, YILDIRIM, GÜRSOY, ÇALDIRAN, NİZAM, ERDAL, BOSTANBÜKÜ, RESUL, SARIVADİ, AKINCILAR, BÜNYAN, ÇAĞIL, TÜRBE, SERDAR, YUNUS EMRE, BAHÇELER
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİR, SAF, SÜMER, RİSALET, SÜTLÜCE, GERDAN, HOCA, EMİRLİ, DOĞANAY, ÇAYIRBAŞI, SEYHAN, ŞALGAMLI, ULUÇINAR, SANAT, YAPRAK, GÖZELER, HATİP, ARCAN, AYYILDIZ, BOYLUCA, SİYER
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞALGAMLI, SAF, SAYFİYE, BEŞİROĞLU, MAÇKA, KANTARCI
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞALGAMLI, BEŞİROĞLU, MEKTUP, COŞKUN, ÜSTÜN, TUZKAYA, İSLAMOĞLU, MAÇKA, GÖLET, RAMAZANOĞLU
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAKKALOĞLU, YEŞİLYUVA, İSMİHAN, METAL, TÜZEL, ESENTEPE, AZİM, KALBİ, KERESTECİ, MENGEN, GURBET, AKŞAM, YELİZ, FAKÜLTE, KEÇELİ, YEŞİLCE, İSHAK, KILIÇLAR, KIYAM, DÜRÜST, LAHZA, ALMUS, MİMAR SİNAN, İNTEPE, TOPTEPE, CAN, PAZARKÖY, ELMAÇUKURU, RİTİM, KOZALAK
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAR, GÖKÇELER, PALAMUT, SANTRAL, HAMİYETLİ, SARAÇ, KİRAZ, SELÇUKHAN, KIZILCIK, BOSNA, ÖZŞAHİN, VAHDET, GAZEL, AKASYA, ÜSKÜP, ORHANİYE, YOSUN, SIDDIK, İNCİR, AYBAKAN, TOPHANE, SALKIM
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:45 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYSAL, BETÜL, DEFNE, DEREİÇİ, SELÇUKHAN, CANİKLİ, HARE, PEYAMİ, ADIVAR, TESBİH
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEYAMİ, KASIMPATI, ZAĞNOS, KARADENİZ, ASIRLIK
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:43 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRLANGIÇ, ÇATALKAYA, KURAN KURSU, BAŞARAN, KABİLE, ADİL, GÖLE, KARTALKAYA, KARACAOĞLAN, SEYHAN, KEŞİF, LATİF, İNAN
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALEMDAR, RİSALE, ZİNCİRLİ, KEŞMİR, SEYYİD KUTUP, EDEP, ERBİL, FEYZULLAH, ÇİÇEKÇİ, BAKAN, BEŞİR BALCIOĞLU, GÜLSEREN, BİLLUR, AKŞİT, ZÜBEYDE HANIM, MUHARREM, ASIL, OCAKBAŞI, ASİL, EŞREFBEY, FINDIK, DAHİ, HAYRAT, GENÇLİK, LALAHAN, İBRİŞİM, ABDULKADİR UDEH, DİKMEN, AMBER, SUDAN, KADİFE, EMRE, ALTINÇAY, HASAN SEZAİ, AKHİSAR, PETROL YOLU
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADER, GÜRBÜZ, VECİZ, KAĞAN, HİSAR, DERBENT, RABİA, ULUBATLI, KILINÇ, SELİMİYE, KERİM, HASAN BASRİ, PETROL YOLU, ŞEHZADE, GAZİEMİR, KEHRİBAR, FATİH, HAMZA, ORKİDE
Bakım Çalışması
23.10.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZBEK, YAHYA, MERHAMET, ÖZBEYLİ, ORMAN, ALBAYRAK, KEMALPAŞA, HAFIZ, İSTİKLAL, YAĞMUR, AYDOĞDU, AÇIKGÖZ, ARAFAT, KIVILCIM, YAMAÇ, ALTINOLUK, AKDAMLA, KAVACIK, TAŞOVA, AHİ, GÖKTÜRK, PETROL YOLU, ÇATALPINAR, ALAÇAM, ALİPAŞA
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UFUK, HARDAL, SANCAK, VEFA, MİS, NECİP FAZIL, ÖMÜR, KARAÇAM, CEYLAN, SARIGÜL, ZİYA, ÖĞÜN, PINAR, KIR, SİNAN, BİLGİN
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADER, KEHRİBAR, SABAH, ŞEHZADE, SİNAN, KARABEKİR, NERGİS, HAT, TAŞLIK, MUAZZAM, VEFA, GÜLŞAH ÇIKMAZI, SÜLÜN ÇIKMAZI, BAYRAM GAZİ ÇIKMAZI, TAŞKIN, BAHADIR, CEYLAN, ERİKLİ, TARHAN, KAKTÜS, KARTAL, KIR, SELİMİYE, KADİR, KARAÇAM, UFUK, HİSAR, ZAMBAK, NECİP FAZIL, ELMALI ÇIKMAZI, GİRESUN, KARAYEL, GÜRBÜZ
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BONCUK, GAMZE, KUDÜS, EŞREF BİTLİS, ŞEYH HİKMET EFENDİ, CEM SULTAN, SELÇUKLU, AKKUŞ, REYHAN, SENEM
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KONUK, AKSA, BİBERLİK, YILDIRIM, METİN, NURTOPU, KUŞAK, YAZ, AHENK, YUNUS EMRE
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NEŞE, TOPRAK, YENİÇAĞ, BAHAR YILDIZI, KIRÇİÇEĞİ, SARI GLAYÖR, ÇİĞDEM, ÇAMLIK, GÜLER, ZAKKUM, COŞKUN, AYDIN, HANIMELİ, KUTSAL, PORTAKAL, EMİR SULTAN, FENER, SARAY, DUMLUPINAR, DURU, TAYFUN, BALKAN, PAZAR, MEYAN, ANEMON, KEREM, GARDENYA, KİRAZLI, VARLIK, GÜLDEFNE, SUSAM, ABİDE, KARADENİZ, AKGÜL, HİCRET, MALTA, DUT, KARTOPU, KAVAKLI, AYVACIK, GÜVEN, GÜLYAZI, EĞRELTİOTU, GELİN ÇİÇEĞİ, OKUL, GÜLYAYLA, ORÇUN, HAZAL, ILGAZ, YENİBAHAR, DİLER, BALÖZÜ, BERRAK, ORMAN, SELİN, HAVZA, FIRAT, BÖLÜK, ÇAMLI, CUMA, İRFAN, TAŞKÖPRÜ, MARMARA, USTA, ERTÜRK, MARTI, KARAYEL, FESLEĞEN, DİKİLİAĞAÇ, BEYAZ KARANFİL, KÜME EVLER, PROF. DR. ATAKAN YALÇIN, ŞİLE, ERTAN, KUDÜS, AYVALI ÇİFTLİĞİ, NADİDE, NİŞANTEPE, YAVUZ SULTAN SELİM, MAVERA, ŞİLE YOLU
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, ŞİLE, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NADİR, PINAR, ÖZGER, SEYMEN, GEREDELİ, ÇELEBİ, GÖÇE, KANDIRA AĞVA YOLU, BUCAKLI, SERGEN, YEŞİLYOL, ÖZTAŞ, BÜYÜKBUCAKLI ÇELEBİ YOLU, AMBER, KARAMAN, AKDERE, KATİP ÇELEBİ
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT İSMAİL, SÜRMELİ, LEMAN, MELİSA, ÇINARALTI, ŞİLE, YEŞİLIRMAK, ORTA, TOPUZ, ATEŞ ÇİÇEĞİ, FINDIK, KUM, UĞUR MUMCU, ERALP, GAZİ KOCATEPE, GAZİ KARA MUSTAFA, BAŞÖĞRETMEN, NURPERİ, NİĞBOLU, AKBAŞAK, TOLGA, YAKUPLU, YEKE, ÖZVATAN, DUMLUPINAR
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADANUR, KAYNARCA, BÜYÜKBUCAKLI, AKSÜT, KİLİMLİ, KURFALLI, ALYÜZ, İHLAS, BUCAKLI
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞENAY, DOĞU, EFKAR, SAYGI, MUTLU, FERMAN, UYGAR, YENİKÖY DERESİ, ZERAFET, VATANSEVER, BIÇKIN, SEREN, ÇAĞLAR, DÜNYA, GÜNEYBATI, ÖMÜR, İLKNUR, YAREN, KURTULUŞ, YUNUS EMRE, NAZAR, ÇAYIRLAR, HAVZA
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEREDELİ, İSTİKLAL, GÖÇE, KINIK, GEÇİT, BEHRAM, AKÇAKENT, KALEMKÖY (KALEM MERKEZ)-, KALEMKÖY, ELMALIK, ABBASLAR, BARAJ ALTI, SERİNCE, HOŞGÖRÜ, DAĞ KAVAĞI, KARAGÖZ, RECEP TİRYAKİ
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETLİ, YÜCEL, NALBANT, DİKÇE, GÖKÇE DENİZ, FASILA, GÜMÜŞDERE, TUĞRUL, ALACAHAMAM, GÖZLEM, ÜSKÜDAR, KARLI, ELMALI, GÖKTAŞI
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, TUZLA, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 11:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACABEY
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PALMİYE, İNÖNÜ, SÜHEYLA, ESENLİK, EZGİ, ZÜLFİKAR, SULTAN, KADİFE, HAYAL, SERENAT, KAYHAN, OVACIK, GÖKKUŞAĞI, GEZEGEN, SAYGIN
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİLEK, ÇİÇEK, 30 AĞUSTOS, BURHAN, CANSEVER, ÖZSOY, HALKSEVER, AKYÜREK, GAZİ, İSHAKPAŞA, SOĞUKSU, GÜLBAŞAK
Bakım Çalışması
23.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL PARK, UTKU, SIRAEVLER, TAŞPINAR, GAZİ, KAYALIK, BOZKIR, ERKILIÇ, FIRTINA, DEMOKRASİ, POLİNA, İCLAL
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, ÜMRANİYE, İlçesi'nde planlanan 24 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GELİNCİK, ADEM YAVUZ, ORDU
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PINARBAŞI, ADALAR, FATİH, DAMPSAN, KAFİYE, NAKKAŞ, ÖRNEK, DİKİLİAĞAÇ
Bakım Çalışması
20.10.2026 16:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YALINKENT, SELÇUK, ZİRVE, ERDEM, ULUDERE, GÜNAŞIK, MİLLİ MÜCADELE, TUĞRA, ESKİ KADIKÖY YOLU, ALEMDAĞ, ALBAYRAK, PINARLI, 30 AĞUSTOS, TAVUKÇUYOLU, PINARBAŞI, HAYIRLI
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLBEYAZ, KARANFİL, ALEMDAĞ, GAZİ, SAKARYA, DOĞANEVLER, ÇAYIRBAŞI, CEYLAN, MANİDAR, ÇİĞDEM, ATLAS
Bakım Çalışması
21.10.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOSTUM, TÜRBEDAR, YEŞİM, MANOLYA, KURBAN, KARAKAŞ, GÖNÜLAÇAR, TANER, AŞKIN, SEFİR, ÇAMLIBEL, VARAN, UZUNAYNA, BAĞDAT, ADALAR, HORASAN, BAHARİYE
Bakım Çalışması
21.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADALET, BOZOK, MAVERA, BAHAR, ORDU, İKBAL, KAFKAS, TURGUT ÖZAL, DOSTUM, GURBET, GÜL, YENİGÜN, YEŞİM, BAĞDAT, AŞKIN, AĞAÇLI, DEFNE, CELAL DORA, UZUNAYNA, SEFİR, TÜRKMEN, OĞUZ, CEMAL TURAN, TURAN EMEKSİZ, AKASYA, GÜLTUTAN, TUĞHAN
Bakım Çalışması
21.10.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKYILMAZ, TAVUKÇUYOLU, POYRAZ, MANOLYA, ADALAR, DUA, TEPEÜSTÜ ÖZGÜR, İKBAL, MİMOZA, GURBET, VARAN, TANER, ŞÜHEDA, BAĞDAT, AKASYA, UZUNAYNA, ÇELENK, ÇELTİK, BAHARİYE
Bakım Çalışması
21.10.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HANZADE, MANDIRA, EGEMENLİK, BAHÇELER, GÜLTEN
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELER
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELER
Bakım Çalışması
21.10.2026 14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİYAR, EŞREF BİTLİS, ATATÜRK, KERMES
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDIN, KARTANESİ, GAZETECİ HASAN TAHSİN, MEKAN, ALSANCAK, VARDAR, TAVUKÇUYOLU, ABİDE, ALEMDAĞ, ABANT, BAŞARAN, BAĞCI, BARAJ, ÇAKMAK CAMİ
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İHRAM, BİZİM, ÇİFTLİK, MİLLİ MÜCADELE, ESENKÖŞE, TARİH, BAŞARAN, ZİRVE, TEPEÜSTÜ ÖZGÜR, ULUDERE, EDAGÜL, LİDER, TAVUKÇUYOLU, UZUNAYNA, GÜNAŞIK, KAŞGARLI MAHMUT, İKBAL, MİMOZA, ÇAKMAK CAMİ, DUA, POYRAZ
Bakım Çalışması
22.10.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İKBAL, GURBET, KOZANOĞLU, CİVAN, SATIROĞLU, AKASYA, ÜZÜM, PAMUK, KALKAN, KAFKAS, TURGUT ÖZAL, OSMAN ALİPAŞA, BOZOK, NAİL, KETEN
Bakım Çalışması
22.10.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURAN EMEKSİZ, GÖNÜLDEN, SARIZEYBEK, SEVİN, ALEMDAĞ, DERYALI, CENGAVER, KAHRAMAN
Bakım Çalışması
22.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEDİNE, ŞEHİT BURAK KURTULUŞ, GURBET, SENA, CİVAN, PINARALTI, KAFKAS, BAKLA, AŞIK VEYSEL, LEMAN, KOZANOĞLU, ALİŞAN, GÜL, KALKAN, ÇOBANOĞLU, İKBAL, SATIROĞLU
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZERRİN, KAHRAMAN, SARIZEYBEK, SEVİN, İKBAL, DERYALI, GÖNÜLDEN, UĞURLU, CENGAVER
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞURLU, İKBAL, DİNÇ, ZENGİN, ZERRİN, SARIZEYBEK
Bakım Çalışması
23.10.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZENGİN, İKBAL, ZERRİN, ŞENOL GÜNEŞ, CİVAN, DİNÇ, UĞURLU, CİHAN, ŞEHİT BURAK KURTULUŞ
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞ, KETEN, CİVAN, DERYALI, İKBAL, ELMALI, GÜLBEYAZ, TÜRBE, SARIZEYBEK, TÜTÜN, YATAY
Bakım Çalışması
23.10.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞURLU, İKBAL, ŞENOL GÜNEŞ, KAAN, ŞEHİT BURAK KURTULUŞ, CİVAN, MEHMETCİK, CENGAVER, GÖNÜLDEN, MUŞMULA, DERYALI, SOKULLU, GÜLBEYAZ, KAHRAMAN, SEVİN
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖNCÜ, REŞİTPAŞA, BELLİOĞLU, HARİKA, BARIŞ, NAZENDE, ERBAY, BADEM, BURÇ, MUHSİN ERTUĞRUL, SEYFİ DEMİRSOY
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYNUR, ALEMDAĞ, TAVUKÇUYOLU, NUSRET, VARDAR, ABİDE, AĞAOĞLU, KARTANESİ, VARAN, ABANT, BAĞCI, AVCI, BARAJ
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAVUKÇUYOLU, ABİDE
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL, ÜSKÜDAR, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARAS, GÜNBATTI, FERAH, FİLİZ ÇIKMAZI, ALTINTAŞ, ZİYARET, MEHMET AKİF ERSOY, MASAL, DİKMEN, YOKUŞ, SICAK
Bakım Çalışması
22.10.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKINBEY, FERAH, SEFA CAMİ, DOĞUŞ, ALAÇAM, TURİSTİK ÇAMLICA, AYLA AĞABEGÜM, REHBER, DARICILAR, DEMET, IŞIN
Bakım Çalışması
22.10.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TELEVİZYON, ÇAMOLUK, UMUT, FERAH, KÜLLİYE, KURAL, BULDUK, İTİMAT
Bakım Çalışması
22.10.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURAL, ÇEŞME, FERAH, SULTAN, TELEVİZYON, ANKA, GİRGİN
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNDOĞDU, ÇINARLI, KARLIDERE, TAŞAR
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KISIKLI
Bakım Çalışması
23.10.2026 14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TARİH
Bakım Çalışması
23.10.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOSYA, ŞAİR, YAKAMOZ, DÖNÜŞÜM, KISMET, KURTULUŞ, DİDEM
Bakım Çalışması
23.10.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİDEM, ECE, KOCA TÜRK, KARDEŞLİK, İLERİ, ŞARK, AYTUR, TARİH, EFDAL, ÇAYDAN, EMİN, TOHUM, HİKMET, MATBAA, BURÇAK, SÜTÇÜYOLU, FIRIN ARKASI, PAZAR, NESRİN, EMRE, SAFAHAT, HİSAR, KURTULUŞ, FİLDİŞİ, AYVACI, FIRIN, TOSYA, ORBAY, FEDAİ, FIRTINA, KEŞAN, KUBBE, KARADENİZ
Bakım Çalışması
23.10.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FURKAN, FİLİZLİ, FIRIN, BAŞAK, BEGÜM, TARİH, OZAN, SETÜSTÜ, İKRAM, SUR, İLERİ, ASHAP, NEZİR, GELGEÇ, LODOS, İKLİME, MATBAA, ECE, İZCİ, FIRIN ARKASI, FİLDİŞİ, PAZAR, REYHAN, HİKMET, SÜVARİ