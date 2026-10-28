ASKİ su kesintisi 28 Ekim! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 28 Ekim programı, Ankara'da arıza nedeniyle su verilemeyen bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Yenimahalle, Gölbaşı, Çankaya ve Mamak'ta kesintiden etkilenen mahalleler ile suların yeniden verileceği saatler araştırılıyor.

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Ankara'da 28 Ekim Çarşamba günü bazı bölgelerde içme suyu hattında meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre kesintilerin tahmini bitiş saatleri belli oldu.

ASKİ SU KESİNTİSİ 28 EKİM

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 28.10.2026 07:55:00

Tamir Tarihi: 28.10.2026 12:00:00

Detay: Yenimahalle Mehmet Akifersoy Mahallesi 269 Cadde içerisinde oluşan arzasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 269 Cadde ve civarı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 28.10.2026 08:45:00

Tamir Tarihi: 28.10.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Şahap Gürler mahallesi 1242 sokak içerinde Q100 lük içme suyu hattı arızası nedeniyle,28 Ekim.2026 saat-08:45 ile 28 Ekim.2026 saat-15 :00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen yerler: Şahap Gürler mahallesi Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şahap Gürler mahallesi

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 28.10.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 28.10.2026 14:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Bahçelievler Mahallesi 6 Cadde üzerinde 100’lük içme suyu hattında yapılacak olan branşman bağlantısı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler ve Karaoğlan Mahallelerinin bir kısmına

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 28.10.2026 09:10:00

Tamir Tarihi: 28.10.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Birlik mahallesi 391. Cadde içi ,150'lik içme suyu hattı arızası nedeniyle, Birlik mahallesi bir kısmına, 28.Ekim 2026 saat 09:10ile 28.Ekim 2026 saat 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Birlik mahallesi 391 Cadde ve Civarı

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