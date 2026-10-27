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Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

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Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim programı, il genelinde planlı çalışma yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Başkent EDAŞ elektrik kesintisi kapsamında Gölbaşı, Sincan, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Etimesgut, Elmadağ, Güdül, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı ve Yenimahalle'de kesinti uygulanacak mahalleler ile elektriklerin geleceği saatler araştırılıyor.

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|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Ankara'da 28 ve 29 Ekim tarihlerinde uygulanacak planlı kesintiler için Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı takip ediliyor. Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe, mahalle ve sokaklarda belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek. Vatandaşlar kendi bölgelerinde kesintinin hangi saatlerde başlayacağını, ne kadar süreceğini ve elektriğin ne zaman yeniden verileceğini kontrol ediyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28-29 EKİM

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, BAHÇELİ, 332, ÖCALLAR, VURALLAR, HANBURUN, EMİRLER, AKÖRENÇARŞAK, YENİYAPANÇARŞAK, SARILAR, YÜCELLER, BELÇARŞAK, YENİ YERLEŞİM, KARŞIYAKA SOFULAR, YAYLALIÖZÜ, UĞRUSARI, DEREKIŞLA, GÜLBAĞI, SOFULAR

Bakım Çalışması
28.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, KOPARAN77, KOPARANN, GÜLBAHÇE., HACIMURATLI K.Y.KOOP., TOPAKLI, HACIMURATLI, ALTINBAŞAK, ELİF DOĞA K.Y.KOOP., YEŞİLYAYLA, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ, TURNAÇAYIRI, KOPARAN, BALLIKPINAR MAHALLESİ, 1653, 1680, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., HANIMELİ..., ESENCE, AKBAŞAK, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, IHLAMUR..., S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, BALLIKPINAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113805 ADA

Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

28.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3103, 3115, EVREN YAYINCILIK, 3113, 3126, 3106, 3117, 3120, 3123, KOÇYAYLA, 3102, 3119, 3086, KARADERE, 3153, 3124, 3111, 3055, 3141, 3138, 3131, 3128, 3140, 3137, 3132, 3142, 3150, 3133, FETİH, OĞULBEY

Bakım Çalışması
28.10.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, 1, FATİH SULTAN MEHMET, BEYNAM ÇİFTLİGİ, ÇAVUŞLU, KARAHASANLI, TOHUMLAR, ÇORUM 2, TAŞKENT, BEYNAM, BOYACILAR DOSTLAR ÇIFTLIĞI, SERHAT EVLERİ, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜVEN.., HÜRRİYET., 150/1, ATA, ŞELALE, YELİZ, 147., SIRLI, BUHARA, SITKI, SÜRVEYAN, 150.., YARDIMCI, TUĞBA, AHİ MESUD, 118, YENİYOL4

28.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MASKELİ, YAZ, MAT, META, MERAL, METİN, MİHRAP, MİS, MİKTAR, AHİ MESUD, MAZLUM, MESİR, MAHİR

28.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAYOLU, MAKİ, MAVİ., MODA., MELİS, MUCİT, AHİ MESUD, MESUT, MESİR

28.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZ YILMAZ, ARA, PINAR., SANCAK, ATATÜRK.., ONUR, SAĞLIK., SIRA, YAVUZ., ANKARA, YİĞİT, YAKUT, 24.

Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL

Bakım Çalışması
28.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1626, 1625., 1601

Bakım Çalışması
28.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FERUZ, BAŞAYAŞ, YENİKAYI

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, BAHÇELİ, 332, ÖCALLAR, VURALLAR, HANBURUN, EMİRLER, AKÖRENÇARŞAK, YENİYAPANÇARŞAK, SARILAR, YÜCELLER, BELÇARŞAK, YENİ YERLEŞİM, KARŞIYAKA SOFULAR, YAYLALIÖZÜ, UĞRUSARI, DEREKIŞLA, GÜLBAĞI, SOFULAR

Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, ŞEHİT HALİL KOÇAK, HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER, CENGİZHAN, ACISU, OĞUZ

Bakım Çalışması
28.10.2026 09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞÖZÜ

ÇAMLIEDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 10:30 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, FATİH., KARATEPE, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK

27.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARANFİL

Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZ YILMAZ, ARA, PINAR., SANCAK, ATATÜRK.., ONUR, SAĞLIK., SIRA, YAVUZ., ANKARA, YİĞİT, YAKUT, 24.

Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIKAMIŞLI, ILICA, ŞAHİNLER MEVKİİ, YUKARIKAMIŞLI

GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT İHSAN PEKESEN, 1644, 1608/1, 1608, 1596/3, 1597, 1600/2, 1598, 1600/5, 1624/2, 1624/5, 1625, 1624, 1615/2, 1596, 1621/1, 1608/2, 1620/2, 1612, 1603, 1600/6-, 1623, 1618/1, 1622, 1600/3-, 1621, SU, 1618, 1605, 1619, GEVAŞ, 1613, 1604, 1630, 1606, ÇATAK, 1620, 1618/2, 1615, 1617, 1620/1, 1632

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞCIHÜSEYİN

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 10:30 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, FATİH., KARATEPE, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK

Bakım Çalışması
28.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 786, 787, 792-, 791, 755, 777, 779, 758, 766, 767, 759, 765, MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN, 768, ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE

Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖYKÜ, ADAÇAYI, ÖZKALE, KONURALP, CENGİZ DAĞCI, TİLBE, YARBAY SALİH ZEKİ, ONURALP, BİLKAY, CUMHUR OKTAY

Bakım Çalışması
28.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HASAN POLATKAN, KEPEZ, KUŞKONDU/1

Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak S.S ÖZ ANKARA GIDA İHT.VE TOPT.İŞ.YAPI KOOP., 975/1, 975, ANADOLU, MEHMET AKİF ERSOY, 976, 325, 978

28.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 983, ANADOLU, 978/3-, 982, 986, 978

10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5, KARABÜK, EVKADI, MERKEZ

28.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.İNÖNÜ, 5303, 5302, SUSUZ MAHALLESİ

28.10.2026 14:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1818

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