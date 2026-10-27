İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı
İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ekim programı, kent genelinde planlı çalışma yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. GEDİZ Elektrik kesintisi kapsamında Buca, Bornova, Bayındır, Bergama, Çeşme, Aliağa, Dikili, Ödemiş, Karaburun, Kınık, Kiraz, Menemen, Tire, Torbalı, Urla, Konak, Menderes, Çiğli, Gaziemir, Bayraklı ve Karabağlar'da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.
İzmir'de 27 ve 28 Ekim tarihlerinde farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GEDİZ Elektrik tarafından yayımlanan programa göre şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları ile ağaç kesimi ve üçüncü şahıs talepli işlemler nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda enerji verilemeyecek. Vatandaşlar kendi bölgelerinde kesintinin hangi saatlerde başlayacağını, ne kadar süreceğini ve elektriğin ne zaman yeniden verileceğini kontrol ediyor.
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-28 EKİM
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849170
Adatepe (12. Sk., 15/1. Sk., 28/9. Sk., 3. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 8/5. Sk., 8/6. Sk., 9. Sk., Öğretmenler Park İçi Yolu)
Planlandı
27.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849173
Adatepe (160. Sk., Erdem Cd.), Dumlupınar (132. Sk., 68. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 88. Sk., Erdem Cd.), Menderes (132. Sk.), Yaylacık (Erdem Cd.)
Planlandı
27.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849174
Atatürk (201. Sk., 201/5. Sk., 201/6. Sk., 201/7. Sk., 201/8. Sk., 202/10. Sk., 202/12. Sk., 202/13. Sk., 202/16. Sk., 202/39. Sk., 202/4. Sk., 202/41. Sk., 202/5. Sk., 202/53. Sk., 202/54. Sk., 202/56. Sk., 202/57. Sk., 202/58. Sk., 202/59. Sk., 202/6. Sk., 202/60. Sk., 202/7. Sk., 202/8. Sk., 202/9. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., Metin Göktepe Sk.), Yıldız (206/44. Sk., 206/45. Sk., 206/46. Sk., 206/57. Sk., 206/58. Sk., 206/62. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)
Planlandı
27.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849178
Atatürk (202/12. Sk., 202/14. Sk., 202/16. Sk., 202/17. Sk., 202/19. Sk., 202/20. Sk., 202/21. Sk., 202/33. Sk., 202/34. Sk., 202/35. Sk., 202/44. Sk., 202/45. Sk., 202/46. Sk., 202/48. Sk., 202/51. Sk., 63. Sk.)
Planlandı
27.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849182
Çaldıran (3587. Sk., 3591/2. Sk., 433/21. Sk., 433/24. Sk., 433/25. Sk., 433/4. Sk.)
27.10.2026
17:15 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3850146
Çamlıkule (200/17. Sk., 220. Sk., 220/21. Sk., 220/22. Sk., 220/25. Sk., 220/26. Sk., 220/27. Sk., 220/28. Sk., 220/29. Sk., 220/30. Sk., 220/37. Sk., 220/38. Sk., 220/42. Sk., 220/45. Sk., 220/47. Sk., 220/48. Sk., 220/49. Sk., 220/58. Sk., 220/74. Sk., 222/10. Sk., 222/17. Sk., 222/18. Sk., 222/19. Sk., 222/21. Sk., 222/23. Sk., 222/24. Sk., 222/25. Sk., 222/29. Sk., 222/34. Sk., 254. Sk., 254/16. Sk., 254/17. Sk., 254/19. Sk., 254/20. Sk., 254/24. Sk., 254/25. Sk., 254/40. Sk., 290. Sk., 290/1. Sk., 290/11. Sk., 290/12. Sk., 290/2. Sk., 290/3. Sk., 290/4. Sk., 290/5. Sk., 290/6. Sk.), Çamlıpınar (254/42. Sk., 254/43. Sk., 293/12. Sk.), Yıldız (200/17. Sk., 220/21. Sk., 242/19. Sk., 242/22. Sk., 242/25. Sk., 242/26. Sk., 242/33. Sk.)
Planlandı
27.10.2026
01:00 - 01:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3850170
Buca Koop. (1402. Sk., 1403. Sk., 1405. Sk., 1406. Sk., 1408. Sk., 1409. Sk., 1416. Sk., 200/17. Sk., 200/18. Sk., 200/41. Sk., 200/42. Sk., 206/5. Sk., Ahmet Piriştina Blv.), Yıldız (200. Sk., 200/10. Sk., 200/11. Sk., 200/12. Sk., 200/13. Sk., 200/14. Sk., 200/25. Sk., 200/26. Sk., 200/28. Sk., 200/29. Sk., 200/7. Sk., 200/8. Sk., 200/9. Sk., 206/32. Sk., 206/37. Sk., 206/38. Sk., 206/40. Sk., 206/47. Sk., 206/48. Sk., 206/5. Sk., 206/59. Sk., 206/68. Sk., 206/69. Sk., 242/14. Sk., 242/16. Sk., 242/22. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Park İçi Yolu)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 - 27.10.2026
20:00 - 04:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3848951
Kazımdirik (403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., Fatih Cd.)
27.10.2026
09:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849808
Gürpınar (7039. Sk., 7055. Sk., 7055/1. Sk., 7055/2. Sk., 7055/4. Sk., 7055/5. Sk., 7055/6. Sk., 7056. Sk., 7056/1. Sk., 7056/2. Sk., 7056/5. Sk., 7064. Sk.), Kemalpaşa (7055. Sk., 7058/3. Sk., 7058/5. Sk., 7064. Sk.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3849103
Yeşilova (Göl Çıkmazı Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yeşilova Park Sk.)
27.10.2026
10:15 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3850059
Kızılkeçili (Darıyüzü Sk., Kızılkeçili Sk.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
AG Pano Arızası
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847120
Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu)
27.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3848458
Dağıstan, Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.10.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3848922
İsmet İnönü (2032. Sk., 2056. Sk., 2122. Sk.), Musalla (1005. Sk., 1029. Sk., 1036. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1043/1. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1059. Sk., 2032. Sk.)
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3848954
Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)
27.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3849344
Horozgediği
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3844905
Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.)
Planlandı
27.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849908
Gökçeağıl (Gökçeağıl 1. Sk., Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl 9. Sk., Gökçeağıl 9/1. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Keneler Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Vatan Cd.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3849697
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri)
Planlandı
27.10.2026
11:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3849700
Türkmen (İzmir Ödemiş Yolu, İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri), Üç Eylül
Planlandı
27.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3849829
Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3849726
Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk.)
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3848458
Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
28.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3849817
Çatak (Akçay Küme Evleri, Bahçeburun Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Durbalı Küme Evleri, Öküzdere Küme Evleri, Taşlıçukur Küme Evleri, Veliler Küme Evleri), Dokuzlar (Ayrıklı Küme Evleri, Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri, Dokuzlar Yolu, Güvenç Küme Evleri), Karabağ (Karabag Küme Evleri, Seki Küme Evleri, Tütüzler Küme Evleri), Saçlı (Arpaderesi Küme Evleri, Karabag Küme Evleri, Saçlı Küme Evleri, TÜTÜZLER, Tütüzler Küme Evleri, Yeşildere Yolu), Yeşildere (Ahmettepesi Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çamur Küme Evleri, Kabaklı Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Kazallı Küme Evleri, Keşkek Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Küme Evleri, Yeşildere Yolu)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3850030
29 Ekim (Ova Küme Evleri), 85. Yıl Cumhuriyet (Menemen Yolu Sk.), Günerli (2001, 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006/1, 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2009/1. Sk., 2011 Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 2021 SK., 2022. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 9 Eylül Cd., Umut Cd.), İnönü
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3847742
Doyranlı (Doyranlı Köyü İç Yolu, Doyranlı Yolu)
Planlandı
27.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3848517
Kürdüllü (Dede Kavağı Küme Evleri)
Planlandı
27.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3849886
Kireli
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
27.10.2026
17:01 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3850297
Demirci (6262/1. Sk.)
28.10.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Fiziki İrtibat
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3850153
Yedi Eylül
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3849080
Yaka (Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk., Kapalı Pazar Alanı, Meltem Sk., Sarmaşık Sk., Saydam Sk., Tan Sk., Ufuk Sk., Urla Otogarı, Yeşilmişik Sk.)
Planlandı
27.10.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3850013
Yenice (Sıla Sk.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3849182
Lale (3587. Sk., 3587/1. Sk., 3588. Sk., 3589. Sk., 3591/1. Sk., 3591/2. Sk.)
Planlandı
27.10.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3850082
Cengiz Topel (Adem Yavuz Cd.), Murat (2463. Sk., 2464. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., 2467. Sk., 2468. Sk., 2469. Sk., 2476. Sk., 2478. Sk., 2481. Sk., 2482. Sk., 2483. Sk., 2484. Sk., 2485. Sk., 2486. Sk., 2487. Sk., 2488. Sk., 2489. Sk., 2491. Sk., 2493. Sk., Adem Yavuz Cd., Çankaya Cd.), Trakya (2451. Sk., 2452. Sk., 2453. Sk., 2454. Sk., 2455. Sk., 2456. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., Adem Yavuz Cd., Adem Yavuz Parkı İçi Yolu, Çankaya Cd., Meltem Cd., Şehit Mahmut Türkön Cd., Tunalıgil Cd.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
OG Kesici Arızası
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3849947
Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3850034
Esentepe (8836. Sk.), İzkent (8836. Sk., 8837. Sk., 8838. Sk.)
Planlandı
27.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3850087
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (9503/3. Sk., 9508. Sk., 9510 sk., 9512. Sk.), İnönü (9504/5. Sk., 9507/2. Sk., 9508/2. Sk., 9517. Sk.)
Planlandı
27.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3850092
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3849885
Beyazevler (351. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 369. Sk., 369/2. Sk., 369/3. Sk.)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3849844
Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3850014
Kazım Karabekir (9002. Sk., 9184. Sk.), Refet Bele (9002. Sk., 9119. Sk., 9121. Sk., 9123. Sk., 9123/1. Sk., 9123/2. Sk., 9123/3. Sk., 9123/4. Sk., 9123/5. Sk., 9139/3. Sk., 9139/5. Sk., 9154. Sk., 9154/2. Sk., 9156. Sk., 9160. Sk., 9184. Sk., 9222. Sk.)