İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

İzmir elektrik kesintisi 27-28 Ekim programı, kent genelinde planlı çalışma yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. GEDİZ Elektrik kesintisi kapsamında Buca, Bornova, Bayındır, Bergama, Çeşme, Aliağa, Dikili, Ödemiş, Karaburun, Kınık, Kiraz, Menemen, Tire, Torbalı, Urla, Konak, Menderes, Çiğli, Gaziemir, Bayraklı ve Karabağlar'da elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.

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İzmir'de 27 ve 28 Ekim tarihlerinde farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GEDİZ Elektrik tarafından yayımlanan programa göre şebeke bakım, yenileme ve kapasite artışı çalışmaları ile ağaç kesimi ve üçüncü şahıs talepli işlemler nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda enerji verilemeyecek. Vatandaşlar kendi bölgelerinde kesintinin hangi saatlerde başlayacağını, ne kadar süreceğini ve elektriğin ne zaman yeniden verileceğini kontrol ediyor.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-28 EKİM

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849170

Adatepe (12. Sk., 15/1. Sk., 28/9. Sk., 3. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 8/5. Sk., 8/6. Sk., 9. Sk., Öğretmenler Park İçi Yolu)

Planlandı

27.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849173

Adatepe (160. Sk., Erdem Cd.), Dumlupınar (132. Sk., 68. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 88. Sk., Erdem Cd.), Menderes (132. Sk.), Yaylacık (Erdem Cd.)

Planlandı

27.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849174

Atatürk (201. Sk., 201/5. Sk., 201/6. Sk., 201/7. Sk., 201/8. Sk., 202/10. Sk., 202/12. Sk., 202/13. Sk., 202/16. Sk., 202/39. Sk., 202/4. Sk., 202/41. Sk., 202/5. Sk., 202/53. Sk., 202/54. Sk., 202/56. Sk., 202/57. Sk., 202/58. Sk., 202/59. Sk., 202/6. Sk., 202/60. Sk., 202/7. Sk., 202/8. Sk., 202/9. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Metin Göktepe Sk.), Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., Metin Göktepe Sk.), Yıldız (206/44. Sk., 206/45. Sk., 206/46. Sk., 206/57. Sk., 206/58. Sk., 206/62. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

27.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849178

Atatürk (202/12. Sk., 202/14. Sk., 202/16. Sk., 202/17. Sk., 202/19. Sk., 202/20. Sk., 202/21. Sk., 202/33. Sk., 202/34. Sk., 202/35. Sk., 202/44. Sk., 202/45. Sk., 202/46. Sk., 202/48. Sk., 202/51. Sk., 63. Sk.)

Planlandı

27.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849182

Çaldıran (3587. Sk., 3591/2. Sk., 433/21. Sk., 433/24. Sk., 433/25. Sk., 433/4. Sk.)

İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

27.10.2026

17:15 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3850146

Çamlıkule (200/17. Sk., 220. Sk., 220/21. Sk., 220/22. Sk., 220/25. Sk., 220/26. Sk., 220/27. Sk., 220/28. Sk., 220/29. Sk., 220/30. Sk., 220/37. Sk., 220/38. Sk., 220/42. Sk., 220/45. Sk., 220/47. Sk., 220/48. Sk., 220/49. Sk., 220/58. Sk., 220/74. Sk., 222/10. Sk., 222/17. Sk., 222/18. Sk., 222/19. Sk., 222/21. Sk., 222/23. Sk., 222/24. Sk., 222/25. Sk., 222/29. Sk., 222/34. Sk., 254. Sk., 254/16. Sk., 254/17. Sk., 254/19. Sk., 254/20. Sk., 254/24. Sk., 254/25. Sk., 254/40. Sk., 290. Sk., 290/1. Sk., 290/11. Sk., 290/12. Sk., 290/2. Sk., 290/3. Sk., 290/4. Sk., 290/5. Sk., 290/6. Sk.), Çamlıpınar (254/42. Sk., 254/43. Sk., 293/12. Sk.), Yıldız (200/17. Sk., 220/21. Sk., 242/19. Sk., 242/22. Sk., 242/25. Sk., 242/26. Sk., 242/33. Sk.)

Planlandı

27.10.2026

01:00 - 01:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3850170

Buca Koop. (1402. Sk., 1403. Sk., 1405. Sk., 1406. Sk., 1408. Sk., 1409. Sk., 1416. Sk., 200/17. Sk., 200/18. Sk., 200/41. Sk., 200/42. Sk., 206/5. Sk., Ahmet Piriştina Blv.), Yıldız (200. Sk., 200/10. Sk., 200/11. Sk., 200/12. Sk., 200/13. Sk., 200/14. Sk., 200/25. Sk., 200/26. Sk., 200/28. Sk., 200/29. Sk., 200/7. Sk., 200/8. Sk., 200/9. Sk., 206/32. Sk., 206/37. Sk., 206/38. Sk., 206/40. Sk., 206/47. Sk., 206/48. Sk., 206/5. Sk., 206/59. Sk., 206/68. Sk., 206/69. Sk., 242/14. Sk., 242/16. Sk., 242/22. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Park İçi Yolu)

İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26.10.2026 - 27.10.2026

20:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3848951

Kazımdirik (403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., Fatih Cd.)

27.10.2026

09:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3849808

Gürpınar (7039. Sk., 7055. Sk., 7055/1. Sk., 7055/2. Sk., 7055/4. Sk., 7055/5. Sk., 7055/6. Sk., 7056. Sk., 7056/1. Sk., 7056/2. Sk., 7056/5. Sk., 7064. Sk.), Kemalpaşa (7055. Sk., 7058/3. Sk., 7058/5. Sk., 7064. Sk.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3849103

Yeşilova (Göl Çıkmazı Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yeşilova Park Sk.)

27.10.2026

10:15 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3850059

Kızılkeçili (Darıyüzü Sk., Kızılkeçili Sk.)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

AG Pano Arızası

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847120

Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu)

27.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3848458

Dağıstan, Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3848922

İsmet İnönü (2032. Sk., 2056. Sk., 2122. Sk.), Musalla (1005. Sk., 1029. Sk., 1036. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1043/1. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1059. Sk., 2032. Sk.)

İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3848954

Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

27.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3849344

Horozgediği

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3844905

Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.)

Planlandı

27.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849908

Gökçeağıl (Gökçeağıl 1. Sk., Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl 9. Sk., Gökçeağıl 9/1. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Keneler Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Vatan Cd.)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3849697

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri)

Planlandı

27.10.2026

11:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3849700

Türkmen (İzmir Ödemiş Yolu, İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri), Üç Eylül

Planlandı

27.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3849829

Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)

İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3849726

Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk.)

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3848458

Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza)



İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3849817

Çatak (Akçay Küme Evleri, Bahçeburun Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Durbalı Küme Evleri, Öküzdere Küme Evleri, Taşlıçukur Küme Evleri, Veliler Küme Evleri), Dokuzlar (Ayrıklı Küme Evleri, Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri, Dokuzlar Yolu, Güvenç Küme Evleri), Karabağ (Karabag Küme Evleri, Seki Küme Evleri, Tütüzler Küme Evleri), Saçlı (Arpaderesi Küme Evleri, Karabag Küme Evleri, Saçlı Küme Evleri, TÜTÜZLER, Tütüzler Küme Evleri, Yeşildere Yolu), Yeşildere (Ahmettepesi Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çamur Küme Evleri, Kabaklı Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Kazallı Küme Evleri, Keşkek Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Küme Evleri, Yeşildere Yolu)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3850030

29 Ekim (Ova Küme Evleri), 85. Yıl Cumhuriyet (Menemen Yolu Sk.), Günerli (2001, 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006/1, 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2009/1. Sk., 2011 Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 2021 SK., 2022. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 9 Eylül Cd., Umut Cd.), İnönü

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3847742

Doyranlı (Doyranlı Köyü İç Yolu, Doyranlı Yolu)

İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

Planlandı

27.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3848517

Kürdüllü (Dede Kavağı Küme Evleri)

Planlandı

27.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3849886

Kireli

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

27.10.2026

17:01 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3850297

Demirci (6262/1. Sk.)

28.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3850153

Yedi Eylül

İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3849080

Yaka (Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk., Kapalı Pazar Alanı, Meltem Sk., Sarmaşık Sk., Saydam Sk., Tan Sk., Ufuk Sk., Urla Otogarı, Yeşilmişik Sk.)

Planlandı

27.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3850013

Yenice (Sıla Sk.)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3849182

Lale (3587. Sk., 3587/1. Sk., 3588. Sk., 3589. Sk., 3591/1. Sk., 3591/2. Sk.)

Planlandı

27.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3850082

Cengiz Topel (Adem Yavuz Cd.), Murat (2463. Sk., 2464. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., 2467. Sk., 2468. Sk., 2469. Sk., 2476. Sk., 2478. Sk., 2481. Sk., 2482. Sk., 2483. Sk., 2484. Sk., 2485. Sk., 2486. Sk., 2487. Sk., 2488. Sk., 2489. Sk., 2491. Sk., 2493. Sk., Adem Yavuz Cd., Çankaya Cd.), Trakya (2451. Sk., 2452. Sk., 2453. Sk., 2454. Sk., 2455. Sk., 2456. Sk., 2461. Sk., 2462. Sk., Adem Yavuz Cd., Adem Yavuz Parkı İçi Yolu, Çankaya Cd., Meltem Cd., Şehit Mahmut Türkön Cd., Tunalıgil Cd.)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3849947

Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)

İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3850034

Esentepe (8836. Sk.), İzkent (8836. Sk., 8837. Sk., 8838. Sk.)

Planlandı

27.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3850087

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (9503/3. Sk., 9508. Sk., 9510 sk., 9512. Sk.), İnönü (9504/5. Sk., 9507/2. Sk., 9508/2. Sk., 9517. Sk.)

Planlandı

27.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3850092

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3849885

Beyazevler (351. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 369. Sk., 369/2. Sk., 369/3. Sk.)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3849844

Org. Nafiz Gürman (7094. Sk., 7096/1. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7151. Sk., 7158. Sk., 7159. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7094. Sk., 7099. Sk., 7161. Sk., 7343. Sk., 7344. Sk., 7344/1. Sk., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)

İzmir'de elektrik kesintisi 27-28 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi programı

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3850014

Kazım Karabekir (9002. Sk., 9184. Sk.), Refet Bele (9002. Sk., 9119. Sk., 9121. Sk., 9123. Sk., 9123/1. Sk., 9123/2. Sk., 9123/3. Sk., 9123/4. Sk., 9123/5. Sk., 9139/3. Sk., 9139/5. Sk., 9154. Sk., 9154/2. Sk., 9156. Sk., 9160. Sk., 9184. Sk., 9222. Sk.)

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