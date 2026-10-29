Mersin elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Tarsus, Silifke, Erdemli, Anamur, Mezitli, Yenişehir, Bozyazı, Akdeniz)
Mersin elektrik kesintisi 30-31 Ekim programı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Toroslar Elektrik planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayarak öğleden sonra sona ermesi, bazı noktalarda ise daha kısa süreli uygulanması planlanıyor.
Mersin elektrik kesintisi 30-31 Ekim listesi Toroslar Elektrik resmi kanalları ile vatandaşlara duyuruldu. Tarsus, Silifke, Erdemli, Anamur, Mezitli, Yenişehir, Bozyazı, Akdeniz, Aydıncık, Mut, Toroslar, Çamlıyayla ilçelerinde meydana gelecek planlı kesintilerin uygulanacağı bölgeler de paylaşıldı. İşte, Mersin Toroslar Elektrik planlı kesinti programı...
MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 30-31 EKİM
AKDENİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 141, 142, 6015, 6021, 6023, 6025, 6026, 6031, 6033, 6036, 6043, 6055, 6059, 6060, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6068, 6070, 6072, 6074, 6076, 6078
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 142, 6025, 6055, 6057, 6061, 6067, 6069, 6072, 6076, 6080, 6082, 5923, 5959, 5966, 5968, 5970, 5978
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 139, BEGONYA, HAL İÇİ KÜME EVLER, HALİÇİKÜMEEVLER, İRFAN SEVİM, KEMAL TELLİ, NİLÜFER, ORKİDE, REFİK CANATAN, TURGUT ÖZAL BULVARI
Bakım Çalışması
02.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 128, 4625, 4629, BURHAN FELEK, 4504, 4510, 4515, 4517, 4525
ANAMUR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, ANAMUR, İlçesi'nde planlanan 14 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 311, 317, 316, 309, ŞAİR ABDULKADİR BULUT, 308, 327, 328
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCABÜK, ÖTKÜNLER, KARATAŞ, MERKEZ_5, MERKEZ_15
Bakım Çalışması
01.11.2026 07:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIZ, ARAPLAR_1, ERİŞKİNLER, DEMİRLER, HAMDİ KADİROĞLU, AYDINLAR, KADİRLER, TÖSKELLER, SOLAKLAR, KORKMAZLAR, ÇETİNKAYA, DOLULAR, ORTAKÖY, DEGİRMEN DERESİ, KARABUCAK, ERGENEKON, FATİH SULTAN MEHMET, GÖZ YOLU, GÖL YERİ, KARATAŞLAR, KANAL YOLU, ÇEŞME ALANI, TORUNLAR, ATATÜRK, PİYNARCIK, HAKKI GÖLGELİ, SARIOĞLU, NASRETTİN, BUYNUZ BURNU, OĞUZLAR, SİNAT, HACIALİBEYLER, ÜNÜVERSİTE, DUMANLAR, CUMHURİYET_1, SAĞLIK, KUMLUGEÇİT, DOĞAN KARATAŞ, ANAMURYUM, KÖLELER, ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI, GÜNEYLİLER, KADİRLER (ORTAKÖY), ATATÜRK (GÜNEYYURT), AFACAN, BOZKURTLAR, SİNANLAR, DEĞİRMENDERE, KAYRAK BELENİ, SELAHATTİN YILDIZ, 723, 721, 724, 722, 717, 720, 712, 714, 718, DR ABDULLAH ÇELİK, 706, 705, 29 EKİM, ALİ ÇETİN, 707, HACI LATİF, AKDENİZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 713, 716, 701, 715, 710, HALİDE EDİP ADIVAR, 711, 708, FAHRİ GÖRGÜLÜ, 725, 709, YAŞAR ÇEKİÇOĞLU, 726, SARIDANA, 801, 1012, 1011, 1010, 1004, 1007, HASAN ADİL, 1005, 1009, 1006, 1008, 1001, HİKMET ARI, 1002, KARAÇALI, MERKEZ_8, DENİZ, BURÇAKLIK, SAZ, TOMACA, HAYRAT, BAŞSEKİ, DİBEKLİ, 1608, 1616, 1617, 1614, 1601, 1618, 1610, 1609, 1607, 1622, 18 MART, 1605, ADNAN MENDERES, 1621, MEHMET AKİF ERSOY_1, 1623, 1620, 1619, 1612, 1615, 1613, 1606, ŞEHİT ORG.EŞREF BİTLİS, AV.ALİ OĞUZ ÖZALTUN, ŞEHİT POLİS YÜKSEL ALÇIN, ENİŞBÜKÜ, GÖRPE, BAKARA, SAZAK, MASAT, KARADERE, BULU, ASMACA, KIZILCAKAYA, 1122, 1110, 1108, 1117, 1109, HOCALAR, 1104, 1214, 1209, 1206, HOCA AHMET YESEVİ, 1218, 1212, 1201, 1207, 1205, 1203, 1204, 1215, 1202, 1213, 1211, 1216, 1210, 1208, 2151, 2143, 2160, 2127, 2130, 2108, 2133, 2148, 2139, 2122, 2113, 2175, 2120, 2159, 2156, 2147, 2142, 2152, 2131, 2117, 2125, 2165, 2178, 2134, BOZDOĞAN, 2102, 2164, 1., 2169, 2161, 2119, 2172, 2149, 2158, 2162, 2167, 2177, 2101, 2163, 2144, 2128, 2123, 2129, 2121, 2179, 2174, 2140, 2106, 2103, 2136, 2132, 2137, AFACANLAR, 2176, YAYLACIK, BODİME, MERKEZ_9, OTAK_1, SORKUN, VİLAYET, ÇAMLIPINARALANI, AÇELYA-, OKUL, UTKULAR, ŞHT.OKTAY DURU, İSTİKLAL, PAPATYA, GÜNEŞ 2, KANAL, ÇALTILI, MANOLYA, HACI ADIGÜZELLER, MEHMET AKİF ERSOY, GÜNEŞ 1, KARANFİL, MİLLİYET (MERKEZ), GELİNCİK, YUKARIEFELER, MİLLİYET, AKDENİZ_1, M.AKİF ERSOY, AŞAĞIEFELER, YAPRAK TEPE, ATATÜRK_1, KADIN BOĞAZI, ZİYA GÖKALP, CUMHURİYET, YASEMEN, KARDELEN, ESENTEPE, ŞEHİT ABDULLAH ÇAKAR, İSLİMLER, İSMET İNÖNÜ, PALMİYE, MENEKŞE, KADIN BOĞAZI (MERKEZ), İBİŞLER, MERKEZ, 2206, 2215, 2214, 24., ÇELTİKÇİ, BOĞUK, ALAN, ÇUKURCAK, KUZ-KÖK, İMAMLAR-ESKİKÖY, EMİRŞAH, RIŞVAN, RAUF DENKTAŞ, 1502, 1508, 1505, 1506, 1511, TEKELİLER, 1504, MERKEZ_3, 619, 630, MÜFERRAH KILIÇ, 614, 624, SÜMER, 625, 626, 620, 618, 622, TAHSİN SOYLU, 621, 627, KILIÇLILAR, 616, ÖĞRETMEN HİDAYET ALP, 2714, 2732, 2727, 2731, 2703, 2708, 2702, 2720, 2705, 2745, 2722, 2730, 2725, 2713, 1302, 1333, 1325, 2826, 2852, 2823, 2830, 2805, 2848, 2866, 2863, 2836, 2807, 2858, 2839, 2862, 2828, 2854, 2857, 2821, 2824, 2813, 2832, 2851, 2822, 2801, 2810, 2818, 2859, 2833, 2814, 2812, 2844, 23., 2819, EMİREGE, 2865, 2806, KAMIŞLI, ALANOBA, 2850, KOYAK, 2802, 2808, 2861, 2864, 2811, 2860, 2820, 2825, 22., 2834, 2856, 2815, 2855, 2847, 2827, OTAK, MUSLUDAM, 2831, ÇALIŞ, 1127, 1120, 1119, 1124, 1103, 1116, 1107, 1126, 1118, 1121, 1129, 1105, 1113, 1128, DENİZ BAYKAL, 1102, 1123, 1112, 1111, 1106, HÜSEYİN BOZDEMİR, 1115, 1125, 2715, 2737, 2769, 2724, 2743, 2760, 2718, 2738, 2726, 2710, 2754, 2733, 2766, KIŞLA, GÖKHÜSEYİNLER, 2723, MERKEZ_12, 2752, 2753, 2707, 2734, 2758, İLİPINAR, 2762, 2717, 2716, 2711, 2719, 2709, 2701, 2761, 2746, 2773, 8., 2767, 2721, 2764, 2729, 2736, 2735, YUKARIDERE, ÖTKÜNLER, MERKEZ_15, MERKEZ_6, KOCAYER, MANİ, KIZILCABAĞ, ŞENDEM, KOCABÜK, 1422, KARAGÖZLER, 1415, 1423, 1420, 1429, 1441, 19 MAYIS, 1432, 1434, 1430, PİRİ REİS, 1428, 1425, 1413, 1433, 1417, 1416, 1431, 1418, ŞEHİT PİYADE TEĞMEN AHMET TOR, 1435, 1427, 1411, 1419, 1421, 1426, 1412, 1708, 1705, 1727, İNÖNÜ, ZEHRA MARULYALI, 1702, 1716, 1732, 1717, 1703, 1733, 1713, 1714, 1719, 1715, 1723, 1728, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, 1724, 1721, 1718, 1711, 1712, 1730, 1707, 1726, 1720, TURGUT REİS, 1722, 1704, 1725, 1709, 1710, 1729, 1701, 918, 901, 914, 917, BÜLENT ECEVİT, 916, KARATAŞ, MERKEZ_5, DERE, AĞLICA, MERKEZ_10, KAZIKLAR, YİVİL, SAZBAŞI, ERMAN, 2408, 3243, KÖSE EVRAN, BAĞLA, KALEMÖZÜ, 3241, 3268, 3238, 3272, KORUCUK, 2320, 2324, SARBDERE, 2581, 2505, 5., MERKEZ_4, 2506, 2507, 2501, DEMİRHAN, 2578, 2504, GÜZELLER, ÇAKIRCILAR, MERKEZ_11, TOLTULAR, BOĞAZ, GÜVERCİNLİK, SUAKANLAR, ADA, BALIKLAVI, SARILAR, POYRAZ, HACIALİM, HAZNEDARLAR, HACIALİBEYLER (ORTAKÖY), SALDUZLAR, KEMER, ANAMURYUM (GÜNEYYURT), BUCAKLI, KARABIYIKLAR
Bakım Çalışması
01.11.2026 07:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 304, 321, 322, 301, 311, 309, 325/1, ŞAİR ABDULKADİR BULUT, 307, 303, 314, 302, 317, 316, 324, 326, 327, 328, 315, 306, 308, 313, 320, 310, BAHRİYE ÜÇOK, 305, PROF.DR.AHMET TANER KIŞLALI, 323, SULTAN ALAADDİN, AKCAMİ, 1309, 1301, 1327, KARACAOĞLAN, 1303, 1323, 1333, HOCA AHMET YESEVİ, 1325, 1306, ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI, 1319, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 1315, 1313, 1329, 1330, 1307, 1316, 1326, 1314, AŞIK VEYSEL, ŞENER, DR FAZIL KÜÇÜK, 1320, KARAGÖZLER, NECİP FAZIL KISAKÜREK, 1310, 1308, 1311, 1332, 1312, MERKEZ-, BURUNALAN, 3120, 3129, 3119, 3116, 3108, 3122, 3128, 3126, 3125, 3113, 3105, 3130, 3118, ALATAŞ, 3102, 11., 3114, 3115, 3123, 3112, 3104, 3106, 3124, 3101, 3103, 3117, 3109, 3121, 2821, İNSU, 1116, HOCALAR, DENİZ BAYKAL, 1131, 1117, 1125, YENİKÖY, TURSUN, HAMDİ MERT, 328-, BALLILAR, 319, 318, 312, NEBİ KİYA, 325, KOMİSER NEBİ BALLI, AHMET CEYLANİ TUĞRUL, ALPARSLAN TÜRKEŞ, YAYLACIK, ŞEHİT ABDULLAH ÇAKAR, PAPATYA, 2214, 2220, 2218, 2202, DENİZ BAYKAL CAD, 2212, 24., 2., 2215, 2216, 2207, 2211, 2205, ÇELTİKÇİ, 2208, 2206, 2201, EDİLANLAR, 704, 706, ÇAY YOLU, 705, ANAGIZ DEDE, ÇOPUROĞLU, TAT VELİ, 703, 702, ŞEHİTLER, 707, HACIHIDIRLI, 701, KAZIM KARABEKİR, 917, 915, 906, 909, HALİL EROL, ORMANCI HASAN BULUT, 904, 901/1, 925, 926, 914, 921, 918, 902, 919, 913, 924, 923, 927, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, 912, 911, 903, 907, ESENTEPE, 901, GÜN SAZAK, ŞEHİT MURAT AKKUŞ, 920, 916, EMİR ALİ ÇAVUŞ, 910, AK BELEN, MERKEZ_7, ALAN, 216, 202, 214, 205, 213, 206, HİDAYET KILINÇ, KATİP SÜLEYMAN ERARSLAN, 207, ALPARSLAN TÜRKEŞ/3, 204, 215, AHMET KİYA (YILDIZ), ALPARSLAN TÜRKEŞ/5, ALPARSLAN TÜRKEŞ/2, 106, 211, 209, HACI AHMET MERT, 210, 217, DOĞAN DENİZ, GÜZEL HASAN, DEREBAŞI, KABAAĞAÇ, YÜKSELEN, TERSAKAN, 2917, 2932, 2910, 2924, 2931, 2914, 2930, 2922, 2923, 2918, 2915, 2912, 2926, 2906, MERKEZ_13, 2908, 2903, EMİRŞAH, 2929, 2919, 2911, 2925, 2939, 9., 2937, 2935, 2913, 2905, 2934, 2902, 2940, 2901, 2916, 2920, 2904, 2927, 2928, 2921, 2933, 104, 112, CUMHURİYET MEYDANI, 103, AHMET TURGAY, 113, 117, 114, AKDENİZ, 108, ŞEHİT POLİS ZEKİ ÇULHA, 118, ATATÜRK BULVARI, ŞEHİT ATANUR BAL, 110, 23 NİSAN, 109, 119, ATATEPE, 107, 116, 115, 120, RIŞVAN, MERKEZ_2, BAKILAR, BEYLER, 1506, KUŞ YUVASI, TEKELİLER, RAUF DENKTAŞ, 1511, KOCA ŞEVKET, 1502, 1509, 1504, 1507, 1510, 3306, 3344, 3316, 3335, 3324, 3301, 3342, 3317, 3332, 3321, 3322, 3331, 3347, 3318, 3334, 3346, 3343, 3312, 3326, 3309, 3348, 3313, 3323, 3314, MERKEZ_3, 7., 3330, 3345, 3341, 3304, 3337, AŞAĞI, 3303, 3339, 3311, 3302, YENİ, 3349, 3320, 3308, 3315, 3327, 3319, 3325, 3305, 3307, 632, 605, 608, FAHRİ GÖRGÜLÜ, KILIÇLILAR, TURAN GÜNEŞ, 603, 602, MÜFERRAH KILIÇ, 615, 628, TAHSİN SOYLU, 609, 625, 613, ÖĞRETMEN HİDAYET ALP, SÜER SİNANOĞLU, 630, 629, AVUKAT YALÇIN KAYA KILIÇ, 601, GÖZCE, GÖZSÜZCE, İLİPINAR, ÇÖĞÜR, GÜNEY, KODAMAN, KANAL_1, 611/2, 619, 614, 618, 612, 616, MUSTAFA YAŞAR DERE/1, MUSTAFA YAŞAR DERE/2, KOÇOĞLU, 604, 606, MUSTAFA (YAŞAR) DERE, 611, 610, GÜRLEVİK/1, 1408, 1404, 1416, 1402, 1426, 1439, 1406, 1412, 1438, 1407, 1440, 1401, HASAN ALİ YÜCEL, 1437, 1411, ŞEHİT PİYADE TEĞMEN AHMET TOR, 19 MAYIS, 1432, 1403, 1420, 1409, 1709, 1014, ŞEHİT YAŞAR YILDIRIM, 1015, 1010, 1006, ŞEHİT ALİ ER, 1001, 1009, 1019, 1020, 1007, 1005, 1017, 1013, 1022/1, 1011, 1018, 1002, MUHTAR MEHMET KARA, BOZKURT, 1022, 1008, HİLAL, 1012, 1004, 1021, 1003, KALEDİBİ/1, 930, 929, 908, AHMET NECDET SEZER, BÜLENT ECEVİT, 905, 922, 928, KARATAŞ, 3008, 3020, 3018, 14., 3027, 3032, 3007, 3017, 3001, 3024, 3034, 3028, 3030, 3009, 3013, 3033, 3016, 3014, 3005, 3023, 3015, 3004, 3021, 3002, 3011, 3031, 3029, 3022, 3003, 3019, 3026, KISALI/3, ÇİRKİN/3, ÇİRKİN/1, KISALI/1, GÖLGELİ, KISALI/5, ÇİRKİN/2, KISALI, İNCİRBÜKÜ, YILDIRIM ÇAVUŞ, SANAYİ, MERKEZ, İLİMANCILAR, SICAKYURT, ÇİRKİN, 2615, 2610, 2602, 2630, 2629, 2632, 2613, 2616, 2640, 2638, 2614, 2622, 2634, 2635, 2639, 2618, 6., 2607, 2642, 2636, 2631, 2608, 2633, 2620, 2601, 2624, 2611, YUKARI, 2612, 2603, 2619, 2606, 2604, 2609, 2626, 2621, 2641, 2409, 2402, 4., 2407, 2401, 2403, 2411, KAŞDİŞLEN, 2405, 2404, 2408, 2406, 3211, 3258, KALEMÖZÜ, 3234, BAĞLA, 3271, 3209, 3221, 3260, 3206, 20., 3216, 3210, 3223, KAVAKLI, KÖSE EVRAN, 3259, 3256, 3237, 3224, 3247, 3220, 3215, 3272, 3261, 3246, 3252, 3230, 3205, 3202, 3262, YÖRÜKLER, ALAN-ÇADIRKENT, 3245, 3207, 3263, 3201, 3266, 3235, 3222, 3214, 3238, 3231, 3273, 3212, 3250, 3218, 3213, 3264, 3254, 3236, 3251, SARINÇ, AKCAMAŞAT, ARDIÇ ALANI, KORUCUK, AĞLICA, 2347, 2304, 2307, KÖPRÜ, 2314, 2343, 2333, SARI ÇAVUŞLAR, ARAPLAR, 2357, 2328, 2349, KOCAPELİT, MERKEZ_16, 2335, 2301, 2316, 2309, 2344, 2303, 2319, 2339, 2352, 2350, 2330, 2336, 2331, 2318, 2315, 2321, 2355, 2359, 2327, 2312, 2317, 3., 2322, 2346, 2340, 2313, 2351, KİREÇ OCAĞI, ŞEHİT POLİS SELÇUK BAL1, 2356, ŞEHİT POLİS SELÇUK BAL, 2320, ÇOLAK AHMETLER, 2310, 2329, 2358, MAŞAT, 2311, 2305, 2326, 2353, 2348, 2332, 2337, ÇALTILIK, 2342, 2360, 2308, 2361, 2341, 2323, 2306, 403, ÖĞR.ÖNDER GÜBBÜK, 405, 401, KAZIM KARABEKİR_1, 411, 408, MEHMET AKKUŞ, KÖTEKLER, KANAL 3, KANAL, 406, 410, 407, MERKEZ_4, MANASTIR, ÇALTI, TURSUN_1, 2528, 2537, 2551, 2542, 2567, 2564, 2508, 2501, ÇOLAKLAR, 2513, 2563, 2575, 2529, 2568, 2530, 2516, 2569, 2579, 2509, 2574, 2538, 2519, 2556, 2573, 2565, KADILAR, 2539, 2545, 2521, KADILARBÜKÜ, 2524, 2561, DEMİRHAN, 2502, 2552, 5., 2525, 2512, 2533, 2559, 2535, 2566, 2560, 2543, 2531, 2536, 2540, 2549, 2548, 2550, 2520, GÜZELLER, 2576, 2523, 2546, 2534, 2557, 2558, 2544, 2515, 2517, 2547, 2541, 2532, 2527, 2562, 2570, 2514, 112/2, KOMİSER YAŞAR ÇANLI, ARAPOĞLU, AHMET YILMAZ, GİRNE, 112/1, TAHSİN BARAN, KARANFİL, ŞEHİT MURAT NAMDAR, DR.YENİ GÜL, SAMİ BARAN, SAĞLIK, TOROS, DR ÖZENÇ ÖNER/1, ŞEHİT KENAN AY, DR ÖZENÇ ÖNER, MİMAR KEMAL ÇELİK, ATILGAN, DENİZCİ MEHMET, ŞEHİT MEHMET TORİN, PROF. DR. ALİ AYHAN, ORHUN, ERGENEKON, ŞEHİT TURAN KILIÇ, HÜKÜMET, DR. AYTEKİN BİLGE, 109/1, MÜRSEL KAVUN, ALİ RIZA ÖZDENİZ, MEHMET AKİF ERSOY_1, HALİL ATALAY, 105, ALPARSLAN TÜRKEŞ/9, GÖK MUSTAFA, BİLGEHAN, HULUSİ SAYIN, ATATÜRK, EŞREF BİTLİS, HİLMİ ERGENEKON, DR. ÖZMUMCU, YIVA, FEVZİ KILIÇ, ŞEHİTLER/2, ŞEHİTLER/1, BAŞKAN MUZAFFER ÜNAL, MUSTAFA DENİZ, ALPARSLAN TÜRKEŞ/7, 111, PAŞA, 101, GÜRSEL KAVUN, BAŞKAN ALİ AYAZ, KAYATÜRK, NARİNCE, 2010, 2011, KOCAMURT, 2013, 2012, 2007, 2009, AŞAĞI-, 2001, KAŞ YAYLASI, KALKAN, ORTAALAN, SELAHATTİN YILDIZ, ALPARSLAN TÜRKEŞ (KUZEYYURT), GÖZ YOLU, TOKİ, YILDIRIM BEYAZIT, SAHİL YOLU, KARATAŞLAR, ATATÜRK (GÜNEYYURT), GÜNEYLİLER, KAYRAKBELENİ, İLİKBENDİ, KADİRLER, POYRAZ, AKDENİZ_2, DUMANLAR, SULTAN ÇAYI, GÖL YERİ, ANAMURYUM, KARAGÖL, KORELİLER, ADA, SAHİL YOLU (GÜNEYYURT), DEĞİRMENDERE, ÇITIRKI, KARAAĞAÇ, ORTAKÖY, KEMER, CUMHURİYET_1, KANAL YOLU, KARANLAR, KADİRLER (ORTAKÖY), BALIKLAVI, KUMLUGEÇİT, NASRETTİN, OĞUZLAR, ANAMURYUM (GÜNEYYURT), DOĞAN KARATAŞ, GÜVERCİNLİK, HALİDE EDİP ADIVAR, 29 EKİM, HACI LATİF, DR ABDULLAH ÇELİK, 722, 203, 218, BANKALAR, 222, 220, 223, ECZ. MEHMET SUPHI ALP, KIBRIS, 201, 212, 208, 221, 808, 806, 814/1, 427, 416, 423, ŞEHIT DAVUT DAĞ, 424, 402, 404, 419, 415, 422, 425, 412, 420, AV.ALİ OĞUZ ÖZALTUN, DEVECİ ARİF, 414, 413, 418, 409, 417, 525, KAZIM KARABEKİR CADDESİ, 521, 522, 518, 514, 507, 519, 515, 510, ŞEHİT POLİS YÜKSEL ALÇIN, 523, 503, 506, 501, 520, 527, PİR SULTAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, 512, 502, 524, 505, 509, 511, 504, 513, 526, 508, 814, 801, 804, 816, 810, ÖĞR.MUSTAFA SAÇMA, 803, 812/1, 812, 817, 807, 802, 815, 805, ALİ KİYA, YENİYER, 813, 809, CAHİT ASLAN, 811, TEKEDÜZÜ, FATİH/1, MENDERES/1, MENDERES/2, ERTUĞRUL GAZİ, MENDERES (ÖRTÜLÜ), HASTANE/1, GİRNE1, BAHÇELİ, OKKALAR, TEKELİ MEHMET PAŞA, GAZİ, HAYIT BÜKÜ, HUZUR_1, LALELİ, HUZUR/1, MUSTAFA (YAŞAR ) DERE, ATATÜRK/1, GİRNE_1, MENDERES, JANDARMA, TURGUT ÖZAL, ATATÜRK/4, MEHMET AKİF ERSOY, OKUL/1, SÜLEYMAN DEMİREL/5, SÜLEYMAN DEMİREL/1, AKDAM, ÇIKMAZ, MEVLANA/1, BOĞAZİÇİ, HASTANE/2, SİLİFKE-ANTALYA, ATATÜRK_2, ORMAN DEPOSU, HASTANE, NERGİZ, OKUL, ATATÜRK/2, ATATÜRK/3, EMRE, BELEDİYE, MALAZGİRT, KIRLILAR, MEVLANA, AVAKADO, EVREN, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH, BELENE, SÜLEYMAN DEMİREL, GÜNEŞLİ, GÜL, ANKARALILAR, KABAKÇILAR, ÖZEL, MANOLYA, ŞAHİNLER, GÖKMENLER, GÖZLER, ÇANAKKALE, POSTACI, GÜMÜŞ, AYLAR, KOCABOYUN, KİRSELİ, SARIAĞAÇ, KONYALILAR, LALE, ZEYTİNLİTAŞ, KARDELEN, FRENK, ASİL, HÜSEYİN TİL, ÇALTILI, BADEMLER, ŞARLAK, HUZUR, SAFİLER, TÜLEKLER, KÖROĞLU, KARDELEN/1, ÇATALTEPE, EREN, BALCILAR, AKTEPE, CANKARA, KAPIZ (LİMANAĞZI), HÜSEYİN KILINÇ, SU DEPOSU, RÜZGARLI, SAYÖNÜ, KOCAKAVAK, BAKİLER, ZİYARETTEPE, GÖKTAŞ, AZGANLI, KOCAKAVAK (LİMANAĞZI), İNCİRLİ, TÜRKMENLER, KUDUZLAR, YAYPINARI, BOZOT, MENEKŞE, SAZAK, FİDANLAR, SELPINARI, ÇİRİŞBOYNU, YENİCE, MUZ, KARAMEHMETLER, KABAKPINARI, ŞEHİT ALİ PEŞLİ, YILDIRIMLAR, ATEŞLER, SAHİL, CAMİ, TÜLÜLER, KARALLI, TEFEKLİ, SAHİL/1, DEMİRLER, EMİŞLİ, PLAJ, BAŞARANLAR, İSTİKLAL, KÖMÜRLER, SAKIZLIK, LİMAN, KAPIZ, ERENLER, EKİNCİLER, ATATÜRK_1, SİLİFKE, HASAN ADİL, USTALAR, 1605, 1601, ADNAN MENDERES, 1606
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASAR, BUCAK, KODAMAN, SAZBAŞI
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUCAK, ASAR, KODAMAN
Bakım Çalışması
01.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1725, 1701, İNÖNÜ, 1708, ZEHRA MARULYALI, 1702, 1707, 1704, 1713, 1705, 1720, TURGUT REİS, 1716, 1723, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, 1728, 1717, 1714, 1715
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RAUF DENKTAŞ, 1412, 1441, PİRİ REİS, 19 MAYIS, 1411, 1413, 1416
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3268, 3238, 3272, KALEMÖZÜ, 3243, KÖSE EVRAN, 3241, DEGİRMEN DERESİ, BAĞLA, SARILAR, GÖZ YOLU, HACIALİM, HAZNEDARLAR, HACIALİBEYLER (ORTAKÖY), SİNAT, HACIALİBEYLER, ÜNÜVERSİTE, GÜNEYLİLER, AFACAN, SİNANLAR, BUCAKLI, DEĞİRMENDERE, KAYRAK BELENİ, NASRETTİN, ÇEŞME ALANI, TORUNLAR, ATATÜRK, HAKKI GÖLGELİ, ARAPLAR_1, ERİŞKİNLER, DEMİRLER, HAMDİ KADİROĞLU, SOLAKLAR, KORKMAZLAR, KARABUCAK, KARABIYIKLAR, DOLULAR, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1415
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KORUCUK
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILCAKAYA, MASAT
Bakım Çalışması
02.11.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKBAŞ
Bakım Çalışması
02.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELENSAZAK, KILIÇ
AYDINCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, AYDINCIK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, BUCAK, MERKEZ_3
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYÖRÜK, MURTÇUKURU, MERKEZ_2
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİYÖRÜK, MURTÇUKURU, MERKEZ_2
BOZYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, BOZYAZI, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEREBAŞI
Bakım Çalışması
30.10.2026 11:15 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİRKİN, ÇİRKİN/1, ÇİRKİN/2, ÇİRKİN/3, GÖLGELİ, MERKEZ, 815, 817, ALİ KİYA
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİRKİN, KISALI, KISALI/1, KISALI/3, MERKEZ
Bakım Çalışması
30.10.2026 13:45 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İLİMANCILAR, KISALI
Bakım Çalışması
30.10.2026 15:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKCAMİ, NARİNCE
ÇAMLIYAYLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, ÇAMLIYAYLA, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, BÖĞRÜEĞRİ, MERKEZ/KESECİK
ERDEMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, ERDEMLİ, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖYLÜ, 11002, 11019, 11013, 11004, 11012, 11007, 11017, 11011, 11020, BAĞRIAÇIK, GAZİ MUSTAFA, İPEK, AKBIYIK, 11010, 11005, BOZTEPE, 11015, 11006, 11008, ESKİKÖY, 11014, 11003, PİRİ REİS, KASIMKÖY, SAPMAZLAR, 11009, ÖMER TAY, 10002, 10007, HASAN ÇAVUŞ, 10006, KORE, 10005, ŞEHİT ALİ KUZ, 10004, BAĞYOLU, 9002, 9015, 9014, VADİ_2, AYYILDIZ, NERGİZ_1, 9001, 9028, 9016, 9019, YILDIRIM, HÜRRİYET
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOÇAKPINARI CACIK, MALUPINAR GÖKKAYRAK
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, ERENLER, MARİNA, NEŞE, DORUK, KALE_3, İLKÖĞRETİM, ATATÜRK _7, ATATÜRK, ÖĞRETMENLER, DURMAZ, ÇAKIR, TURGUT ÖZAL, BİZİM, BARBOROS (MERKEZ), YÜCELER, ŞEHİT POLİS BESİM TAŞ, KARACA
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALI ÇEŞME, DAYAKLI, DELİ ALİ, ESKİ ÖREN, FETELLİ, KIZILSEKİ, SANCILILAR, TEPELLİ
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALUPINAR GÖKKAYRAK
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 204_1, 213, 211, 207_1, 205_1, 208, 307_1, 306, 203, 302, 206_1, 309_1, 308, 303_1, 202_2, 203 (YENİ)
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVGADI, MERKEZ_10
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 207_1, 208, 203, 213, 203 (YENİ), 206_1
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 203 (YENİ), 309_1, 211, DOĞRULAR, 308, DOĞAN YİĞİT, 307_1, DEMİRLER, 306, 302
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK_6, ZİYA GÖKALP_1, KANUNİ
Bakım Çalışması
31.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KANUNİ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELOLUK B.M, BAHÇE_1, MERKEZ_4
Bakım Çalışması
02.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_4, AKÇEŞME_1
Bakım Çalışması
01.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAVUZ SULTAN SELİM
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_18, ÇAMLI
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMET USLU, HÜRRİYET, NECİP FAZIL_1, ERDEM_1, ALPARSLAN TÜRKEŞ, SAYIM ERSÖZ, 3041, 3040, 3038, YAVUZ SULTAN SELİM, 3039, 3034, 3042, HASTANE, 3011, 3035, 3037, 3033, 3036, BAĞYOLU, HACI ÖMER VAR, KARDELEN_2, ERDEMOĞLU, 10007, 10001, AKBIYIK, ŞEHİT POLİS ÖMER GÜRSOY, 10002, 9004, 9023, 9007, 9003, 9019, 9022, 9008, 9013, 9011, CENGİZ TOPEL, 9009, 9012, KAMBER, 9001, 9010, 9028, 9006
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KASIMKÖY, GÜN, KÖYPINARI, OSMAN ÇAVUŞ, ALATA, YAVUZ SULTAN SELİM, 9021, 9018, NERGİZ_1, 9020, VADİ_2, 9019, CENGİZ TOPEL, KÖYLÜ, 4005, 4003, HACI IŞIK, KARLAR, 4004, 4006, 4009, POYRAZLAR, ŞABAN EFENDİ, 4007, MUSTAKANLI, ESKİKÖY
MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, MEZİTLİ, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 34301, 34302, 34303, 34304, 34307, 34308, 34309, 34310, 34311, 34312, 34313, 34314, 34316, 34318, 34320, 34321, 34323, 34324, 34325, 34326, 34329, 34330, 34331, 34338, 34342, 34348, 34350, CENGİZ TOPEL, MUSA EFENDİ, TEPECİK, VİRANŞEHİR
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33151, 33153, 33158, 33160
Bakım Çalışması
30.10.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33186, 33199, 33203, 33205, STADYUM, YÜKSEK HARMAN
Bakım Çalışması
30.10.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33169, 33178, 33179, 33180
Bakım Çalışması
30.10.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33167, 33169, 33173, 33179, 33186, 33188, 33190, 33196, 33211, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, STADYUM, YÜKSEK HARMAN
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35414, 35415, 35416, 35417, 35419, 35421, 35423, 35425, 35433, BAKANLIK, CEVAT KUTLU
Bakım Çalışması
02.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35401, 35408, 35412, 35415, BAKANLIK
Bakım Çalışması
02.11.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35408, 35414, 35416, 35421, 35423, 35427, 35431, 35433, 35435, BAKANLIK, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, LİMON
Bakım Çalışması
02.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35402, 35406, 35423, 35427, 35429, 35435, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, LİMON
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2. İSTİKLAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, PALMİYE, 42011, 42012, 42020, 42023, 42025, 42027, ABDURRAHMAN SOYDAN, BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET_1, ŞEHİT ÖZSAN VURAL
MUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, MUT, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUCUK
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak IRMAKLI
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEÇİMLİ, KARACAAĞAÇ, YAYLA, KATIRARDIÇ, KÜKÜR, AKGEDİK MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/5, AKÇEŞME MEVKİ/11, YAĞLI MEVKİİ/11, YAĞLI MEVKİİ/5, GÜLDÜR MEVKİİ/3, SERTAVUL MEVKİ/27, AKÇEŞME MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/6, YAĞLI MEVKİİ/6, YAĞLI MEVKİİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/3, YAĞLI MEVKİİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/2, SERTAVUL MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKİ/13, SERTAVUL MEVKİ/24, AKÇEŞME MEVKİ/29, SERTAVUL MEVKİ/15, SERTAVUL MEVKİ/17, GÜLDÜR MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKII/31, SERTAVUL MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/1, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/10, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/10, ARMUT ALANI MEVKİ/4, SERTAVUL MEVKİ/23, AKÇEŞME MEVKİ/27, YAĞLI MEVKİİ, YAĞLI MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/14, ARMUT ALANI MEVKİ/3, NARLIDERE, SERTAVUL MEVKİ/8, SERTAVUL MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/13, AKÇEŞME MEVKİ/16, ARMUT ALANI MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/3, ARMUT ALANI MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/20, GÜLDÜR MEVKİİ/2, YAĞLI MEVKİİ/3, AKÇEŞME MEVKİ/24, GÜLDÜR MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİ/1, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/5, YAĞLI MEVKİİ/7, NARLIDERE CAD., SERTAVUL MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/22, YAĞLI MEVKİİ/9, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/25, SERTAVUL MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/19, SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/23, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/8, SERTAVUL MEVKİ/25, AKÇEŞME MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/7, YAĞLI MEVKİİ/10, AKÇEŞME MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKII/14, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/6, AKÇEŞME MEVKİ/12, ARMUT ALANI MEVKİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/7, HANBOĞAZI MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİİ
SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, SİLİFKE, İlçesi'nde planlanan 19 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞTÜRKMENLİ, SÖĞÜT_1, ÖZ, KAVAK_1, BAĞCAĞIZ, KIZILGEÇİT 1, DÜLBEĞİ (KOCAOLUK), DÜLBEĞİ, KOCAOLUK, HOTAMIŞ, TIKILITAŞ, YENİ_3, BOZKOYAK_2, KARAPINAR, FEVZİ ÇAKMAK_1, BOZAĞAÇ-, BELVEREN, AŞAĞISALAN, ÖZBOYNUİNCELİ, MERKEZ_5, YENİMAHALLE, TOPBAŞI
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYBÜKÜ, İNCİRBÜKÜ, KASIRCA, ULUSULUK
Bakım Çalışması
30.10.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KASIRCA, İNCİRBÜKÜ
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNDÜZLER, IŞIKOLUĞU, YENİSU
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDAM, KARGA SEKMEZ, KARGI/3, KARGI/6, KARGI/8
Bakım Çalışması
30.10.2026 13:45 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDAM, DEVEDAMI-, KARGI, KARGI/13, KARGI/14
Bakım Çalışması
30.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDAM, KARGI, KARGI/2, KARGI/3, KARGI/5, MERKEZ_13, MERKEZ/2, NITAŞIR
Bakım Çalışması
30.10.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDAM, NITAŞIR, KARGI/2
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI, YUKARI, ALADAM, ATATÜRK (CUMHURİYET), ATATÜRK (HASANALİLER), ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK_17, ATATÜRK_19, ATATÜRK_25, ATATÜRK_29, ATATÜRK_4, ATATÜRK/11, ATLAS, BALCI, ÇAMLI, ÇOPUR, DAR, GURBET, HARNUPLU_1, HARNUPLU/1, KAVLAKLI, KAYIK KÖY, MANCINIK, NARLICA, NARLICA/1, ÖZBAĞ, SAKIZLI, SAKIZLI/1, SULUCA, ŞAHPA, TELEMECİ, TERELİ, TERELİ/1, TERELİ/3
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDAN, ÇAYIR, VAROL/1, ÇELTİK, 112-, BİRLİK, 126, 122_2, AÇELYA_2, 150_1, BAHÇE_3, 5076, ÇELTİKÇİ, 5075
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KASIRCA, ESKİÖREN, BOZCABURUN, ULUSULUK
Bakım Çalışması
31.10.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZCABURUN, BİLALLI, İNCİRBÜKÜ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURTULUŞ_1, SÖKÜN_1, BAHÇE_3
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 438, 446, 447, 449, 451_1, MERT, ÖZMEN, ÜNÜVAR, YEMEN
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HIRMANLI/5, HIRMANLI/7, HIRMANLI/9, HIRMANLI/4, HIRMANLI/3
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 505, 522, 552, 555, 556, 558, GELİNCİK, KOÇAK, 433, 438/1, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 450, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 475, 480, 482, 483, 483/3, 484, 485, 485/1, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 493, 494, 495, 495/1, 496, 497, 498, 499, 500, 501_1, 502_2, 503_2, AKAN, AKASYALI, ALPEREN, ARDIÇ, ASENA, AZI TEPE, BADEM, BADEM/1, BAHÇE, BEBEK DERESİ, BERK, BEYAZ, CEYLAN_1, ÇAKIL, ÇAMLI_1, DERE, EMRE, FURKAN, GÖKLER, GÖRKEM, GÜLNAR, GÜMÜŞ, HURMA, IHLAMUR, İLHAN AKGÜN, İRFAN, KANDİL, KAYA, KAYA/1, KIZILBUCAK, KİREÇ, KUYTU, MANSUR, MEKAN, MELEK, OĞUZ, ÖZBEK, ÖZBEK/1, PAMUK, PAPATYA_1, PATİKA, PAZAR, SAĞLIK, SAKLI, SEYRAN, TEPECİK, TEPECİK/1, TÜPCÜLER, UMUT, VEFA, YEŞİL, ZAKKUM_1, ZERDA
TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, TARSUS, İlçesi'nde planlanan 27 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOLATLI
Bakım Çalışması
30.10.2026 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOLATLI, 1467.1, 1467
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİMİTHACILI, KARSAVRAN, VERİMLİ, KARAÇERÇİLİ
Bakım Çalışması
30.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 0177, 0194., YÜZBAŞI YAŞAR, DR.DEVLET BAHÇELİ BULVARI
Bakım Çalışması
30.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 0188, 0181., 0183., 0185-2, 0185., 0192., 0194., 0185-1, 0190., DR.DEVLET BAHÇELİ, 0186
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2635., KARA MEHMET (2637)., 2652., SADUN BORO (2639)., ÖMER NAZMİ (2654)., YÜZBAŞI YAŞAR
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZBUCAK, ÇAVUŞLU MERKEZ, HARNUPLU, ÇOKAK, EMİRLER, ÜZÜMLÜ, KOÇMARLI, KOZOLUK, YANIKKIŞLA
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKGEDİK
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2673, 2681, 3698
Bakım Çalışması
02.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2676, 2691
Bakım Çalışması
02.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2673
Bakım Çalışması
01.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞZIDELİK, AKARSU, BAHARLI, ÇATALCA, ÇAYBOYU, HALİTAĞA, KELAHMET
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞBAŞI, ÇİÇEKLİ., YARAMIŞ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEŞELİK MERKEZ
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞBAŞI, ÇİÇEKLİ., YARAMIŞ
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2624., ESAT ÇAVUŞ, 3667., 3678., KASIM EKENLER BLV., 3669., 3674, 3682
Bakım Çalışması
31.10.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, 1202., 1204., 1206., 3650., 3654., 3656., 3660., 3662., 3678., MÜCAHİTLER, ÇAKMAKOĞLU, 3604., 3605., 3608., 3609., 3611., 3612., 3613., 3615., 3616., 3618., 3622., 3629., 3631., 3635., 3639., 3641., 3642., SADIK ELİYEŞİL, 3602., 3606., ŞEH.POLİS LÜTFİ CAN (3610.), 3614., 3620., 3624., 3633., 3637., 3617
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİAĞA, ATATÜRK_1, CUMHURİYET_1, GAZİ DURAN, GAZİ HALİL, ATATÜRK (FATİH), CUMHURİYET (FATİH), GAZİ OSMAN, 32, 26_1, 13, 28, 30_1, 34, BATI ÇEVRE YOLU (FATİH), 22_1, 93, 59, CUMHURİYET (YEŞİLOVA), 55, GAZİ DURAN (YEŞİLOVA), 90, 76, 29, 41., GAZİ HALİL (FATİH), 63, 57, 74, 96_1, 23, 54, 43., 37_1, 27, 58_1, 48, 50, 42, 25, 31, 17, 87, 75, 89, 77, 126 (YEŞİLOVA), 126, 91, 98, 72, 66, BATI ÇEVRE YOLU (YEŞİLOVA), 80, 86, 84, 102_1, 68, 81, 70, DOĞU ÇEVRE YOLU, 19, 104-, 116-, 97, 78, 51-, HASAN AĞA KÖY YOLU, MALAZ YOLU, HASANAĞA, KÖSELERLİ, YENİÇAY, 12, 9, UĞUR MUMCU_1, OKUL, KUYU, 52., 53, 3, 83-, 92, KARABUCAK, 8, YEŞİL YOL, AHMET NECDET SEZER, CUMHURİYET, 7, 16, 4, 69, 13_1, 14, 11, MERKEZ, İSMET İNÖNÜ, 19_1, 26, 24, 41, 50., 30, 38, 28_1, 32-, 37, 40, ATATÜRK_4, 22, 39, 21, 51, 49, 18, 20., 43, 54., 56, 59_1, .17, 55_1, 57_1, ATATÜRK (YEŞİLKUYU), 105, 107, 108, 117, 96, 101, 102, 103, 104, 106, 110, ÇADIR KÜME EVLER
Bakım Çalışması
31.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, BÖĞRÜEĞRİ, MERKEZ/KESECİK
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEN
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKOCALI MERKEZ, ŞİRİNPINAR, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, 46109, 46105, 46101, 4674, 46122, 46116, 46103, 46107, 4695, 4641, 4645, 4647, 46126, 4639, 4672, 4668, 46118, 4648, 4664, 4665, 46124, 4667, 4689, ATATÜRK, 4643, 4657, 4676, 4661, MUHACİR, İNCİRLİKUYU MERKEZ, TAKBAŞ MERKEZ, ÇİFTLİK_1
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMERKANT, 1278, 1241, ATATÜRK, 1249., 1253., 1280, 1276, 1243, 12112, İNCİRLİKUYU MERKEZ, 3692, 3673., KASIM EKENLER BLV., 3621., 3625., 3698, 3694, 3683, 3627, 3687, TAKBAŞ MERKEZ, KARTALTEPE, ÇİFTLİK_1
Bakım Çalışması
02.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3654., 3656., 3660., 3662., ATATÜRK, ÇAKMAKOĞLU, 3609., 3611., 3613., 3615., 3622., 3629., 3631., 3639., SADIK ELİYEŞİL, 3620., 3624., 3633., 3637., 3617
Bakım Çalışması
01.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3518., İSMET PAŞA, 0801
Bakım Çalışması
01.11.2026 11:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3505., 3509., 3516., 3517., 3518., 3522., ŞEHİT CENGİZ TOPEL, CUMHURİYET.3, 3514, MUVAFFAK UYGUR, İSMET PAŞA, 3504., 3515., 3528, 3519, 3530, 3524, 3521
Bakım Çalışması
01.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSMET PAŞA, 2301., CUMHURİYET.3, 2302, 3518., 3520., 3522., MUVAFFAK UYGUR, 3511., 3515., 3523, 3524
TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, TOROSLAR, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACAAĞAÇ PINARI, SANDALLI
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YARIKPINAR
Bakım Çalışması
02.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÇOBAN
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, YENİŞEHİR, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ MUSTAFA KEMAL, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, KUSHIMATO
Bakım Çalışması
30.10.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 22134, 2256, 2258, 2259, 2260, 2261, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2278, 2284, 2286, HÜSEYİN OKAN MERZECİ
Bakım Çalışması
30.10.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2216, ADNAN MENDERES, GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
30.10.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12, 2207, 2223, 2237, 2246, 2250, 2254, 2256, 2257, 2260, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2270, 2294, GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
30.10.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2224, 2228, 2233, 2235, HÜSEYİN OKAN MERZECİ, NEVİT KODALLI