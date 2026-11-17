Ankara elektrik kesintisi 17-18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak çalışmaların kapsamı ve saatleri Başkent Elektrik tarafından duyurulda. BEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Haymana, Kalecik, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Akyurt, Evren ilçelerinde kesintiler yaşanacağı belirtildi. İşte, BEDAŞ planlı kesinti programı...

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Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım listesi BEDAŞ tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. Gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yeni haftada çok sayıda bölgede enerji kesintisi yaşanacak. Dağıtım şirketinin yayımladığı planlı çalışma takvimine göre 17 Kasım Salı günü başlayacak kesintiler, 18 Kasım Çarşamba ve 19 Kasım Perşembe günlerinde de farklı ilçe ve mahallelerde devam edecek. Kesintiler Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Haymana, Kalecik, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Akyurt, Evren ilçelerinde meydana gelecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19 KASIM

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, HİSAR 2, YILMAZ 1, ATAK 4, ATA 5, ATAK 1, ATAK 3, EVLİYA ÇELEBİ 5, KINIK, KIRLANGIÇ, KARABAĞ, ENDER, ATA 2, SALUR, HÜNER, ARIKAN, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, FERAH 13, MENEKŞE, GÜLGÜN, GÜLGÜN 3, MÜCAHİT 3, AKŞEMSETTİN, GÜLGÜN 1, HİSAR, HİSAR 1, ADALET, BOZKIR, ACAR, DEVRİŞAN, ATA 4, ATA 3, ÇAVDAR, BOZKIR 1, HAKTAN, YEŞERTİ, EVLİYA ÇELEBİ 4, ÜLKÜ, FERAH 16, ŞEHİT RAFET KESEN, ALAYUNTLU, FERAH 15, ATA 1, ELVAN

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI YOLU., ÇAMLICA, AYDINCIK, KAVAKLI, TEBERİK, AYDINCIK.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1921, 1825, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURS, SAYGIN, AYDIN, BELEDİYE, DOĞAN., ÖZAL, ORHANGAZİ, 1368, ALAATTİN KEYKUBAT, BEREKET, SARMAŞIK., GENCAY, SUN, HIZIR, GÜNDÜZ, CUMHURİYET, ÖZTÜRK, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., GÜMÜŞ., CAMCI

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN

Bakım Çalışması

17.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, KARAKOYUNLU

Bakım Çalışması

17.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, TEKKE KÜME

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, OĞUZHAN, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇASLAN., ALPAYLAR (ŞAHİNLER)_SILINECEK, E 90 KARAYOLU, ALPAYLAR, ACIKUYU, OKULLAR, HÜNKAR, CUMHURİYET, ÇALÖREN, YENİ MEZGİT, ÇEŞMELİ, 2834

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALÇİÇEK, SÜLÜKLÜ, ÇİFTLİK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU

Bakım Çalışması

19.11.2026 14:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2310, 2313, CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, AHLATLI, GİRMEÇ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, BACI., 2300, 2306, ANAYURT., TEKKE KÜME

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBIYIK

Bakım Çalışması

19.11.2026 16:00 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, TURGUT ALTINOK, SARIHÜYÜK, ABAZLI, AŞAĞIHACIBEKİR, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 2, YENİYAPANŞEYHLİ 3, ÇİĞDEMLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, SIRAPINAR, BAHÇEKARADALAK, ÇATALÖREN

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, SARIHÜYÜK

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAHİR

Bakım Çalışması

18.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAHİR

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELVANLAR, HACIHASANLAR, ALPAĞUT, BEYCİK, ULUHAN

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ÇAMLIDERE, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALUÇDAĞI

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BENLİ YAYLA, BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN)

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜREĞİL ÇİFTLİĞİ, KARGALAR, SOFU DERESİ, YUKARIDERE

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI AKKAYA, GÜMELE

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)



ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARITIM, SİMON BOLİVAR, DUYU

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PROF.DR.MUAMMER AKSOY

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İHSAN DOĞRAMACI, BİLKENT 2. CADDE

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1599, BİLKENT 11, 1557, 1597 CADDE

Bakım Çalışması

17.11.2026 13:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1968

Bakım Çalışması

18.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOMŞULAR, HAYALİM, EYMUR, ATLAS, BURSA, FIRAT, FARKLI, ATABEY, HOŞSOHBET, SALUR, ÖYKÜLÜ, KEDİSEVEN

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAZAKİSTAN, 12

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇASLAN., ALPAYLAR (ŞAHİNLER)_SILINECEK, E 90 KARAYOLU, ALPAYLAR, ACIKUYU, OKULLAR, HÜNKAR, CUMHURİYET, ÇALÖREN, YENİ MEZGİT, ÇEŞMELİ, 2834

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)



ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, YAYLA

Bakım Çalışması

17.11.2026 12:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILMAZ 1, FECİR 2, ZİRVE 1, ZİRVE, AKŞEMSETTİN

Bakım Çalışması

17.11.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, HİSAR 2, YILMAZ 1, ATAK 4, ATA 5, ATAK 1, ATAK 3, EVLİYA ÇELEBİ 5, KINIK, KIRLANGIÇ, KARABAĞ, ENDER, ATA 2, SALUR, HÜNER, ARIKAN, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, FERAH 13, MENEKŞE, GÜLGÜN, GÜLGÜN 3, MÜCAHİT 3, AKŞEMSETTİN, GÜLGÜN 1, HİSAR, HİSAR 1, ADALET, BOZKIR, ACAR, DEVRİŞAN, ATA 4, ATA 3, ÇAVDAR, BOZKIR 1, HAKTAN, YEŞERTİ, EVLİYA ÇELEBİ 4, ÜLKÜ, FERAH 16, ŞEHİT RAFET KESEN, ALAYUNTLU, FERAH 15, ATA 1, ELVAN

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKAYA, KURBANTEPE, TUNA, FERDA, FEYZA, FEZA, GEYLANİ, HATTAT, ÇATAL, ULU 1, VİCDAN, AYASOFYA, BAĞLAR, FERAH, ÇAĞRI, ULU, ALTAY, BOSNA HERSEK, ÜMRAN, ŞEHİT HÜSEYİN GÜLAP, EBRU 3, GÖKTÜRK, ESEN, SAKARYA, EMEL, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN, ŞEHİT AHMET AYDOĞAN, BAKİ, ÇİMEN, ÇELİK, FAZIL, TUGAY, ORHANGAZİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 12:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 11, ATATÜRK, KIBRIS, 7, ÇAY, 9.., 2, 3_1, BURCE, KURBANTEPE, 5, 6, 10, KARAGÖL, GÜZİDE, KORDON 1, MEVLANA 2, GAZALİ, MEVLANA 4, 1.1, 4, LEYLAK, CENGİZ TOPEL, ADNAN MENDERES, KIVILCIM, AYDIN, MEVLANA

Bakım Çalışması

18.11.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CENGİZ TOPEL, ADNAN MENDERES

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CAMİLİ, EŞMEDERE, 2.OYUMİĞDE, TEPE KÜME, 1.OYUMİĞDE, SARISU, 2 KÜME, 1 KÜME, MEŞELİ

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, EŞMEDERE

Bakım Çalışması

19.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1 KÜME

Bakım Çalışması

19.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DALYASAN, MEŞELİ, GÖLYAYLA

Bakım Çalışması

19.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEPE KÜME, SARISU

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAPAKLI

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 406, MENDERES

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KADİFE, YONCA, MERKEZ_1, GENSIRTI KARADERE-, ER, TİREBOLU, TOZLU, CEYLAN, KUBİLAY, BABAYİĞİT, EDİZ, HİLAL, MEHMET ZAN, KUYTU, İSTİKBAL, KIRKAĞAÇ, 128., BARIŞ1, ÇERİ, YELPAZE, GÜNEŞ_1, ŞEHİT ŞENER GÜNDEM, GONCA, ÖZGÜN, KARACA, KARLI, EKŞİ, DEMİRAĞ, AŞKIN, CAFER ÇAVDAR, ŞEHİT SERDAR ERDEM, BABAYİĞİTLER, ŞAHİNTEPE, ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU, KARTAL, DEKOR, 8., KARAÇAM, ESER, ACAR, MEHTAP, KÖKLÜ, ILGIN, SANCAK, EVRENSEL, DENİZ, ESENTEPE, ŞENLİK, ÖZTÜRK, SIDIKA UĞUR, SOYDAN, ÜÇEVLER, KEKİK, ÇAYIR, YILDIZTEPE, ALSANCAK, ŞAFAK., SATILMIŞ ÖZTEKİN, YEŞİLYAPRAK, TAŞPINAR, KOVACA, BAHÇELER, VATAN, ZAFER, KARDELEN, UĞUR MUMCU, KÖSE, ÖZGEN, RIZA YAĞCIOĞLU, BEDEL, YENİMAHALLE, ALBAYRAK, ÇARKLI, ROKET, EGEMENLİK, 10, STAD

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 23 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 183

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1291, YEŞİLTEPE, 1288, 1286, 1284, 1287, 1300, MERMEROĞLU, 1299, ESKİBAĞLAR

Bakım Çalışması

18.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACI KADİRBEY, NURHAYAT, 1260, GÜMÜŞHAN, 1250, BAĞLICA, 1248, 1257, 1251, 1259

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4021, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 4016

Bakım Çalışması

18.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4011

Bakım Çalışması

17.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

Bakım Çalışması

17.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4014, ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4012, 4031

Bakım Çalışması

17.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4048

Bakım Çalışması

18.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4017

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4000

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1111, ÇAMBAYIRI, 1123, 1126

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1114, TÜRK TARİH MÜZESİ, KIZILELMA, 1087, TÜRKELİ

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4017

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4340, 4331, 4347, 4338, 4370, 4368, 4339, FATİH, 4336

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZİRVE, 2236, 1805, 1807, 1801, 1804

Bakım Çalışması

19.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMBAYIRI, 2294, ZİRVE, 1810, 1809

Bakım Çalışması

19.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4022, 4016, ŞEHİT FERHAT KOÇ

Bakım Çalışması

19.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YAKUP ÇINAR, 630, 621

Bakım Çalışması

19.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 750, 10, GÖK, 752, 761, 757, IĞDIR

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, EVREN, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSULAR, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 24 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, ESENBEL MEVKİ, İKİZCE, YEŞİLBELDE MEVKİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1010/1, 986/1, GÖRGÜLÜ

Bakım Çalışması

18.11.2026 14:20 - 15:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2669, TURGUT ÖZAL

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKAN ŞORAY, 4220

Bakım Çalışması

18.11.2026 16:15 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TENİS 2, 1086

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 35, 218, 198, 209, 202, 214, 164, 206

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACITUĞRUL 1., ÇAMLIBEL_1, ÇİMENCEĞİZ, BABAYAKUP, BACI YOLU, KOÇALİ ÇİFTLİĞİ, AYTAÇ, GEDİKLİ 14., GEDİKLİ 81., SAFRANBOLU, YAĞMURBABA MÜCAVİR, TANACAN, ZİYARET, GEDİKLİ 19., GEDİKLİ 7., GEDİKLİ MÜCAVİR, GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 21., GEDİKLİ 83., GEDİKLİ 12., KARAHÖYÜK, HAYMANA KÜME, GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 3., GEDİKLİ 85., GEDİKLİ 18., GEDİKLİ 2., GEDİKLİ 72., GEDİKLİ 1., GEDİKLİ 84., GEDİKLİ 11., GEDİKLİ 94., AŞAĞI, YAĞMURBABA, POYRAZ KÜME, GEDİKLİ 78., YUKARI, TANIK, GEDİKLİ 49., GEDİKLİ 89., GEDİKLİ, GEDİKLİ KÜME, GEDİKLİ 74., GİRMEÇ, BACI.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME

Bakım Çalışması

17.11.2026 13:45 - 15:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TUZ GÖLÜ, FIRAT, GEDİZ, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, ÇORUH, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, YEDİGÖLLER

Bakım Çalışması

17.11.2026 16:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEDİGÖLLER, 900, SEYHAN, 897, BEYŞEHİR GÖLÜ, DİCLE, 899, 898, 892, CUMHURİYET

Bakım Çalışması

18.11.2026 08:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 901, 912, 908/1, 904, 911, 902, 908, CUMHURİYET, 910, 893, 909, 892, 906, 907

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:45 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MANYAS GÖLÜ, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, ÇORUH

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:45 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 893, 905, 906, 914, 904, 104, 908, 903, 914., 915, 902, 3261, 899, 913, 900, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 901, 894

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:45 - 15:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖRENCİK, 3801, 3800, CUMHURİYET

Bakım Çalışması

18.11.2026 16:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 965, 976, 3800, 981, 983, 984, CUMHURİYET, 3260, 982, 978, 979, 966

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 838, 885, 849, 881, 847, 837, 848, ŞEHİT OĞUZ KAĞAN USTA, 845, 843, 850, 846, 844

Bakım Çalışması

18.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1390, 1403, 1402

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 832/2 TEK LOJMANLARI, ŞEHİT SELAMİ ATABEY

Bakım Çalışması

19.11.2026 13:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 832/2 TEK LOJMANLARI, 832/1 POLİS LOJMANLARI

Bakım Çalışması

19.11.2026 08:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 965, 3260, 984, CUMHURİYET, 974

Bakım Çalışması

19.11.2026 16:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖRENCİK, 965, 3255, CUMHURİYET, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 3254

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:45 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, 3263

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:40 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

Bakım Çalışması

17.11.2026 13:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2.YELLİ, ÖZÇALTI, AKÇAKESE

Bakım Çalışması

18.11.2026 12:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARACAÖREN

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, OĞUZHAN, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL

Bakım Çalışması

19.11.2026 12:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAZIM KARABEKİR, KARAGÖL, BELEDİYE MEYDANI-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, YAVUZ SELİM, ÇAĞABEY (MESCİT), MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, KOCA MUHTAR, PERİLİ, CAMİ, FİDAN, HACIHASAN, KUYUCU, MEHMET AKİF, KANUNİ (MESCİT), ŞAHİN, YÜKSEL, KARAAĞAÇ., KANUNİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, HİSAR, YANDAK, FEVZİ EFENDİ, ULUPINAR_1, AKŞEMSEDDİN, ÇAĞABEY, SALİHLER, SÜLEYMAN HİLMİ

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI KARAPINAR, ESENYURT, ÇALI, ADİLE NAŞİT, TÜRK ŞEREFLİ, HUZUR, İLTER, ÇEKİRDEK, YOLUN ALTI BEYCEĞİZ, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), MERMİ, KUŞCU MÜCAVİR, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, ÖRNEK KUŞCU, MACUN, KARGALI

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:40 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)



KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 11:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İÇÖREN

Bakım Çalışması

18.11.2026 11:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜVENÇ

Bakım Çalışması

19.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 703, 2046

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8026, 11020, 8025, 8011, 11010, 11009, 11007, 11006, 11003, 8005, 8010, 8003, 8043, ALPTEKİN, 11012, DÖRTOCAK, GANİZADE ÇEŞME, GÜLNUR, KUZYAKA, KUZYAKA 1, TOPSAKAL, ERMELİK, KUZYAKA 13, 10564, KURTÇA, 8004, 8028, KEBELİOĞLU, AKMEZAR, 11022, 11013, 11014, ACIKAVAK, YAZIÇAM ARKI, 8027, 11016, OCAKLI, 11025, 11008, 11038, 8007, BEŞÇAM, 8009, ELMACIOĞLU, 11017

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KALECİK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CAMİLİ, EŞMEDERE, 2.OYUMİĞDE, TEPE KÜME, 1.OYUMİĞDE, SARISU, 2 KÜME, 1 KÜME, MEŞELİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, EŞMEDERE

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1921, 1825, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846

Bakım Çalışması

19.11.2026 14:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HATİPOĞLU, PINARBAŞI, KAZIM KARABEKİR, ORDU, BAĞLUM, KAYI, ÖZDEMİR, SAKARYA, UYSAL, EĞİLMEZ, İNCİRLİ, RÜZGARLI, ÇIRAĞAN, AYSEL, MEHMET KILIÇ ASLAN, BARDAK, ERENLER, HİLAL, ULUHARMAN, FİLİSTİN, MEYVALI, MENDERES, ELÇİ, ERKAN, MEDİNE, CUMHURİYET, ATATÜRK, MEHMET AKİF, TANIR, ELÇİ BEY

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8026, 11020, 8025, 8011, 11010, 11009, 11007, 11006, 11003, 8005, 8010, 8003, 8043, ALPTEKİN, 11012, DÖRTOCAK, GANİZADE ÇEŞME, GÜLNUR, KUZYAKA, KUZYAKA 1, TOPSAKAL, ERMELİK, KUZYAKA 13, 10564, KURTÇA, 8004, 8028, KEBELİOĞLU, AKMEZAR, 11022, 11013, 11014, ACIKAVAK, YAZIÇAM ARKI, 8027, 11016, OCAKLI, 11025, 11008, 11038, 8007, BEŞÇAM, 8009, ELMACIOĞLU, 11017

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KIZILCAHAMAM, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRHAN

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRHAN, SİTE KÜME

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACIHASANLAR, ALPAĞUT

Bakım Çalışması

19.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELVANLAR, HACIHASANLAR, ALPAĞUT, BEYCİK, ULUHAN

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU

Bakım Çalışması

17.11.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEPE ÜSTÜ, YILDIZLI

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACITUĞRUL 1., ÇAMLIBEL_1, ÇİMENCEĞİZ, BABAYAKUP, BACI YOLU, KOÇALİ ÇİFTLİĞİ, AYTAÇ, GEDİKLİ 14., GEDİKLİ 81., SAFRANBOLU, YAĞMURBABA MÜCAVİR, TANACAN, ZİYARET, GEDİKLİ 19., GEDİKLİ 7., GEDİKLİ MÜCAVİR, GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 21., GEDİKLİ 83., GEDİKLİ 12., KARAHÖYÜK, HAYMANA KÜME, GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 3., GEDİKLİ 85., GEDİKLİ 18., GEDİKLİ 2., GEDİKLİ 72., GEDİKLİ 1., GEDİKLİ 84., GEDİKLİ 11., GEDİKLİ 94., AŞAĞI, YAĞMURBABA, POYRAZ KÜME, GEDİKLİ 78., YUKARI, TANIK, GEDİKLİ 49., GEDİKLİ 89., GEDİKLİ, GEDİKLİ KÜME, GEDİKLİ 74., GİRMEÇ, BACI.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, YUKARI KOCAHACILI

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI ÜÇPINAR, YUKARI ÜÇPINAR

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI KARAPINAR, ESENYURT, ÇALI, ADİLE NAŞİT, TÜRK ŞEREFLİ, HUZUR, İLTER, ÇEKİRDEK, YOLUN ALTI BEYCEĞİZ, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), MERMİ, KUŞCU MÜCAVİR, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, ÖRNEK KUŞCU, MACUN, KARGALI

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:40 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)



PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURS, SAYGIN, AYDIN, BELEDİYE, DOĞAN., ÖZAL, ORHANGAZİ, 1368, ALAATTİN KEYKUBAT, BEREKET, SARMAŞIK., GENCAY, SUN, HIZIR, GÜNDÜZ, CUMHURİYET, ÖZTÜRK, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., GÜMÜŞ., CAMCI

Bakım Çalışması

17.11.2026 13:00 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞ MANÇO

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)



SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 11:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 16, 195., 189, 200, 14, 202., 191, 198., 203, 194, 196., KASTAMONU, 12, 182, 192, 180, 179, 181, 201, 13., 199.

Bakım Çalışması

18.11.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1652., 1641, 1651.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACITUĞRUL 1., ÇAMLIBEL_1, ÇİMENCEĞİZ, BABAYAKUP, BACI YOLU, KOÇALİ ÇİFTLİĞİ, AYTAÇ, GEDİKLİ 14., GEDİKLİ 81., SAFRANBOLU, YAĞMURBABA MÜCAVİR, TANACAN, ZİYARET, GEDİKLİ 19., GEDİKLİ 7., GEDİKLİ MÜCAVİR, GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 21., GEDİKLİ 83., GEDİKLİ 12., KARAHÖYÜK, HAYMANA KÜME, GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 3., GEDİKLİ 85., GEDİKLİ 18., GEDİKLİ 2., GEDİKLİ 72., GEDİKLİ 1., GEDİKLİ 84., GEDİKLİ 11., GEDİKLİ 94., AŞAĞI, YAĞMURBABA, POYRAZ KÜME, GEDİKLİ 78., YUKARI, TANIK, GEDİKLİ 49., GEDİKLİ 89., GEDİKLİ, GEDİKLİ KÜME, GEDİKLİ 74., GİRMEÇ, BACI.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TUFAN KONUT YAPI KOOP., TURKUAZ, YEŞİLYURT, TÜRKÖZÜ, ALCI MAHALLESİ, TUGAY, AHMET YESEVİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 11:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELİT PARK MANZARA EVLERİ K.Y.K., 2070, YURDANUR, TERTİP, 2069, ATİLLA HAN, BAĞLARBAŞI, ELİT, ETİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEMELLİ ANGORA K.Y.KOOP., 2070, ETİ, DEDE EFENDİ

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KADİFE, YONCA, MERKEZ_1, GENSIRTI KARADERE-, ER, TİREBOLU, TOZLU, CEYLAN, KUBİLAY, BABAYİĞİT, EDİZ, HİLAL, MEHMET ZAN, KUYTU, İSTİKBAL, KIRKAĞAÇ, 128., BARIŞ1, ÇERİ, YELPAZE, GÜNEŞ_1, ŞEHİT ŞENER GÜNDEM, GONCA, ÖZGÜN, KARACA, KARLI, EKŞİ, DEMİRAĞ, AŞKIN, CAFER ÇAVDAR, ŞEHİT SERDAR ERDEM, BABAYİĞİTLER, ŞAHİNTEPE, ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU, KARTAL, DEKOR, 8., KARAÇAM, ESER, ACAR, MEHTAP, KÖKLÜ, ILGIN, SANCAK, EVRENSEL, DENİZ, ESENTEPE, ŞENLİK, ÖZTÜRK, SIDIKA UĞUR, SOYDAN, ÜÇEVLER, KEKİK, ÇAYIR, YILDIZTEPE, ALSANCAK, ŞAFAK., SATILMIŞ ÖZTEKİN, YEŞİLYAPRAK, TAŞPINAR, KOVACA, BAHÇELER, VATAN, ZAFER, KARDELEN, UĞUR MUMCU, KÖSE, ÖZGEN, RIZA YAĞCIOĞLU, BEDEL, YENİMAHALLE, ALBAYRAK, ÇARKLI, ROKET, EGEMENLİK, 10, STAD

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI KARAPINAR, ESENYURT, ÇALI, ADİLE NAŞİT, TÜRK ŞEREFLİ, HUZUR, İLTER, ÇEKİRDEK, YOLUN ALTI BEYCEĞİZ, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), MERMİ, KUŞCU MÜCAVİR, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, ÖRNEK KUŞCU, MACUN, KARGALI

Bakım Çalışması

19.11.2026 14:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2310, 2313, CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, AHLATLI, GİRMEÇ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, BACI., 2300, 2306, ANAYURT., TEKKE KÜME

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSULAR, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇASLAN., ALPAYLAR (ŞAHİNLER)_SILINECEK, E 90 KARAYOLU, ALPAYLAR, ACIKUYU, OKULLAR, HÜNKAR, CUMHURİYET, ÇALÖREN, YENİ MEZGİT, ÇEŞMELİ, 2834

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOMŞULAR, HAYALİM, EYMUR, ATLAS, BURSA, FIRAT, FARKLI, ATABEY, HOŞSOHBET, SALUR, ÖYKÜLÜ, KEDİSEVEN

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1179/1, 1594, 1179.BANKNOT SİTESİ, 1179, BAŞKENT

Bakım Çalışması

19.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YAKUP ÇINAR, 630, 621

Bakım Çalışması

19.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 750, 10, GÖK, 752, 761, 757, IĞDIR

Bakım Çalışması

19.11.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GİRİŞ, MİRALAY NAZIM BEY, ÇINAR

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