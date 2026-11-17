Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım (Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle)
Ankara elektrik kesintisi 17-18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak çalışmaların kapsamı ve saatleri Başkent Elektrik tarafından duyurulda. BEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Haymana, Kalecik, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Akyurt, Evren ilçelerinde kesintiler yaşanacağı belirtildi. İşte, BEDAŞ planlı kesinti programı...
Ankara elektrik kesintisi 18-19 Kasım listesi BEDAŞ tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. Gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yeni haftada çok sayıda bölgede enerji kesintisi yaşanacak. Dağıtım şirketinin yayımladığı planlı çalışma takvimine göre 17 Kasım Salı günü başlayacak kesintiler, 18 Kasım Çarşamba ve 19 Kasım Perşembe günlerinde de farklı ilçe ve mahallelerde devam edecek. Kesintiler Gölbaşı, Etimesgut, Çubuk, Sincan, Çankaya, Ayaş, Polatlı, Çamlıdere, Güdül, Yenimahalle, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Haymana, Kalecik, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Akyurt, Evren ilçelerinde meydana gelecek.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19 KASIM
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, HİSAR 2, YILMAZ 1, ATAK 4, ATA 5, ATAK 1, ATAK 3, EVLİYA ÇELEBİ 5, KINIK, KIRLANGIÇ, KARABAĞ, ENDER, ATA 2, SALUR, HÜNER, ARIKAN, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, FERAH 13, MENEKŞE, GÜLGÜN, GÜLGÜN 3, MÜCAHİT 3, AKŞEMSETTİN, GÜLGÜN 1, HİSAR, HİSAR 1, ADALET, BOZKIR, ACAR, DEVRİŞAN, ATA 4, ATA 3, ÇAVDAR, BOZKIR 1, HAKTAN, YEŞERTİ, EVLİYA ÇELEBİ 4, ÜLKÜ, FERAH 16, ŞEHİT RAFET KESEN, ALAYUNTLU, FERAH 15, ATA 1, ELVAN
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI YOLU., ÇAMLICA, AYDINCIK, KAVAKLI, TEBERİK, AYDINCIK.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1921, 1825, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURS, SAYGIN, AYDIN, BELEDİYE, DOĞAN., ÖZAL, ORHANGAZİ, 1368, ALAATTİN KEYKUBAT, BEREKET, SARMAŞIK., GENCAY, SUN, HIZIR, GÜNDÜZ, CUMHURİYET, ÖZTÜRK, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., GÜMÜŞ., CAMCI
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN
Bakım Çalışması
17.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, KARAKOYUNLU
Bakım Çalışması
17.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, TEKKE KÜME
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, OĞUZHAN, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇASLAN., ALPAYLAR (ŞAHİNLER)_SILINECEK, E 90 KARAYOLU, ALPAYLAR, ACIKUYU, OKULLAR, HÜNKAR, CUMHURİYET, ÇALÖREN, YENİ MEZGİT, ÇEŞMELİ, 2834
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALÇİÇEK, SÜLÜKLÜ, ÇİFTLİK, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2310, 2313, CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, AHLATLI, GİRMEÇ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, BACI., 2300, 2306, ANAYURT., TEKKE KÜME
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBIYIK
Bakım Çalışması
19.11.2026 16:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, TURGUT ALTINOK, SARIHÜYÜK, ABAZLI, AŞAĞIHACIBEKİR, SUYUGÜZEL, YENİYAPANŞEYHLİ 2, YENİYAPANŞEYHLİ 3, ÇİĞDEMLİ, YENİYAPANŞEYHLİ 1, SIRAPINAR, BAHÇEKARADALAK, ÇATALÖREN
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, SARIHÜYÜK
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHİR
Bakım Çalışması
18.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHİR
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELVANLAR, HACIHASANLAR, ALPAĞUT, BEYCİK, ULUHAN
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇAMLIDERE, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALUÇDAĞI
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BENLİ YAYLA, BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN)
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜREĞİL ÇİFTLİĞİ, KARGALAR, SOFU DERESİ, YUKARIDERE
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI AKKAYA, GÜMELE
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARITIM, SİMON BOLİVAR, DUYU
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PROF.DR.MUAMMER AKSOY
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İHSAN DOĞRAMACI, BİLKENT 2. CADDE
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1599, BİLKENT 11, 1557, 1597 CADDE
Bakım Çalışması
17.11.2026 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1968
Bakım Çalışması
18.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOMŞULAR, HAYALİM, EYMUR, ATLAS, BURSA, FIRAT, FARKLI, ATABEY, HOŞSOHBET, SALUR, ÖYKÜLÜ, KEDİSEVEN
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAZAKİSTAN, 12
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇASLAN., ALPAYLAR (ŞAHİNLER)_SILINECEK, E 90 KARAYOLU, ALPAYLAR, ACIKUYU, OKULLAR, HÜNKAR, CUMHURİYET, ÇALÖREN, YENİ MEZGİT, ÇEŞMELİ, 2834
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, YAYLA
Bakım Çalışması
17.11.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILMAZ 1, FECİR 2, ZİRVE 1, ZİRVE, AKŞEMSETTİN
Bakım Çalışması
17.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, HİSAR 2, YILMAZ 1, ATAK 4, ATA 5, ATAK 1, ATAK 3, EVLİYA ÇELEBİ 5, KINIK, KIRLANGIÇ, KARABAĞ, ENDER, ATA 2, SALUR, HÜNER, ARIKAN, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, FERAH 13, MENEKŞE, GÜLGÜN, GÜLGÜN 3, MÜCAHİT 3, AKŞEMSETTİN, GÜLGÜN 1, HİSAR, HİSAR 1, ADALET, BOZKIR, ACAR, DEVRİŞAN, ATA 4, ATA 3, ÇAVDAR, BOZKIR 1, HAKTAN, YEŞERTİ, EVLİYA ÇELEBİ 4, ÜLKÜ, FERAH 16, ŞEHİT RAFET KESEN, ALAYUNTLU, FERAH 15, ATA 1, ELVAN
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKAYA, KURBANTEPE, TUNA, FERDA, FEYZA, FEZA, GEYLANİ, HATTAT, ÇATAL, ULU 1, VİCDAN, AYASOFYA, BAĞLAR, FERAH, ÇAĞRI, ULU, ALTAY, BOSNA HERSEK, ÜMRAN, ŞEHİT HÜSEYİN GÜLAP, EBRU 3, GÖKTÜRK, ESEN, SAKARYA, EMEL, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN, ŞEHİT AHMET AYDOĞAN, BAKİ, ÇİMEN, ÇELİK, FAZIL, TUGAY, ORHANGAZİ
Bakım Çalışması
18.11.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 11, ATATÜRK, KIBRIS, 7, ÇAY, 9.., 2, 3_1, BURCE, KURBANTEPE, 5, 6, 10, KARAGÖL, GÜZİDE, KORDON 1, MEVLANA 2, GAZALİ, MEVLANA 4, 1.1, 4, LEYLAK, CENGİZ TOPEL, ADNAN MENDERES, KIVILCIM, AYDIN, MEVLANA
Bakım Çalışması
18.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CENGİZ TOPEL, ADNAN MENDERES
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CAMİLİ, EŞMEDERE, 2.OYUMİĞDE, TEPE KÜME, 1.OYUMİĞDE, SARISU, 2 KÜME, 1 KÜME, MEŞELİ
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, EŞMEDERE
Bakım Çalışması
19.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1 KÜME
Bakım Çalışması
19.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DALYASAN, MEŞELİ, GÖLYAYLA
Bakım Çalışması
19.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEPE KÜME, SARISU
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAPAKLI
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 406, MENDERES
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADİFE, YONCA, MERKEZ_1, GENSIRTI KARADERE-, ER, TİREBOLU, TOZLU, CEYLAN, KUBİLAY, BABAYİĞİT, EDİZ, HİLAL, MEHMET ZAN, KUYTU, İSTİKBAL, KIRKAĞAÇ, 128., BARIŞ1, ÇERİ, YELPAZE, GÜNEŞ_1, ŞEHİT ŞENER GÜNDEM, GONCA, ÖZGÜN, KARACA, KARLI, EKŞİ, DEMİRAĞ, AŞKIN, CAFER ÇAVDAR, ŞEHİT SERDAR ERDEM, BABAYİĞİTLER, ŞAHİNTEPE, ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU, KARTAL, DEKOR, 8., KARAÇAM, ESER, ACAR, MEHTAP, KÖKLÜ, ILGIN, SANCAK, EVRENSEL, DENİZ, ESENTEPE, ŞENLİK, ÖZTÜRK, SIDIKA UĞUR, SOYDAN, ÜÇEVLER, KEKİK, ÇAYIR, YILDIZTEPE, ALSANCAK, ŞAFAK., SATILMIŞ ÖZTEKİN, YEŞİLYAPRAK, TAŞPINAR, KOVACA, BAHÇELER, VATAN, ZAFER, KARDELEN, UĞUR MUMCU, KÖSE, ÖZGEN, RIZA YAĞCIOĞLU, BEDEL, YENİMAHALLE, ALBAYRAK, ÇARKLI, ROKET, EGEMENLİK, 10, STAD
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 23 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 183
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1291, YEŞİLTEPE, 1288, 1286, 1284, 1287, 1300, MERMEROĞLU, 1299, ESKİBAĞLAR
Bakım Çalışması
18.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI KADİRBEY, NURHAYAT, 1260, GÜMÜŞHAN, 1250, BAĞLICA, 1248, 1257, 1251, 1259
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4021, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 4016
Bakım Çalışması
18.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4011
Bakım Çalışması
17.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
17.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4014, ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4012, 4031
Bakım Çalışması
17.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4048
Bakım Çalışması
18.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4017
Bakım Çalışması
18.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4000
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1111, ÇAMBAYIRI, 1123, 1126
Bakım Çalışması
18.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1114, TÜRK TARİH MÜZESİ, KIZILELMA, 1087, TÜRKELİ
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4017
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4340, 4331, 4347, 4338, 4370, 4368, 4339, FATİH, 4336
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİRVE, 2236, 1805, 1807, 1801, 1804
Bakım Çalışması
19.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMBAYIRI, 2294, ZİRVE, 1810, 1809
Bakım Çalışması
19.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4022, 4016, ŞEHİT FERHAT KOÇ
Bakım Çalışması
19.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YAKUP ÇINAR, 630, 621
Bakım Çalışması
19.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 750, 10, GÖK, 752, 761, 757, IĞDIR
EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, EVREN, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSULAR, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 24 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, ESENBEL MEVKİ, İKİZCE, YEŞİLBELDE MEVKİ
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1010/1, 986/1, GÖRGÜLÜ
Bakım Çalışması
18.11.2026 14:20 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2669, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
18.11.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKAN ŞORAY, 4220
Bakım Çalışması
18.11.2026 16:15 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TENİS 2, 1086
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35, 218, 198, 209, 202, 214, 164, 206
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACITUĞRUL 1., ÇAMLIBEL_1, ÇİMENCEĞİZ, BABAYAKUP, BACI YOLU, KOÇALİ ÇİFTLİĞİ, AYTAÇ, GEDİKLİ 14., GEDİKLİ 81., SAFRANBOLU, YAĞMURBABA MÜCAVİR, TANACAN, ZİYARET, GEDİKLİ 19., GEDİKLİ 7., GEDİKLİ MÜCAVİR, GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 21., GEDİKLİ 83., GEDİKLİ 12., KARAHÖYÜK, HAYMANA KÜME, GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 3., GEDİKLİ 85., GEDİKLİ 18., GEDİKLİ 2., GEDİKLİ 72., GEDİKLİ 1., GEDİKLİ 84., GEDİKLİ 11., GEDİKLİ 94., AŞAĞI, YAĞMURBABA, POYRAZ KÜME, GEDİKLİ 78., YUKARI, TANIK, GEDİKLİ 49., GEDİKLİ 89., GEDİKLİ, GEDİKLİ KÜME, GEDİKLİ 74., GİRMEÇ, BACI.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME
Bakım Çalışması
17.11.2026 13:45 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUZ GÖLÜ, FIRAT, GEDİZ, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, ÇORUH, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, YEDİGÖLLER
Bakım Çalışması
17.11.2026 16:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEDİGÖLLER, 900, SEYHAN, 897, BEYŞEHİR GÖLÜ, DİCLE, 899, 898, 892, CUMHURİYET
Bakım Çalışması
18.11.2026 08:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 901, 912, 908/1, 904, 911, 902, 908, CUMHURİYET, 910, 893, 909, 892, 906, 907
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:45 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANYAS GÖLÜ, EYMİR MAHALLESİ TOKİ, KÖYCEĞİZ GÖLÜ, ÇORUH
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:45 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 893, 905, 906, 914, 904, 104, 908, 903, 914., 915, 902, 3261, 899, 913, 900, ŞEHİT SELAMİ ATABEY, 901, 894
Bakım Çalışması
18.11.2026 13:45 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRENCİK, 3801, 3800, CUMHURİYET
Bakım Çalışması
18.11.2026 16:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 965, 976, 3800, 981, 983, 984, CUMHURİYET, 3260, 982, 978, 979, 966
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 838, 885, 849, 881, 847, 837, 848, ŞEHİT OĞUZ KAĞAN USTA, 845, 843, 850, 846, 844
Bakım Çalışması
18.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, BEYTEPE MAHALLESİ, BEYTEPE, 1771
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1390, 1403, 1402
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 832/2 TEK LOJMANLARI, ŞEHİT SELAMİ ATABEY
Bakım Çalışması
19.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 832/2 TEK LOJMANLARI, 832/1 POLİS LOJMANLARI
Bakım Çalışması
19.11.2026 08:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 965, 3260, 984, CUMHURİYET, 974
Bakım Çalışması
19.11.2026 16:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRENCİK, 965, 3255, CUMHURİYET, ŞEHİT ABDULLAH YILDIZ, 3254
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:45 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, 3263
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:40 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
Bakım Çalışması
17.11.2026 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.YELLİ, ÖZÇALTI, AKÇAKESE
Bakım Çalışması
18.11.2026 12:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACAÖREN
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, OĞUZHAN, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL
Bakım Çalışması
19.11.2026 12:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAZIM KARABEKİR, KARAGÖL, BELEDİYE MEYDANI-, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, YAVUZ SELİM, ÇAĞABEY (MESCİT), MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, KOCA MUHTAR, PERİLİ, CAMİ, FİDAN, HACIHASAN, KUYUCU, MEHMET AKİF, KANUNİ (MESCİT), ŞAHİN, YÜKSEL, KARAAĞAÇ., KANUNİ, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, HİSAR, YANDAK, FEVZİ EFENDİ, ULUPINAR_1, AKŞEMSEDDİN, ÇAĞABEY, SALİHLER, SÜLEYMAN HİLMİ
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI KARAPINAR, ESENYURT, ÇALI, ADİLE NAŞİT, TÜRK ŞEREFLİ, HUZUR, İLTER, ÇEKİRDEK, YOLUN ALTI BEYCEĞİZ, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), MERMİ, KUŞCU MÜCAVİR, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, ÖRNEK KUŞCU, MACUN, KARGALI
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:40 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 11:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İÇÖREN
Bakım Çalışması
18.11.2026 11:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜVENÇ
Bakım Çalışması
19.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 703, 2046
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8026, 11020, 8025, 8011, 11010, 11009, 11007, 11006, 11003, 8005, 8010, 8003, 8043, ALPTEKİN, 11012, DÖRTOCAK, GANİZADE ÇEŞME, GÜLNUR, KUZYAKA, KUZYAKA 1, TOPSAKAL, ERMELİK, KUZYAKA 13, 10564, KURTÇA, 8004, 8028, KEBELİOĞLU, AKMEZAR, 11022, 11013, 11014, ACIKAVAK, YAZIÇAM ARKI, 8027, 11016, OCAKLI, 11025, 11008, 11038, 8007, BEŞÇAM, 8009, ELMACIOĞLU, 11017
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KALECİK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CAMİLİ, EŞMEDERE, 2.OYUMİĞDE, TEPE KÜME, 1.OYUMİĞDE, SARISU, 2 KÜME, 1 KÜME, MEŞELİ
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKCAMİLİ, 19 MAYIS, AVNİ AKYOL, ÇATALÖREN, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, KEKLİCEK, KÜÇÜKBAYAT, BÜYÜKCAMİLİ, KÜÇÜKBOYALIK, ÜÇEM, ŞEHRİBAN, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ÇATALÇEŞME
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.OYUMİĞDE, 2.OYUMİĞDE, EŞMEDERE
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1921, 1825, DOĞU, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, ŞEHİT BAYRAM ULUER, 1834, 1846
Bakım Çalışması
19.11.2026 14:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HATİPOĞLU, PINARBAŞI, KAZIM KARABEKİR, ORDU, BAĞLUM, KAYI, ÖZDEMİR, SAKARYA, UYSAL, EĞİLMEZ, İNCİRLİ, RÜZGARLI, ÇIRAĞAN, AYSEL, MEHMET KILIÇ ASLAN, BARDAK, ERENLER, HİLAL, ULUHARMAN, FİLİSTİN, MEYVALI, MENDERES, ELÇİ, ERKAN, MEDİNE, CUMHURİYET, ATATÜRK, MEHMET AKİF, TANIR, ELÇİ BEY
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8026, 11020, 8025, 8011, 11010, 11009, 11007, 11006, 11003, 8005, 8010, 8003, 8043, ALPTEKİN, 11012, DÖRTOCAK, GANİZADE ÇEŞME, GÜLNUR, KUZYAKA, KUZYAKA 1, TOPSAKAL, ERMELİK, KUZYAKA 13, 10564, KURTÇA, 8004, 8028, KEBELİOĞLU, AKMEZAR, 11022, 11013, 11014, ACIKAVAK, YAZIÇAM ARKI, 8027, 11016, OCAKLI, 11025, 11008, 11038, 8007, BEŞÇAM, 8009, ELMACIOĞLU, 11017
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KIZILCAHAMAM, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, BARBAROS, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRHAN
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRHAN, SİTE KÜME
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIHASANLAR, ALPAĞUT
Bakım Çalışması
19.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELVANLAR, HACIHASANLAR, ALPAĞUT, BEYCİK, ULUHAN
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYCEĞİZ YOLU KUŞCU, 1547, YAYLA, KARGALI MÜCAVİR, BAĞ EVLERİ, FABRİKA, MEDRESE, KARGALI, KARGALI KÖY YOLU
Bakım Çalışması
17.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEPE ÜSTÜ, YILDIZLI
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACITUĞRUL 1., ÇAMLIBEL_1, ÇİMENCEĞİZ, BABAYAKUP, BACI YOLU, KOÇALİ ÇİFTLİĞİ, AYTAÇ, GEDİKLİ 14., GEDİKLİ 81., SAFRANBOLU, YAĞMURBABA MÜCAVİR, TANACAN, ZİYARET, GEDİKLİ 19., GEDİKLİ 7., GEDİKLİ MÜCAVİR, GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 21., GEDİKLİ 83., GEDİKLİ 12., KARAHÖYÜK, HAYMANA KÜME, GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 3., GEDİKLİ 85., GEDİKLİ 18., GEDİKLİ 2., GEDİKLİ 72., GEDİKLİ 1., GEDİKLİ 84., GEDİKLİ 11., GEDİKLİ 94., AŞAĞI, YAĞMURBABA, POYRAZ KÜME, GEDİKLİ 78., YUKARI, TANIK, GEDİKLİ 49., GEDİKLİ 89., GEDİKLİ, GEDİKLİ KÜME, GEDİKLİ 74., GİRMEÇ, BACI.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, YUKARI KOCAHACILI
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI ÜÇPINAR, YUKARI ÜÇPINAR
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI KARAPINAR, ESENYURT, ÇALI, ADİLE NAŞİT, TÜRK ŞEREFLİ, HUZUR, İLTER, ÇEKİRDEK, YOLUN ALTI BEYCEĞİZ, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), MERMİ, KUŞCU MÜCAVİR, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, ÖRNEK KUŞCU, MACUN, KARGALI
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:40 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURS, SAYGIN, AYDIN, BELEDİYE, DOĞAN., ÖZAL, ORHANGAZİ, 1368, ALAATTİN KEYKUBAT, BEREKET, SARMAŞIK., GENCAY, SUN, HIZIR, GÜNDÜZ, CUMHURİYET, ÖZTÜRK, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., GÜMÜŞ., CAMCI
Bakım Çalışması
17.11.2026 13:00 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞ MANÇO
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 11:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16, 195., 189, 200, 14, 202., 191, 198., 203, 194, 196., KASTAMONU, 12, 182, 192, 180, 179, 181, 201, 13., 199.
Bakım Çalışması
18.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1652., 1641, 1651.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACITUĞRUL 1., ÇAMLIBEL_1, ÇİMENCEĞİZ, BABAYAKUP, BACI YOLU, KOÇALİ ÇİFTLİĞİ, AYTAÇ, GEDİKLİ 14., GEDİKLİ 81., SAFRANBOLU, YAĞMURBABA MÜCAVİR, TANACAN, ZİYARET, GEDİKLİ 19., GEDİKLİ 7., GEDİKLİ MÜCAVİR, GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 21., GEDİKLİ 83., GEDİKLİ 12., KARAHÖYÜK, HAYMANA KÜME, GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 3., GEDİKLİ 85., GEDİKLİ 18., GEDİKLİ 2., GEDİKLİ 72., GEDİKLİ 1., GEDİKLİ 84., GEDİKLİ 11., GEDİKLİ 94., AŞAĞI, YAĞMURBABA, POYRAZ KÜME, GEDİKLİ 78., YUKARI, TANIK, GEDİKLİ 49., GEDİKLİ 89., GEDİKLİ, GEDİKLİ KÜME, GEDİKLİ 74., GİRMEÇ, BACI.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUFAN KONUT YAPI KOOP., TURKUAZ, YEŞİLYURT, TÜRKÖZÜ, ALCI MAHALLESİ, TUGAY, AHMET YESEVİ
Bakım Çalışması
18.11.2026 11:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELİT PARK MANZARA EVLERİ K.Y.K., 2070, YURDANUR, TERTİP, 2069, ATİLLA HAN, BAĞLARBAŞI, ELİT, ETİ
Bakım Çalışması
18.11.2026 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEMELLİ ANGORA K.Y.KOOP., 2070, ETİ, DEDE EFENDİ
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADİFE, YONCA, MERKEZ_1, GENSIRTI KARADERE-, ER, TİREBOLU, TOZLU, CEYLAN, KUBİLAY, BABAYİĞİT, EDİZ, HİLAL, MEHMET ZAN, KUYTU, İSTİKBAL, KIRKAĞAÇ, 128., BARIŞ1, ÇERİ, YELPAZE, GÜNEŞ_1, ŞEHİT ŞENER GÜNDEM, GONCA, ÖZGÜN, KARACA, KARLI, EKŞİ, DEMİRAĞ, AŞKIN, CAFER ÇAVDAR, ŞEHİT SERDAR ERDEM, BABAYİĞİTLER, ŞAHİNTEPE, ŞEHİT YÜZBAŞI ADEM KUTLU, KARTAL, DEKOR, 8., KARAÇAM, ESER, ACAR, MEHTAP, KÖKLÜ, ILGIN, SANCAK, EVRENSEL, DENİZ, ESENTEPE, ŞENLİK, ÖZTÜRK, SIDIKA UĞUR, SOYDAN, ÜÇEVLER, KEKİK, ÇAYIR, YILDIZTEPE, ALSANCAK, ŞAFAK., SATILMIŞ ÖZTEKİN, YEŞİLYAPRAK, TAŞPINAR, KOVACA, BAHÇELER, VATAN, ZAFER, KARDELEN, UĞUR MUMCU, KÖSE, ÖZGEN, RIZA YAĞCIOĞLU, BEDEL, YENİMAHALLE, ALBAYRAK, ÇARKLI, ROKET, EGEMENLİK, 10, STAD
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI KARAPINAR, ESENYURT, ÇALI, ADİLE NAŞİT, TÜRK ŞEREFLİ, HUZUR, İLTER, ÇEKİRDEK, YOLUN ALTI BEYCEĞİZ, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), KÖY YOLU ALTI (KUZEY), MERMİ, KUŞCU MÜCAVİR, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, ÖRNEK KUŞCU, MACUN, KARGALI
Bakım Çalışması
19.11.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2310, 2313, CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, AHLATLI, GİRMEÇ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, BACI., 2300, 2306, ANAYURT., TEKKE KÜME
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSULAR, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇASLAN., ALPAYLAR (ŞAHİNLER)_SILINECEK, E 90 KARAYOLU, ALPAYLAR, ACIKUYU, OKULLAR, HÜNKAR, CUMHURİYET, ÇALÖREN, YENİ MEZGİT, ÇEŞMELİ, 2834
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOMŞULAR, HAYALİM, EYMUR, ATLAS, BURSA, FIRAT, FARKLI, ATABEY, HOŞSOHBET, SALUR, ÖYKÜLÜ, KEDİSEVEN
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1179/1, 1594, 1179.BANKNOT SİTESİ, 1179, BAŞKENT
Bakım Çalışması
19.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YAKUP ÇINAR, 630, 621
Bakım Çalışması
19.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 750, 10, GÖK, 752, 761, 757, IĞDIR
Bakım Çalışması
19.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GİRİŞ, MİRALAY NAZIM BEY, ÇINAR