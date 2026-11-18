Arjantin'de FC Ezeiza forması giyen genç futbolcu Abel Núñez, maç sırasında başına sert bir darbe almasının ardından hayatını kaybetti. Sahada bilincini kaybeden ve hastanede ameliyata alınan futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun ölümü futbol dünyasını yasa boğarken kulübü tüm sportif faaliyetlerini durdurdu.

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Arjantin futbolunda büyük üzüntüye neden olan bir olay yaşandı. FC Ezeiza'nın altyapısında forma giyen genç futbolcu Abel Núñez, karşılaşma sırasında başına darbe almasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arjantin basınından La Nación'un haberine göre, maç sırasında aldığı darbe sonucu bilincini kaybeden genç futbolcu, hastanede ameliyat edilmesine rağmen kurtarılamadı.

MAÇ SIRASINDA SERT DARBE ALDI

Olay, 12 Kasım'da Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) bünyesinde düzenlenen Juveniles C turnuvasının beşinci kategori karşılaşmasında meydana geldi.

FC Ezeiza ile Deportivo Muñiz arasında oynanan mücadelede rakip takım oyuncusunun yapmak istediği müdahale, Abel Núñez'in başına sert şekilde isabet etti.

Darbe sonrasında genç futbolcu yere yığılırken saha içerisinde büyük panik yaşandı. Bilincini kaybeden Núñez'e ilk müdahale saha kenarındaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Karşılaşma durdurulurken futbolcu hastaneye kaldırıldı.

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HASTANEDE AMELİYAT EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

Başına aldığı darbenin ardından ağır yaralanan Abel Núñez'in kafa travması ve iç kanama nedeniyle ameliyata alındığı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan genç futbolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine kulübü FC Ezeiza, sosyal medya hesabından destek ve dua çağrısında bulundu.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç futbolcu 15 Kasım Pazar günü hayatını kaybetti.

KULÜBÜNDEN DUYGUSAL VEDA

Acı haberin ardından FC Ezeiza, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Kulüp, genç futbolcunun ölümünü duyurmanın kendileri için son derece zor olduğunu belirterek, Núñez'in önünde uzun bir hayat bulunan, hayalleri ve hedefleri olan bir sporcu olduğunu vurguladı.

Açıklamada, futbolun artık ikinci planda kaldığı belirtilirken genç oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve takım arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

TÜM MAÇLAR VE ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Abel Núñez, FC Ezeiza'nın altyapısında futbol oynamasının yanı sıra Nueva Estrella kulübünün futsal rezerv takımında da forma giyiyordu.

Genç futbolcunun ölümünün ardından Nueva Estrella, yas nedeniyle planlanan sportif faaliyetlerin tamamını iptal etti.

Argentinos Juniors ile oynanması planlanan futsal karşılaşması da ertelendi.

Arjantin Futbol Federasyonu ve çok sayıda kulüp, Núñez'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları yayımladı.

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