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Futbol maçında korkunç an: Kaleciyle çarpışan oyuncu hayatını kaybetti

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Futbol maçında korkunç an: Kaleciyle çarpışan oyuncu hayatını kaybetti
Başlık ResmiFutbol maçında korkunç an: Kaleciyle çarpışan oyuncu hayatını kaybetti

İspanya La Liga 2'de CD Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan maçta ev sahibi ekibin golcüsü Jesus De Miguel ile rakip kaleci Jesus Owono çarpıştı. Sahada kalp krizi geçiren 30 yaşındaki futbolcu, bu sabah hastanede vefat etti.

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Tenerife ile Andorra arasında oynanan İspanya La Liga 2'nin 12'nci hafta mücadelesinde karşılaşmada korkunç bir pozisyon yaşandı. Maçın duraklama dakikalarında Tenerife'nin golcüsü Jesus De Miguel ile Andorra kalecisi Jesus Owono çarpıştı. Miguel, şiddetli çarpışmanın ardından bilincini kaybetti ve saha içerisinde kalp krizi geçirdi.

Jesus De Miguel'in bilincini kaybedip kalp krizi geçirdiği pozisyon.
Başlık ResmiJesus De Miguel'in bilincini kaybedip kalp krizi geçirdiği pozisyon.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Sahada yapılan müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan 30 yaşındaki futbolcu, hastaneye kaldırıldı. Tenerife, hayati tehlikesi devam eden ve ilerleyen saatlerde nörolojik olarak durumu kötüleşen Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"TESELLİ EDECEK SÖZ YOK"

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Acıdan yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekerek Jesus de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Teselli edecek söz yok; bu keder dolu hissi hafifletecek mutlak bir şey yok. Onun yıkılmış ailesinin yanında, sevdiklerinin yanında, bugün bu acımasız son için yas tutan tüm Tenerife halkının yanındayız. Jesús de Miguel’in ailesi, aldıkları tüm destek gösterileri için teşekkür ediyor ve aynı şekilde, içtenlikle, bu korkunç anlarda mahremiyetlerine maksimum saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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