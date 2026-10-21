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Trabzonsporlu eski futbolcu Giorgi Nemsadze hayatını kaybetti

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Trabzonsporlu eski futbolcu Giorgi Nemsadze hayatını kaybetti
Başlık ResmiTrabzonsporlu eski futbolcu Giorgi Nemsadze hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Giorgi Nemsadze'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giorgi Nemsadze'nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Trabzonspor'da 1996-1997 sezonunda forma giyen Giorgi Nemsadze'nin cenazesinin, 23 Ekim Cuma günü ülkesi Gürcistan'da toprağa verileceği kaydedildi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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