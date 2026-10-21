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Thomas Reis'ten Hearts açıklaması: Beşiktaş maçına göre farklı olur

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Thomas Reis'ten Hearts açıklaması: Beşiktaş maçına göre farklı olur
Başlık ResmiThomas Reis'ten Hearts açıklaması: Beşiktaş maçına göre farklı olur

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında İskoçya ekibi Hearts ile Papara Park'ta oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililer, son sınavında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 yenmişti.

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UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında temsilcimiz Trabzonspor, 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Hearts karşısına çıkacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Thomas Reis, müsabaka öncesi kameraların karşısına geçti.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Başlık ResmiTrabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup etti.

"TAKIMIMIZ HAZIR"

53 yaşındaki çalıştırıcı, "Her maç kendi içinde zorluğu ile birlikte geliyor, her maçın kendi zorluğu var. Kısa zamanda çok maç oynuyoruz. Bunlar da bizi etkiliyor. Pazartesi günü Beşiktaş'a karşı oynadık, şimdi buradayız. Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptık ve bu maçta da puanları almak istiyoruz. Takımımız hazır durumda. Bugün belki yorgun ama yarın hazır olacak" dedi.

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"FARKLI 11 OLABİLİR"

Thomas Reis, "Birazdan son antrenmanı yapacağız. Sakat oyuncular var, listede olmayan oyuncular var. Beşiktaş maçından farklı bir 11 olabilir. Bütün oyuncularımız oynamak istiyor, ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Pozitif bir yolda ilerliyoruz. Yarın ilk 11'i göreceğiz. Umuyorum ki galibiyetle birlikte 6 puana ulaşacağız. Geçmişteki tecrübemden söyleyecek olursam; 10-11 puanın play-off için, devam etmek için yeterli olacağını düşünüyorum. Yarın kazanmak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililerde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Başlık ResmiBordo-mavililerde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

"BİZİM İÇİN TEHLİKE"

"Hearts son maçında 7-1 kaybetti ve onlar için reaksiyon maçı olacak" yorumu üzerine Reis, "Bazen çok gol yediğiniz maçlar olabilir. Ben de daha önceki takımlarımda yaşadım. Çok kötü bir durum, kimse istemez ama futbolda olabiliyor. Bir kez yaşanacak bir şey olduğunu göstermeye çalışacaklar. Rakibimiz iyi bir takım. Rotasyon yapmaya çalışan bir takım. Bizim yapmamız gereken gücümüzü göstermek ve en iyimizi sahaya yansıtmak olacak. Bir tehlike bu aslında. Büyük mağlubiyetlerin ardından takımlar iyi bir duruş sergilemeye çalışır. Bu tür mağlubiyetler ağır, kolay değil. Bizim için tehlikeli olacaktır. Bu şekilde kaybeden takım, bunun böyle olmadığını göstermeye çalışacaktır" şeklinde konuştu.

Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
Başlık ResmiPapara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

"KADROMUZDAN MEMNUNUM"

53 yaşındaki teknik adam, "Kadromuzdan mutluyum, herhangi bir sorunum yok. Hep şunu söylüyorum, bazı oyuncuların olmayışı, bazı oyuncular için, genç oyuncular için bir fırsat. Bizim amacımız yüksek yoğunluk ve kaliteyi korumak. Bunun için aramıza yeni oyuncular, genç oyuncular katılırsa çok mutlu oluruz" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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