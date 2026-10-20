PFDK'dan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a bahis cezası

TFF, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı. Erzurumspor'un Başkanı Ahmet Dal'ın yanı sıra 145 ismin 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi. Bahis gerekçesiyle kurula sevk edilen toplam 301 isim ise ceza almadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'den "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 448 yöneticinin cezalarını açıkladı.

DOĞAN'A 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

TFF, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Ertuğrul Doğan'ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

AHMET DAL DA CEZA ALDI

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Doğan ile Erzurumspor FK'nin Başkanı Ahmet Dal'ın yanı sıra 145 ismin 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi. Bahis gerekçesiyle kurula sevk edilen toplam 301 isim ise ceza almadı.

ÜÇ BÜYÜKLERİN YÖNETİCİLERİ CEZA ALMADI

Beşiktaş Kulübü'nden eski yönetim kurulu üyeleri Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy ve Serhan Çetinsaya'ya, Fenerbahçe Kulubü'nden Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer'e, Galatasaray Kulübü'nden mevcut yönetici Emir Aral'ın yanı sıra Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş ve Hüseyin Ural Aküzüm'e ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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