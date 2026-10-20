TFF resmen açıkladı: A Mili Takım'da Sergen Yalçın dönemi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sergen Yalçın'ın A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu. Deneyimli hoca, bugün katıldığı programda, MilliTakıM'ın başına geçtiğini duyurmuştu. Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına getirildi.

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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yorumculuk yapan Sergen Yalçın, son 7 maçta 6 yenilgi alan Vincenzo Montella sonrası A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

TFFden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Türk futbolunun gündemindeki konuları değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin sürecin daha önce 13 Ocak tarihinde sonlandırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde, ihale sürecinin öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

TAYLOR, MHK BAŞKANI OLDU

Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir.

Anthony Taylor

Futbol Disiplin Talimatı'nda, maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesine karar verilmiştir.

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TFF YÖNETİMİNDE GÖREVLENDİRMELER

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin görev ve sorumluluk alanları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü'nün İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay'ın Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Millî Takımlar Sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak alınan kararların Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz."

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