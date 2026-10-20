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Spor

Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa başvurdular: 7 hakemden suç duyurusu

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Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa başvurdular: 7 hakemden suç duyurusu
Başlık ResmiHacıosmanoğlu hakkında savcılığa başvurdular: 7 hakemden suç duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında 7 hakemin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğu belirtildi.

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Türk futbolunda deprem etkisi yapan "Hakemlar dosyası" soruşturmasında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

HACIOSMANOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

NOW Spor'dan Ersin Düzen'in haberine göre; 7 hakem, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK'deki görevinden istifa eden Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu
Başlık Resmiİbrahim Hacıosmanoğlu

BAŞVURUDA BULUNAN HAKEMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran hakemlerin Süleyman Abay, Cevdet Kömürcüoğlu, Kutluhan Bilgiç, Bahattin Şimşek, Emre Altun, Mustafa Sönmez ve Taner Gizlenci olduğu belirtildi.

Bahattin Şimşek
Başlık ResmiBahattin Şimşek

ŞİKAYET BAŞLIKLARI

Haberde; hakemlerin başvurusunda "iftira", "görevi kötüye kullanma", "hukuka aykırı tasfiye eylemleri" ve "asılsız terör örgütü isnadı" iddialarının yer aldığı aktarıldı. 7 hakemin, söz konusu iddialar gerekçesiyle Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu hakkında hukuki işlem yapılmasını talep ettiği ifade edildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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