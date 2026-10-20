Sergen Yalçın muradına erdi: Şimdi söz değil, icraat zamanı!

Teklif bekledi, gelmeyince eleştirdi ve sonunda muradına erdi. Yıllardır millî takımın nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatan; Kuntz’un antrenörlük yeterliliğini, Montella’nın taktik bilgisini sorgulayan Sergen Yalçın, şimdi kararları kendisi verecek.

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Yıllardır A Millî Takım’dan teklif beklediğini söyleyen, koltuğa oturan Kuntz ve Montella’yı en ağır sözlerle eleştiren Sergen Yalçın’ın istediği oldu. TFF, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaştı. Bugünkü yönetim toplantısı sonrası karar resmen duyurulacak. Yalçın’ın ilk sınavı kasımda oynanacak Belçika ve Fransa maçları olacak. Yalçın, 2023’te Montella’nın atanmasının ardından federasyona bir hayli sert çıkmıştı. Millî takımdan teklif beklediğini, orada rahatça çalışabilecek kapasitesi olduğunu ama teklifin gelmediğini anlatmıştı.

BU ÇOCUKLARI HEBA ETMEYİN

Stefan Kuntz’a “Tam bir baltaydı futbolcuyken. Millî takım hocası olunca güldüm” diye tepki gösteren, Montella için de “Onunla aynı klasmanda değiliz” diyen Sergen Yalçın, İtalyan çalıştırıcıyı hiçbir başarısı olmayan bir teknik direktör olarak nitelendirdi. Takımın doğaçlama oynadığını, hiçbir oyun taktiği olmadığını söyledi ve bu jenerasyonun Montella ile heba edilmemesini istedi. Çeyrek finalde Hollanda’ya elenilmesinin ardından da takımı bu kadar korkak oynatmayacağını, bunun kendi oyun anlayışına ters olduğunu dile getirmişti.

Sergen Yalçın

HACIOSMANOĞLU’NU ELEŞTİRMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fatih Terim arasındaki gerginlikte de Terim’in yanında duran Yalçın, millî takımı eleştirebilecek tek kişinin Terim olduğunu söylemişti. Arda Güler için “Arda’nın yıldız olmasını bekliyorum” diyen tecrübeli çalıştırıcı, Kenan Yıldız için de “Ne yıldızı?” ifadelerini kullanarak beğenmediğini belirtmişti. Portekiz maçının ardından Uğurcan Çakır’ın neden forma giymediğini sorgulamış, Barış Alper’in santrfor oynatılmasına karşı çıkmıştı. Semih Kılıçsoy ile Cenk Tosun’a bir dakika bile süre verilmemesini de eleştirmişti.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

“Yendiğimiz Gürcistan turnuvanın geri kalanında gol atamaz.”

Gürcistan, Çekya ile 1-1 berabere kaldı ve Portekiz’i 2-0 yendi.

“Avusturya’ya santrforsuz sistemle gol atamayız.”

Türkiye 2-1 kazandı; iki golü de Merih Demiral attı.

“Montella’nın savunma anlayışı çok kötü.”

Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finale yükseldi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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