Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddia edildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu'un A Milli Takım'ın başına gelecek isim için kararını verdiği iddia edildi. A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak getirileceği, TFF Yönetim Kurulu'nun anlaşmayı yarınki toplantı sonrası duyuracağı öne sürüldü.

Kaydet
|

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Dünya Kupası'nda istediği sonuçları alamayan ve UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılarda, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışında sona gelindi.

A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddia edildi.

A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddia edildi
Başlık ResmiA Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddia edildi

YARIN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Habertürk'ün aktardığına göre; TFF Yönetim Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün açıklanması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın göreve getirileceği iddia edilirken, henüz federasyondan resmi bir doğrulama gelmedi.

TÜRKİYE, KASIM AYINDA İKİ MAÇ OYNAYACAK

Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde maçlarına önümüzdeki ay devam edecek. Ay-yıldızlı takım 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Grubun son maçta ise A Millî Takım, 15 Kasım'da Fransa'ya konuk olacak. Sergen Yalçın'ın bu iki karşılaşmada takımın başında yer alması bekleniyor.

A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddia edildi
Başlık ResmiA Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddia edildi

SERGEN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eski milli futbolcu ve teknik direktör olan Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğdu. 53 yaşındaki başarılı teknik adam, futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı, 1991'de aynı kulüpte profesyonel oldu. Yalçın, oyunculuk yıllarında çok forma değiştirdi. 1997'de İstanbulspor'a geçti, ardından Siirtspor'la sözleşme imzaladı ve bu dönemde kiralık olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynadı. 2002'de ise Beşiktaş'a geri dönen Yalçın, kariyerini Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor'da noktaladı. A Milli Takım formasını ilk kez 1993'te giyen başarılı isim, 2003 yılında A Milli Takım kariyerini noktaladı.

A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddia edildi
Başlık ResmiA Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddia edildi
ÖNERİLEN HABERLER
İsmail Kartal
SPOR

İsmail Kartal'dan Greenwood ve Kante açıklaması! Slavia Prag maçı öncesi flaş karar

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Antrenörlüğe Beşiktaş'ın U15 ve U21 takımlarında başladı. Süper Lig'de sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un başına geçti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.