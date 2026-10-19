Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin sahaya süreceği ilk 11'i merak ediliyor. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, rotasyon konusunda çarpıcı ifadeler kullandı. Kartal, Mason Greenwood ve N'golo Kante'ye dair planlarını da dile getirdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag'ı ağırlayacak.

Devler Ligi'nde sezona Roma beraberliğiyle başlayan ve ardından Aston Villa'ya 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Slavia Prag'ı yenerek bu sezonun ilk galibiyetini elde etmenin peşinde.

Yarın oynanacak maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi nedeniyle rotasyon olabileceğinin altını çizdi.

Kartal, "Maç maç bakıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Rotasyon olabilir. Bu akşam karar vereceğiz. Dün de antrenman yapamadık. Bazı oyuncuların dinlenme durumlarına bakacağız. Bir sistemimiz var. Dinlenme durumları, kas yorgunluğuna ve durumlarına bakarak karar vereceğiz. Her şeyden önemlisi oyuncunun ne hissettiği. B planımızı, ikinci ve üçüncü oyuncumuzu zaten hazırlıyoruz. Bu akşam karar vereceğiz" dedi.

İsmail Kartal'dan Greenwood ve Kante açıklaması! Slavia Prag maçı öncesi flaş karar

GREENWOOD'A YENİ GÖREV

Mason Greenwood'un yarınki Slavia Prag maçında farklı bir görev üstlenebileceğini ifade eden Kartal "Greenwood hücumsal anlamda çok kaliteli ve üretken bir oyuncu. Ama savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Konuşarak bunları gidermek için çalışıyoruz. Bazı maçlarda yapamıyor, olabilir. Bizim ondan beklentimiz hücumsal anlamda kalitesini ve becerisini ortaya koymasını istiyoruz. Onun geriye gelemediği yerlerde diğer arkadaşlarının onu tolere etmesi için farklı planlarımız var oyun içerisinde. Bundan sonra iyi olabileceğini düşünüyorum. Yarın farklı bir görevde oynayabilir mesela" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal'dan Greenwood ve Kante açıklaması! Slavia Prag maçı öncesi flaş karar

KANTE OYNAYACAK MI?

N'Golo Kante'nin özveriyle oynadığını söyleyen İsmail Kartal, "Aston Villa maçından önce Kante ve Asensio, dizinin arkasında ağrıları oldu Rizespor maçında aldıkları darbelerden dolayı. Kante'ye devre arasında sordum, ‘Daha kötü olabilir, kendimi iyi hissetmiyorum.’ dedi. Hatta son maçta da oldu. Hala ağrısı var. Profesyonellik özverisinde bulunuyor. Bir karakter koyuyor. Yarınki maçta sağlıklı olduğu sürece bu akşam da konuşacağız. Her maçta hiçbir şey olmamış gibi makine gibi her görevi yapan ve sürekli gülümseyen bir çocuk. Matteo da öyle. Enerjimiz yüksek" sözlerini kullandı.

İsmail Kartal'dan Greenwood ve Kante açıklaması! Slavia Prag maçı öncesi flaş karar

Kartal, kritik maça ilişkin "Bu antrenör 9 yıldır Slavia Prag'ı çalıştıran bir hoca. Buradaki mağlubiyeti bir önceki dönemimde hak etmemiştik. Yarınki maç bir rövanş maçı değil. Strateji maçı olacak. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kazanarak ufak bir rövanş almış gibi olacağız. Eğer 3 puan alırsak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkabilmek için ümidimizin daha fazla olacağını düşünüyorum. Kazanabileceğimiz maçlar olacağını düşünüyorum lig aşamasında" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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