Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Marco Asensio'nun ameliyat olacağını açıkladıktan sonra gözler yıldız oyuncunun tedavi sürecine ve sahalara dönüş tarihine çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp, Asensio'nun 'diz kapağı arkasındaki kıkırdak lezyonu' sebebiyle ameliyat edileceğini belirtirken, Fenerbahçeli eski futbolcu Can Arat'tan çarpıcı bir iddia geldi. Arat, "Futbolu bıraktırma noktasına getirir" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Tovuz’la oynanan hazırlık maçı sonrası dizi şişen ve Rize karşılaşmasına tedavi ile çıkan Marco Asensio’nun ameliyat edileceğini duyurdu.

Asensio'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yapan kulüp doktoru Ahmet Kulduk, "Şişlik ve tedavi sürecini birlikte yönettik. MR sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit ettik. Kıkırdak lezyonu bizim değerlendirmemize göre cerrahi müdahaleyle düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Bunun için yine farklı görüşlere başvurduk. Türkiye'den ve İspanya'da Asensio'nun ameliyatını yapan doktorla görüştük ve onlar da benzer görüş belirttiler. Oyuncunun isteği ve görüşü de bu yönde olunca ameliyat planladık. Önümüzdeki hafta ameliyatını gerçekleştireceğiz. Geçen sene Beşiktaş maçında oluşan diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi, hem de bu sezon olan sakatlıklar ikisi de cerrahi bir durumu gerektiren sakatlıklar değildi. Bu ameliyat, kıkırdak lezyonu nedeniyle alınan karar oldu. Öncesinde bir ameliyat kararı verilmemişti" ifadelerini kullanmıştı.

Marco Asensio'nun sakatlığı için korkutan iddia: Futbolu bıraktırabilir

CAN ARAT'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: FUTBOLU BIRAKTIRABİLİR

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Can Arat, aynı sakatlığı yaşadığının altını çizerek "Futbolu bırakma noktasına getirir" iddiasında bulundu.

Marco Asensio'nun sakatlığı için korkutan iddia: Futbolu bıraktırabilir

"FUTBOLCUNUN EN BÜYÜK KABUSU"

Söz konusu sakatlığın futbolcular için büyük bir risk taşıdığını vurgulayan Can Arat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışarıdan ‘ameliyat olur, birkaç aya döner’ gibi duruyor ama kıkırdak lezyonu futbolcunun en büyük kabusudur ve futbolu bıraktırma noktasına getirir. O ameliyat sonrası bitmeyen sıvı ve ödem döngüsünü bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum; Asensio’nun işi hiç kolay değil. Umarım bu zorlu süreci atlatır. Geçmiş olsun Asensio!" dedi.

Marco Asensio'nun sakatlığı için korkutan iddia: Futbolu bıraktırabilir

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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