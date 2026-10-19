Asensio'nun sakatlığında dikkat çeken ayrıntı: Tovuz, Rize, İngiltere

Fenerbahçe, Asensio’nun sağlık durumunu netleştirdi. Tovuz’la oynanan hazırlık maçı sonrası dizi şişen, Rize önünde tedaviyle oynayan İspanyol yıldız, diz kapağı arkasındaki kıkırdak lezyonu sebebiyle ameliyat olacak.

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Marco Asensio’nun yılan hikayesine dönen sakatlık durumuyla ilgili, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile takım doktoru Ahmet Kulduk kamuoyunu aydınlatan bir açıklama yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal ile Asensio arasında sorun olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Çetin, İspanyol yıldızın Tovuz’la oynanan hazırlık mücadelesinde başlayan yeni bir sakatlık sebebiyle ameliyat olacağını duyurdu. Konya maçında üst baldırındaki gerilme sebebiyle tedaviye alınan Asensio’yu Rize’ye hazırlamak için millî arayı değerlendirdiklerini ifade eden Çetin, sıkıntının Azerbaycan’da başladığını söyledi.

OPERASYON KAÇINILMAZ

Tovuz maçından sonra dizinde şişme olan Asensio’ya tedavi uygulandığını ve İspanyol yıldızın bu şartlarda Rize deplasmanına çıktığını vurgulayan Çetin, “İyi bir oyun çıkardı ama dizde yine şişti. Tedavi görerek İngiltere’ye gittik. Burada hem Asensio’ya hem Kante’ye MR çektirdik. Bunun neticesinde Marco’yu kadroya almadık” dedi. Doktor Ahmet Kulduk ise, “Şişlik ve ağrı süreci uzayınca MR çektirdik. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit etti. Hem Prof. Dr. Ömer Taşer hem de Asensio’nun doktoru Reyes’le istişare ederek ameliyata karar verdik. Bir hafta içinde cerrahi operasyon yapılacak” diye konuştu.

Marco Asensio

BAĞLANTISI YOK

Dr. Ahmet Kulduk, Asensio’nun geçen sezon Beşiktaş derbisinde yaşadığı diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesinin, bu sezon yaşadığı üst adale sakatlığının mevcut durumla ilgisi olmadığını dile getirdi. Kulduk, “Onlar cerrahi müdahale gerektirmiyordu. Ancak bu durumda ameliyat kaçınılmaz” diyerek yaşanan süreci açıkladı.

TESPİT İNGİLTERE’DE

Asensio’nun dizi ilk olarak 3 Ekim’de Azerbaycan’da oynanan Tovuz maçında şişiyor. İspanyol yıldız tedaviyle 10 Ekim’de Rize deplasmanına çıkıyor. Bu maçtan sonra da şişme oluyor. Buna rağmen İngiltere’ye götürülen Asensio’ya MR ancak Aston Villa maçından bir gün önce yani 13 Ekim’de Ada’da çekiliyor ve teşhis konuyor.

Marco Asensio

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

- Tovuz maçında dizde şişme olmasına rağmen MR için İngiltere’ye kadar neden beklendi?

- Maçtan bir gün önce ameliyatlık durum tespit edildiyse neden kadroda olmayacağı maçın başlamasına 2.5 saat kala açıklandı?

- Daha önce hakkındaki ameliyat haberlerini yalanlamak için kamera karşısına geçen Asensio neden dünkü açıklamalara katılma ihtiyacı hissetmedi?

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