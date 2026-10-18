Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için o hakemi işaret etti

Eski hakem Fırat Aydınus, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi için tahminde bulundu. Derbi için Atilla Karaoğlan tahmininde bulunan Aydınus, diğer adayın ise Halil Umut Meler olduğunu söyledi.

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Fırat Aydınus, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbinin hakemine dair Libero TV'de açıklamalar yaptı.

DERBİ İÇİN FAVORİSİ ATİLLA KARAOĞLAN

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Atilla Karaoğlan tahmininde bulunan Aydınus, diğer adayın ise Halil Umut Meler olduğunu ifade etti. Aydınus, VAR'da ise İspanyol bir hakem olması gerektiğini söyledi.

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"KARAOĞLAN'DA BİR PROBLEM OLURSA MELER"

Karaoğlan'ın sahada, Meler'in ise dördüncü hakem olabileceğini kaydeden Fırat Aydınus, "Atilla Karaoğlan, Halil Umut Meler. Atilla Karaoğlan sahada, Halil Umut Meler de dördüncü hakem olabilir. VAR'da eğer aklıselimlerse yabancı ve İspanyol olur. Atilla Karaoğlan'da bir problem olursa Halil Umut Meler olur." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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