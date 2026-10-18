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Galatasaray maçı öncesi Lille'de Berke Özer gelişmesi

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Galatasaray maçı öncesi Lille'de Berke Özer gelişmesi
Başlık ResmiGalatasaray maçı öncesi Lille'de Berke Özer gelişmesi

Devler Ligi'ndeki Arsenal maçında aldığı darbe nedeniyle Brest karşısında görev yapamayan Berke Özer'in durumuna değinen Ancelotti, Galatasaray maçı öncesinde olumlu konuştu.

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Fransa Ligue 1'de Brest ile 1-1 berabere kalan Lille'de Teknik Direktör Davide Ancelotti, karşılaşmanın ardından Berke Özer'in durumuna ilişkin konuştu.

"SANIRIM GALATASARAY MAÇI İÇİN HAZIR OLACAK"

Berke'nin Galatasaray maçına hazır olabileceğini belirten İtalyan teknik adam, "Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı. Antrenman yapmaya çalıştı ama ağrısı olduğu için oynamadı. Sanırım Galatasaray maçı için hazır olacak." diye konuştu.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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