Galatasaray maçı öncesi Lille'de Berke Özer gelişmesi

Devler Ligi'ndeki Arsenal maçında aldığı darbe nedeniyle Brest karşısında görev yapamayan Berke Özer'in durumuna değinen Ancelotti, Galatasaray maçı öncesinde olumlu konuştu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fransa Ligue 1'de Brest ile 1-1 berabere kalan Lille'de Teknik Direktör Davide Ancelotti, karşılaşmanın ardından Berke Özer'in durumuna ilişkin konuştu.

"SANIRIM GALATASARAY MAÇI İÇİN HAZIR OLACAK"

Berke'nin Galatasaray maçına hazır olabileceğini belirten İtalyan teknik adam, "Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı. Antrenman yapmaya çalıştı ama ağrısı olduğu için oynamadı. Sanırım Galatasaray maçı için hazır olacak." diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna yeni cevap

GALATASARAY, FRANSA DEPLASMANINA GİDECEK

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Lille ile deplasmanda karşılaşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala