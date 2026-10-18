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Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna yeni cevap

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Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna yeni cevap
Başlık ResmiArda Turandan A Milli Takım sorusuna yeni cevap

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Takım ile ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Milli takım ihtimalinin kendisi için önemli olduğunu belirten Turan, Ukrayna ekibine olan bağlılığını vurgulayarak “Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım” dedi.

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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, adının A Milli Futbol Takımı ile anılması üzerine kendisine yöneltilen soruyu cevapladı. Ukrayna ekibine olan bağlılığını vurgulayan Turan, kulübünün kendisine güvenmeye devam etmesi hâlinde görevini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Arda Turandan A Milli Takım sorusuna yeni cevap
Başlık ResmiArda Turandan A Milli Takım sorusuna yeni cevap

KULÜBÜNE BAĞLILIĞINI VURGULADI

Shakhtar Donetsk'in başında görev yapan Arda Turan'a, son dönemde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adının gündeme gelmesi soruldu. Genç teknik adamdan, savaş koşullarında Ukrayna'da görev yapma sorumluluğu ile ülkesini milli takım düzeyinde temsil etme ihtimalini nasıl değerlendirdiğini anlatması istendi.

Turan, her iki konunun da kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek Shakhtar Donetsk'e olan bağlılığının altını çizdi.

Arda Turandan A Milli Takım sorusuna yeni cevap
Başlık ResmiArda Turandan A Milli Takım sorusuna yeni cevap

"ŞU ANDA BURADAYIM"

Konuya ilişkin değerlendirmesinde daha önceki açıklamalarına da atıfta bulunan Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen sözler duygulardan ve kararlardan daha ağır basar. Şunu söyleyebilirim ki bahsettiğiniz bu iki faktör de benim için son derece önemli. Aynı zamanda, kulübe olan sınırsız sadakatim ve bağlılığım her zaman benimle kalacak. Şu anda buradayım ve Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım."

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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