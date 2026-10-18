A Milli Takım'da yeni teknik direktör arayışını sürdüren TFF, ilk olarak Arda Turan'ı gündemine aldı. Shakhtar Donetsk'ten ayrılmaya sıcak bakmayan genç teknik adamın ardından Abdullah Avcı seçeneği öne çıkarken, Samet Aybaba da kasım ayındaki Belçika ve Fransa maçları için alternatif olarak değerlendiriliyor.

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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni teknik direktör için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. İlk olarak Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile temasa geçen federasyonun, bu girişimden sonuç alamaması halinde Abdullah Avcı seçeneğini değerlendirdiği öğrenildi. TFF'nin gündemindeki bir diğer isim ise Samet Aybaba.

Montella sonrası milli takımda teknik direktörlüğe iki aday

ABDULLAH AVCI İSMİ GÜNDEMDE

A Milli Takım'ın başına geçmesi için ilk etapta Arda Turan'a teklif götürüldü. Shakhtar Donetsk'te görev yapan genç teknik adamın, mevcut takımından ayrılmayı şu aşamada düşünmediğini TFF yönetimine ilettiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı'nın ismi ön plana çıktı. Daha önce hem genç milli takımlarda hem de A Milli Takım'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta kendisi hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Montella sonrası milli takımda teknik direktörlüğe iki aday

C PLANI SAMET AYBABA

TFF yönetiminin, teknik direktör arayışında alternatif bir planı da bulunuyor. Buna göre Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın, kasım ayında oynanacak kritik karşılaşmalarda A Milli Takım'ın başına getirilmesi ihtimali değerlendiriliyor.

Bu planın devreye girmesi halinde Aybaba'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynanacak maçlarda Ay-Yıldızlı ekibi yönetebileceği ifade ediliyor.

Montella sonrası milli takımda teknik direktörlüğe iki aday

ABDULLAH AVCI'DAN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI



Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta içi A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için adının geçmesiyle ilgili değerlendirmesinde, şu an için somut bir gelişme bulunmadığını belirtmişti.

Deneyimli teknik adam, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Milli takımda görev yapmanın her teknik direktör için önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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