Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet peşinde! Slavia Prag karşısında 2 eksik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 19.45'te Slavia Prag'ı konuk edecek. İlk iki maçında 1 puan toplayan sarı-lacivertliler, Çekya Ligi'nin namağlup lideri karşısında Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini hedefliyor. Kadıköy'deki mücadelede sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Mert Müldür forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmasında yarın saat 19.45'te sahasında Slavia Prag ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, lig aşamasının ilk karşılaşmasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Çekya ekibi ise Lens maçında evinde 3-2'lik yenilgiyle sezona başlarken, geçtiğimiz hafta Azerbaycan temsilcisi Sabah'a 2-0 yenildi. Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kazanarak Devler Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor.

Fenerbahçe, Slavia Prag ile 4. defa karşılaşacak. İki ekip ilk defa 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda mücadele etti. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanan Çekya ekibi, rövanşta da aynı skorla kazanarak tur atlayan taraf oldu. 2024-2025 sezonunda ise taraflar bu defa UEFA Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşırken, Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Liginde ilk galibiyet peşinde! Slavia Prag karşısında 2 eksik

AVRUPA'DA 309. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı maçla beraber 309. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 122 galibiyet alırken, 68 maçta berabere kaldı, 118 maçta ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 418 gol atarken, kalesinde ise 433 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 42 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu maçlarda 11 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Bu süreçte ağları 43 defa sarsan Fenerbahçe, kalesinde 77 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Liginde ilk galibiyet peşinde! Slavia Prag karşısında 2 eksik

ÇEKYA EKİPLERİYLE 17. MAÇ

Fenerbahçe, bugüne dek Çekya takımları ile 16 maça çıktı. Sarı-lacivertliler en fazla karşılaşmayı Sparta Prag'a karşı yaptı. 1989 senesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda her iki karşılaşmayı da kaybeden sarı-lacivertliler, 2024-2025 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele ettiği rakibine karşı 2 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Bohemians Prag ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşirken, Sigma Olomouc ile de UEFA Kupası'nda oynadı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 2012-2013 sezonunda Viktoria Plzen ile 3. turda mücadele etmiş ve rakibini geçmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile geride bıraktığımız sezon da Avrupa Ligi lig aşamasında oynadı ve golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Slovacko'yla da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde eşleşti ve rakibini eleyerek tur atladı. Kanarya, Çekya ekiplerine karşı 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ VE SİVASSPOR İLE DE OYNAMIŞLARDI

Slavia Prag da Türk takımlarından en çok Fenerbahçe ile mücadele etti. Çekya ekibi, Beşiktaş ve Sivasspor ile de ikişer karşılaşma yaptı. Siyah-beyazlılarla UEFA Kupası, Sivasspor'la da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Prag temsilcisi, Türk takımlarına karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler, Slavia Prag'a karşı iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Menisküs yırtığı olan Mert Müldür'ün tedavisi devam ediyor. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu belirlenen ve ameliyat olmasına karar verilen Marco Asensio da kadroda yok.

KADIKÖY'DE YENİLGİ GÖRMEDİK

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon Kadıköy'de 4 Avrupa karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakiplerine mağlup olmadı. Gornik Zabrze'yi 1-0, Sturm Graz'ı 2-0'lık skorlarla yenen Fenerbahçe, Lyon ve Roma ile de 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup liderlik koltuğunda bulunuyor. Son lig karşılaşmasında Hradec Kralove ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlikle 27 puan topladı. Rakip filelere 26 gol atan Prag ekibi, kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Takımın ligde en golcü ismi de 5 golle Wiktor Nowak. Ayaosi, Chytil ve Chory de 4'er gollük katkı sağladı.

İSMAİL KARTAL'IN AVRUPA PERFORMANSI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 3 farklı sezonda 26 defa Avrupa'da boy gösterdi. UEFA Konferans Ligi'nde 18, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere bu süreçteki maçlarda 15 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Guillermo Cuadra Fernandez oturacak. AVAR'da ise Javier Iglesias Villanueva eşlik edecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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