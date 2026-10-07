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Spor

TFF'de kazan kaynıyor: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni de istifa etti

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TFF'de kazan kaynıyor: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni de istifa etti
Başlık ResmiTFFde kazan kaynıyor: İstifa furyasına bir isim daha eklendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın, 5 Ekim'de istifa ettiğini açıkladı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni olan Ayaz'dan önce TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan ile yedek üyelerden Adem Doğrul, Seyman Gençtürk ve Kazım Şengöçgel de istifa etmişti.

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TFF'de Genel Sekreterlik görevinde bulunan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın, 5 Ekim'de görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Abdullah Ayaz
Başlık ResmiAbdullah Ayaz

TFF'den yapılan "istifa" açıklaması şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur.

Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz."

İSTİFALAR PEŞ PEŞE

TFF Yönetim Kurulu'nda Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan'ın yanı sıra yedek üyelerden Adem Doğrul, Seyman Gençtürk ve Kazım Şengöçgel de istifa ettiklerini açıklamışlardı.

İbrahim Hacıosmanoğlu
Başlık Resmiİbrahim Hacıosmanoğlu

Futbol kamuoyunda gözlerin çevrildiği TFF Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında "olağanüstü seçim" gündemiyle toplanacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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