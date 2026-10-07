Yasin Kol'un para trafiğinde kritik 4 soru! Maç öncesi ve sonrası para

Tutuklanan hakem Yasin Kol’un dikkati çeken hesap hareketleri. Yasn Kol’un içinde bulunduğumuz 2026 yılı içinde hesaplarına TFF’den 2 milyon 812 bin 364 lira; güvenlik görevlisi olarak çalıştığı KTÜ’den 827 bin 330 lira giriş olmuş. Bu iki kurumun dışında hesabına gelen para miktarı ise 4 milyon 578 bin 331 lira.

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Tutuklanan hakem Yasin Kol’un mali hareketlerine ilişkin incelemede çok sayıda banka hesabı, gerçek kişilerden gelen yüksek tutarlı transferler ve hakemler arasındaki para trafiği dikkati çekti. Kol’un hesaplarındaki tuhaflıklar dosyadaki soru işaretlerini daha da artırdı. Veriler dört kritik soruyu gündeme getirdi.

%58’İ KİŞİLERDEN

Hakemliğin yanı sıra güvenlik görevlisi olarak da çalışan Yasin Kol’un hesaplarına giren paraların yüzde 58’inin gerçek kişilerden geldiği belirlendi. İki ayrı kurumdan düzenli gelir elde eden Kol’un hesabındaki bu yoğun kişisel para trafiğinin kaynağı ve transferlerin hangi gerekçeyle yapıldığı en önemli soru işaretlerinden biri oldu. Özellikle çok sayıda farklı kişiden gelen para girişlerinin hangi ticari veya kişisel ilişkiye dayandığının ortaya çıkarılması, mali incelemenin kritik başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

11 BANKA, 50 HESAP

Kol’un 11 farklı bankada toplam 50 hesap açtığı ve para transferlerinde 41 ayrı IBAN kullandığı tespit edildi. Maaş aldığı iki kurum bulunmasına rağmen bu kadar geniş bir banka ve hesap ağı oluşturmasının sebebi, mali incelemenin dikkati çeken başlıklarından biri olarak öne çıktı. Hesapların hangi dönemlerde aktif olarak kullanıldığı, para hareketlerinin belirli hesaplarda neden yoğunlaştığı ve bu kadar fazla IBAN kullanımına neden ihtiyaç duyulduğu da merak konusu.

Yasin Kol

TOMAK DETAYI

Dikkati çeken para hareketlerinden biri Onur Tomak isimli kişiden Yasin Kol’a gelen toplam 1,98 milyon TL oldu. Para gönderen kişinin adının, terfi sınavını kazanan bir hakemle aynı olması dikkati çekti. Bu kişinin aynı kişi olup olmadığı ve yüksek tutarlı transferlerin gerekçesi soru işaretlerini artırdı. Söz konusu para hareketinin tarihleri ile hakemlik süreçleri arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığı da dosyanın açıklığa kavuşturulması gereken önemli noktalarından biri.

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI PARA

Kol’un yönettiği bazı maçların öncesi ve sonrasında yardımcı hakemlere 47 defa para gönderdiğinin belirlenmesi de dosyanın en kritik ayrıntıları arasına girdi. Transferlerin neden maçlardan sonra ve hangi amaçla gönderildiğinin açıklığa kavuşturulması bekleniyor. Bu ödemelerin rutin bir harcama paylaşımı mı yoksa başka bir gerekçeye mi dayandığı, soruşturmanın cevap aradığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Yasin Kol

GELİRİ İKİ YERDEN

Hakemlik yapan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışarak düzenli gelir elde eden Kol’un hesaplarındaki toplam para giriş-çıkış hacminin, bilinen maaş ve hakemlik gelirleriyle ne ölçüde örtüştüğü de dosyanın önemli başlıklarından biri. Raporda yer alan toplam para trafiği ile resmî gelirleri arasındaki farkın kaynağı da, mali inceleme sonucu yanıtlanması gereken kritik sorulardan biri.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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