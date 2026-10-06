TFF'den olağanüstü toplantı kararı: Gündemde seçim var!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun, 9 Ekim Cuma günü "olağanüstü seçimli kongre" gündemiyle toplanacağı iddia edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz 2024'te TFF Başkanı seçildi.

KRİTİK TOPLANTI 9 EKİM'DE

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklandı. Bu gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde "olağanüstü seçim" gündemiyle toplanma kararı aldı.

Hacıosmanoğlu'nun, bugün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de görüşeceği konuşuluyor.

HACIOSMANOĞLU BEKLENİYOR

HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı, "TFF yönetimi, cuma günü tüzük içerisinde olağanüstü seçimli kongre gündemiyle toplanma kararı aldı. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu henüz Türkiye'ye gelmediği için ve bugün yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte bu toplantının günü cuma olarak netleşti" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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