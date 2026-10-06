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Spor

TFF çatırdamaya devam ediyor! Bir istifa daha: Hiçbir sözümüzü tutamadık

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TFF çatırdamaya devam ediyor! Bir istifa daha: Hiçbir sözümüzü tutamadık
Başlık ResmiTFF çatırdamaya devam ediyor! Bir istifa daha: Hiçbir sözümüzü tutamadık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kanadında istifalar devam ediyor. . Bahis soruşturması kapsamında 448 kişinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi ve Merkez hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol'un tutuklanması sonrası bir yönetici daha istifa etti. Görevini bırakan Mevlüt Aktan, TFF Yönetimi için de istifa çağrısında bulundu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de son 5 yıl içinde yöneticilik yapan ve görevde bulundukları dönemde bahis oynadıkları tespit edilen 448 kişi, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında tutuklandı. Türk futbolunda art arda yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası TFF'de hareketlilik sürüyor.

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AYNI GÜN 4 YÖNETİCİ BIRAKTI

PFDK'lık olan isimler arasında yer alan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, 30 Eylül akşamı görevinden istifa etti. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda yedek üyelerden Adem Doğrul, Seyman Gençtürk ve Kazım Şengöçgel de aynı gün istifa ettiklerini bildirdi.

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SON İSTİFA MEVLÜT AKTAN

TFF Yönetim Kurulu'nda son olarak Mevlüt Aktan istifa etti. Sosyal medya hesaabından yaptığı açıklamada, TFF'nin bütün birimleri ve kadrolarının liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirlik temelinde yeniden yapılanması gerektiğini belirten Aktan, "Genel kurulda delegelerimizde verdiğimiz hiçbir sözü yerine getiremedik" ifadelerini kullandı.

"TFF, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez" diyen Aktan, "Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir" mesajıyla dikkat çekti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Yönetim Kurulu'nda yer alan isimlerden bazıarının da önümüzdeki saatlerde istifalarını sunacağı belirtildi.

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