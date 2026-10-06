"50 defa pişmanım" dedi, Hacıosmanoğlu özrü geldi: Yırtarım zannediyor!

FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olduğu UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Vincenzo Montella hakkında açıklamalarda bulundu.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta İtalya karşısına çıkan A Milli Futbol Takımı, Bologna'da sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybeden Türkiye, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.

A Milli takım Teknik Direktörü Vİncenzo Montella

"HAİTİ BİRLİKTE ELENDİN"

Kötü sonuçlar sebebiyle teknik direktör Vincenzo Montella'yı hedef alan futbol yorumcusu Ahmet Çakar, “Montella ağır yalancı bir şahıs! Özür dilerim, 'palavracı' diyeyim! Yanlış algı oluşturan bir adam! ‘Biz A Ligi değiliz’ diyor, tamam. Avustralya ve Paraguay Avrupa takımı olsaydı Macaristan'dan, Çekya'dan, Polonya'dan, Ukrayna'dan daha iyi takımlar mı olurdu? Bu takımlar Avrupa'da olsa C Ligi'nde olurlardı. Sen Haiti ile birlikte Dünya Kupası'ndan elendin. İyi oynasak 3 yiyoruz, kötü oynasak 4 yiyoruz. Montella'nın palavrası, ‘Sizi 26 sene sonra Dünya Kupası'na götürdüm’ demek. Hokkabazlığı bırak! Dünya Kupası'na katılan takım sayısı arttı, ondan gittik. Bir şey yapmadın yani! A Ligi'ne çıkardın, ne oldu?" ifadelerini kullandı.

Eski hakem Ahmet Çakar, uzun süredir futbol yorumculuğu yapıyor.

"DAHA NE OLMASI LAZIM?"

"Hakemler dosyası" soruşturmasını hatırlatan 64 yaşındaki eski hakem, "Montella'yı kenara koyuyorum, Türk futbolu dibe vurmuş! Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı tutuklanmış, hakemler cezaevinde, bazı MHK üyeleri tutuklanmış. Birileri saçını tarıyor. Kulüpler Birliği, sizin bir görüşünüz var mı? En ufak bir açıklamanız var mı? Basit, eyyamcı bir açıklama yapın; ‘Türk futbolundaki gelişmeleri ibretle takip ediyoruz’ deyin ya! Tık yok! İbrahim Hacıosmanoğlu kardeşim, ‘Görevde olduğum sürece MHK Başkanı görevde.’ diyordun; o cezaevine gitti. Sen neden orada oturuyorsun? Hemşehrin Yasin Kol son dönemde korkunç sayıda maç yönetti, o da cezaevinde! Yasin Kol'un yardımcısı da cezaevine girdi. Derbilerin yüzde 80'ini yöneten adam cezaevinde, kefil olduğun Ferhat Gündoğdu cezaevinde, hayrola. Daha ne olması lazım? Milli Takım'da da ağır tokat yedin. Türk futbolunda daha ne olması lazım ki TFF Başkanı ve üyeleri, ‘Yapamadık, emaneti teslim ediyoruz’ desin?" şeklinde konuştu.

Süper Lig hakemi Yasin Kol, "hakemler dosyası" soruşturmasında tutuklandı.

"YIRTARIM ZANNEDİYOR"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelmesi için çaba gösterdiği için pişmanlık duyduğunu dile getiren Ahmet Çakar, "Türk futbolunda son 50 yılda böyle ağır bir çalkantı ve batak olmadı! Her geçen gün tuhaf şeyler oluyor! Yasin Kol, Hacıosmanoğlu ile hemşehri diye bu kadar sayıda maç aldı. Hacıosmanoğlu'nun sessiz kalmasını ve göreve devam etme arzusunu anlamış değilim! Devam ederse yırtarım zannediyor ama kötülük ve futboldaki kaos çığ gibi artacak! Örnek mi; cuma akşamı Galatasaray - Kasımpaşa maçı var ve maç 0-0'iken; 90'da hakem penaltı verdi. Bana göre değil, sana göre penaltı! Haydi sen toplumun vicdanını tatmin et! Neler olacak bak gör! "İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ve yönetimini ben getirdim! Ben getirmedim ama çorbada tuzum var! Allah belamı versin! 50 defa pişmanım! Türk spor kamuoyundan özür dilerim, ağır pişmanım!" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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