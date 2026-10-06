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Spor

"En kötü jenerasyon" dedi, 4'te 0'a böyle isyan etti: Biz kimi yeneceğiz?

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Başlık Resmi"En kötü jenerasyon" dedi, 4'te 0'a böyle isyan etti: Biz kimi yeneceğiz?

Nihat Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda 3-1 kaybettiği İtalya maçını değerlendirdi. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu, Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlı ekibe sert eleştirilerde bulundu.

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye, teknik direktörlüğünü Roberto Mancini'nin yaptığı İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Nihat Kahveci, 4 maç sonunda henüz puanla tanışamayan A Milli Futbol Takımı'ın performansına tepki gösterdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
Başlık ResmiA Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
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"ŞAKA GİBİ"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "İlk yarıda yediğimiz gol şaka gibi! Pozisyon vermiyoruz; orta, Scamacca vuruyor, Ozan'a çarpıyor, bir vuruyor, direk, çatal, gol Başka bir şey yok ilk yarı. Fransa ile oynuyoruz tedirginiz, 'tarihin en kötü jenerasyonu' diyoruz. İtalya bize 4 atıyor içeride. Roberto Mancini, 'biz kazanalım' diye ilk 11 çıkarmış gibi. Allah'ını seversen ilk yarı İtalya ne oynadı? Bu kadar kötü bir takım olamaz ama biz ne oynadık, ne ürettik? Ne diyeyim bilmiyorum! Rakip iyi, yeniliyoruz. Rakip kötü, yeniliyoruz. Biz kimi yeneceğiz? Son 7 maçta, 6 mağlubiyet oldu! Yemin ederim ruhum daraldı" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye'nin, 0 puan ve -9 averajı bulunuyor.
Başlık ResmiUEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye'nin, 0 puan ve -9 averajı bulunuyor.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ İTALYA"

46 yaşındaki eski oyuncu, "Maç önünde bir gram umudumuz yoktu. İtalya'yı izledim, hiçbir şey yapmıyorlar. Üç pas yapmıyor, üç pas! Biz ne yapıyoruz? Korner kullanıyoruz, kötü. Şut atıyoruz, kötü. Yunus Akgün çok iyi koşu yaptı diye övünüyoruz. Aral Çimşir gol attı ama bana göre maçın en kötülerinden biri. En iyi atağımızdı belki. Üç dakika sonra serbest vuruştan nasıl gol yeriz ya? 10 dakika beraberliğin keyfini yaşamayalım mı? Üç dakika ya! Hayatımız boyunca İtalya'yı izledik. Bu, hayatımda gördüğüm en kötü İtalya jenerasyonu. Üç gol yedik! Bu İtalya'ya bile biz bir şey yapamadık. Yemin ediyorum yoruldum ya!" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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