Vincenzo Montella'dan net mesaj: "Burada olduğum için gururluyum"

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, futbolcularının çok iyi mücadele ettiğini ancak oyun içindeki anların sonucu belirlediğini söyledi. Takımı adına gelecekten umutlu olduğunu kaydeden İtalyan çalıştırıcı, "Burada olduğum için gururluyum, zamanında farklı teklifler alsam da kaldığım için gerçekten mutluyum. Çünkü oyuncularıma sonuna kadar inanıyorum" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, şöyle konuştu:

"Maç taktiksel olarak çok iyi oynadığımız bir maç oldu, eşit bir mücadele, belki bir tık fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimizin Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız. Eksiklerimize gelmek gerekirse, her takımda fark oluşturacak eksiklerimiz vardı, onların eksikliklerini hissettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum, bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum, biz bu seviyelere alışık olmadığımızı söylerken deneyim kazanmamız gerektiğini söylüyorum. Dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum eşit seviyede mücadele gösterdiğimizde gelecek için umut dolu bakabiliyoruz. Gençlerimizle rakibe karşı eşit bir mücadele verdik. Rakibimiz üç tane değişiklik yaptı ve piyasa değerleri 350-400 milyon avro civarı, takım olarak çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum."

İtalya - Türkiye

"SADECE GOL EKSİĞİMİZ VARDI DİYEBİLİRİM"

"Kesin olarak Dünya Kupası dengemizi genel olarak bozmuş olabilir, ülkemizde de beklentiler yüksekti." ifadesini kullanan Montella, "Beklentiler yükseldikçe hepimiz daha fazlasını istedik. Kendim ve futbolcularımız için gösterilen sevgiyi hala hissettiğimi söyleyebilirim. Bazen stadyumda tepki olabilir... Nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu geliyor. Dört maçın, 3,5 maçını eşit değerde oynadık, gurur duymaları gerekmiyor tabii ki çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı ama tabii ki umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Bu seviyede kendimizi tarttığımız bir dönem oldu. Takımda kolektif bir problem olduğunu düşünmüyorum, kolektif oyun problemi olduğunu düşünseydim, bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Belçika maçında da gördük rakip ceza sahasına 40 kez giriyorsunuz, rakip 26 kez. Modern futbolda anlar fark oluşturuyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim, bu olunca da sonuçlar ister istemez aleyhinize dönüyor. Futbolcularımıza gelecekle alakalı umutla bakmalarını söyledim, çünkü ciddi anlamda eşit mücadele ettiler. Rakipler ufak bir hatalarınızı affetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya - Türkiyte

"BURADA OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Montella, İtalyan bir gazetecinin "Elde ettiğiniz başarılara rağmen, hak ettiğinizden az değer gördüğünüzü hissediyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Böyle olduğuna inanmıyorum, beklentiler yüksekti mutsuz olmaları çok normal. Örnek vermek gerekirse, kısa bir süre önce bizi getiren uçağın pilotu, mesaj verirken, bizimle gurur duyduğunu ve seneler sonra yaşattığımız güzel duygular için teşekkür ettiğini söyledi. Bu tarz insanlar olduğu sürece işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bu dönem biraz daha üzücü oldu ama yaşattığımız duygular sadece bir başlangıçtı, çünkü fazlasını yapmak istiyoruz. Dünyanın en iyi hocası olduğumu düşünmüyorum, bu konuda şanslıyım, çünkü hep kendimi geliştireceğimi biliyorum. Bu meslekte her şey çok çabuk değişebilir ama umutla bakıyorum, çalışmalarıma devam edeceğim. Üç yıllık periyotta oyuncularımız inanılmaz işler başardı, motivasyonumun yüksek olması sebebi oyuncularımın fedakarlıkla yaptığı çalışmalar. Burada olduğum için gururluyum, zamanında farklı teklifler alsam da kaldığım için gerçekten mutluyum. Çünkü oyuncularıma sonuna kadar inanıyorum."

Montella, gelişmeye devam etmeleri gerektiğini aktararak, "Bu seviyelerde mücadele edebileceğimiz şekilde performanslar vermeliyiz. Bunu deneyim kazanarak yapabiliriz. Neden takımımızdan umutluyum? Çünkü birliktelik içinde olan, oyun kurgularını her şekilde uygulamaya çalışan ve her zaman birbirine yardım eden bir takım olduğumuz için çalışmalarımıza umutla bakıyorum. Modern futbolda bir problemimiz var, herkesin elinde silah olan telefonlar var, genç futbolcularımız okuduklarından maalesef etkilenebiliyorlar, bunlara karşı da en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz, gelişmeye devam ederek istediğimiz noktaya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Roberto Mancini'nin kendisi hakkındaki övgü dolu sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Mancini, benim için her zaman bir örnekti. Güzel sözleri söylemesi beni mutlu ediyor. Maçlara gelince sonuçlar bazı anlara bağlı, ceza sahasındaki etkinliğimizi arttırabilirdik. Sonuçlarla alakalı fazla bir şey söyleyemiyorum. Anlık gelişen pozisyonlara bağlı sonuçlar oluştu." şeklinde konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala