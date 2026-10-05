Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

MHP lideri Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na “yalnız değilsin” mesajı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
MHP lideri Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na “yalnız değilsin” mesajı
Başlık ResmiBahçeli’den Hacıosmanoğlu’na “yalnız değilsin” mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na çiçek göndererek destek mesajı verdi. Bahçeli’nin gönderdiği çelenkte “Başarı dileklerimle, yalnız değilsin” ifadeleri yer alırken Hacıosmanoğlu, “Bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum” dedi.

Kaydet
|

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na dikkat çeken bir destek geldi. TFF, Bahçeli’nin Hacıosmanoğlu’na çiçek gönderdiğini ve başarı dileklerini ilettiğini duyurdu.

Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na “yalnız değilsin” mesajı
Başlık ResmiBahçeli’den Hacıosmanoğlu’na “yalnız değilsin” mesajı

“YALNIZ DEĞİLSİN”

TFF’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli’nin gönderdiği Türk bayrağı motifli çelenk ile çiçeklerin fotoğraflarına yer verildi.

Çelenkle birlikte gönderilen mesajda, “Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, başarı dileklerimle. Yalnız değilsin” ifadeleri kullanıldı.

MHP lideri Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na “yalnız değilsin” mesajı
Başlık ResmiMHP lideri Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na “yalnız değilsin” mesajı

HACIOSMANOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Bahçeli’nin mesajına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum.”

Türkiye Futbol Federasyonu da paylaşımını “Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na anlamlı destek” başlığıyla duyurdu.

BAKMADAN GEÇME
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
SPOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa cevabı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.