MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na çiçek göndererek destek mesajı verdi. Bahçeli’nin gönderdiği çelenkte “Başarı dileklerimle, yalnız değilsin” ifadeleri yer alırken Hacıosmanoğlu, “Bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum” dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na dikkat çeken bir destek geldi. TFF, Bahçeli’nin Hacıosmanoğlu’na çiçek gönderdiğini ve başarı dileklerini ilettiğini duyurdu.

Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na “yalnız değilsin” mesajı

“YALNIZ DEĞİLSİN”

TFF’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli’nin gönderdiği Türk bayrağı motifli çelenk ile çiçeklerin fotoğraflarına yer verildi.

Çelenkle birlikte gönderilen mesajda, “Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, başarı dileklerimle. Yalnız değilsin” ifadeleri kullanıldı.

MHP lideri Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na “yalnız değilsin” mesajı

HACIOSMANOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Bahçeli’nin mesajına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum.”

Türkiye Futbol Federasyonu da paylaşımını “Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na anlamlı destek” başlığıyla duyurdu.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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