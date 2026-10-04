TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa cevabı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından istifa edebileceğine yönelik iddialara cevap verdi.

Özetle Kaydet a- | +A

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanırken görevinden istifa etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda deprem etkisi yapan operasyon sonrası istifa edip etmeyeceğine yönelik soruyu cevapladı.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Gazeteci Mehmet Arslan, Hacıosmanoğlu'nun istifa sorusuna şu cevabı verdiğini kaydetti: "İstifa etmeyeceğim. Siz beni tanımadınız mı? Türk futbolundaki bütün pislikleri benim üzerime yıkamazsınız. Temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."

NE OLDU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

"Hakemler dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala