Vincenzo Montella tepkili: "3. Lig'den oyuncuyu kadroya almamı istediler"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar A Ligi'ndeki İtalya mücadelesi öncesinde değerlendirmeler yaptı. Takımdaki kritik eksiklere rağmen maçtan umutlu olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, futbolculara yönelik eleştirileri haksız ve ağır olduğunu kaydetti. Takımda yaşanan golcü krizine ilişkin de konuşan Montella, "O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler bana." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

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UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup dördüncü maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları cevapladı.

"BEN ÜMİTLİYİM GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIMIZA"

Takımdaki önemli eksiklere rağmen iyi bir sonuç alacaklarına inandığını belirten Vincenzo Montella, "Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz. Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair." dedi.

"ELEŞTİRİLER HAKSIZ VE AĞIR OLDUĞUNDA ETKİLENEBİLİRLER"

Futbolculara yapılan eleştirilere ilişkin konuşan İtalyan teknik adam, "Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada. Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella

"3. LİGDE OYNAYAN BİR FORVETTEN BAHSETTİLER BANA"

A Milli Takım'da yaşanan forvet krizi nedeniyle ilginç öneriler aldığını kaydeden Montella, "O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler bana. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası. Sizden ricam, futbolcularımıza destek verin. Destek verdiğinde ağır, haksız eleştiriler olduğunda nasıl ki yüzde 5, yüzde 10 performans kaybı olabilir. Desteklediğinizde tam tersi yüzde 5, yüzde 10 fazla performans verebilirler. Bu kim olursa olsun aynısını hisseder. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN ŞİMDİKİ ZAMANA ODAKLANIRIM"

"Çok fazla söylenti var. Bu son maçınız olsa, sonuçların istediğiniz gibi gitmediğine mi yoksa projeyi ilerletmek için daha fazla zaman verilmediğine mi üzülürsünüz?" sorusuna cevaplayan Montella, "Ben profesyonel biri olarak çalışma isteğimi ve kazanma arzumu canlı tutan bir insanım. Kalbim de temiz. Futbolun dinamiklerini net bilirim. Her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Genel olarak aklıma başka bir şey gelmiyor. Sadece milli takımı düşünüyorum." diye konuştu.

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