Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Vincenzo Montella tepkili: "3. Lig'den oyuncuyu kadroya almamı istediler"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Vincenzo Montella tepkili:
Başlık ResmiVincenzo Montella tepkili: "3. Lig'den oyuncuyu kadroya almamı istediler"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar A Ligi'ndeki İtalya mücadelesi öncesinde değerlendirmeler yaptı. Takımdaki kritik eksiklere rağmen maçtan umutlu olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, futbolculara yönelik eleştirileri haksız ve ağır olduğunu kaydetti. Takımda yaşanan golcü krizine ilişkin de konuşan Montella, "O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler bana." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Kaydet
|
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup dördüncü maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları cevapladı.

"BEN ÜMİTLİYİM GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIMIZA"

Takımdaki önemli eksiklere rağmen iyi bir sonuç alacaklarına inandığını belirten Vincenzo Montella, "Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz. Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Roberto Mancini
SPOR

Roberto Mancini'den Türkiye itirafı: "Bu büyük bir hata olur"

"ELEŞTİRİLER HAKSIZ VE AĞIR OLDUĞUNDA ETKİLENEBİLİRLER"

Futbolculara yapılan eleştirilere ilişkin konuşan İtalyan teknik adam, "Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada. Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella
Başlık ResmiVincenzo Montella

"3. LİGDE OYNAYAN BİR FORVETTEN BAHSETTİLER BANA"

A Milli Takım'da yaşanan forvet krizi nedeniyle ilginç öneriler aldığını kaydeden Montella, "O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler bana. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası. Sizden ricam, futbolcularımıza destek verin. Destek verdiğinde ağır, haksız eleştiriler olduğunda nasıl ki yüzde 5, yüzde 10 performans kaybı olabilir. Desteklediğinizde tam tersi yüzde 5, yüzde 10 fazla performans verebilirler. Bu kim olursa olsun aynısını hisseder. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN ŞİMDİKİ ZAMANA ODAKLANIRIM"

"Çok fazla söylenti var. Bu son maçınız olsa, sonuçların istediğiniz gibi gitmediğine mi yoksa projeyi ilerletmek için daha fazla zaman verilmediğine mi üzülürsünüz?" sorusuna cevaplayan Montella, "Ben profesyonel biri olarak çalışma isteğimi ve kazanma arzumu canlı tutan bir insanım. Kalbim de temiz. Futbolun dinamiklerini net bilirim. Her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Genel olarak aklıma başka bir şey gelmiyor. Sadece milli takımı düşünüyorum." diye konuştu.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.