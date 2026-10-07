Türk futbolu dibe gidiyor, yönetim 'devam' diyor!

Türk futbolu hem sahada hem de saha dışında yerlerde ama zirvesindeki iki isim ise yerinde... A Milli Takım'ı A Ligi'nden B Ligi'ne düşürmek üzere olan Montella, umutlu olduğunu söylüyor. Hacıosmanoğlu ise çok güvendiği isimlerin tutuklanmasına rağmen “devam” ısrarında.

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Türk futbolundaki yangın A Millî Takım ve MHK, hakemler ölçeğinde devam ederken işin bir numaralı sorumluları “hiçbir şey olmamış” gibi hareket ediyor. A Millî Takım özelinde, bizi A Ligi’ne çıkaran ve önemli bir başarıya imza atan teknik direktör Vincenzo Montella bu kez tarihi tersten yazdı. Ay-yıldızlılar 1988 sonrası ilk defa üst üste 4 maç kaybetti. İtalyan teknik adamın tüm olumsuzluklara ve “umut vakasına” rağmen “Umutluyum. İşimizin başındayız” gibi söylemleri daha büyük tepki çekiyor. Her ne kadar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ona “Arkandayım” mesajı verse de Montella’nın görevde kalması zor görünüyor.

Vincenzo Montella

HER ŞEYE RAĞMEN…

Gelelim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na… Başkanın en çok güvendiği, kefil olduğu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Geçen sezon 6 derbinin 4’üne verilen ve Hacıosmanoğlu’nun büyük güven duyduğu hakem hemşehrisi Yasin Kol, şike suçlamasıyla tutuklandı. Bazı MHK üyeleri cezaevine gönderildi. Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu ile WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Tüm bunlara rağmen istifası beklenen ve yaklaşık bir hafta sessiz kalan Hacıosmanoğlu görevinin başında olduğunu ve mücadeleye sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Üstelik TFF yönetiminden birçok ismin istifasına rağmen.

İbrahim Hacıosmanoğlu

YÖNETİMDEN SEÇİM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün toplandı. İsviçre’de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmesi olan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yer almadığı toplantıda üyeler ‘Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’ kararı alınması konusunda görüş birliğine vardı. Kesinlikle istifayı düşünmeyen Hacıosmanoğlu’nun bu görüş doğrultusunda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu. Hacıosmanoğlu’nun Türkiye’ye dönmesnin ardından cuma günü “olağanüstü seçim” gündemiyle bir toplantı daha gerçekleştirilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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