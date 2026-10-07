Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Türk futbolu dibe gidiyor, yönetim 'devam' diyor!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türk futbolu dibe gidiyor, yönetim 'devam' diyor!
Başlık ResmiTürk futbolu dibe gidiyor, yönetim 'devam' diyor!

Türk futbolu hem sahada hem de saha dışında yerlerde ama zirvesindeki iki isim ise yerinde... A Milli Takım'ı A Ligi'nden B Ligi'ne düşürmek üzere olan Montella, umutlu olduğunu söylüyor. Hacıosmanoğlu ise çok güvendiği isimlerin tutuklanmasına rağmen “devam” ısrarında.

Kaydet
|

Türk futbolundaki yangın A Millî Takım ve MHK, hakemler ölçeğinde devam ederken işin bir numaralı sorumluları “hiçbir şey olmamış” gibi hareket ediyor. A Millî Takım özelinde, bizi A Ligi’ne çıkaran ve önemli bir başarıya imza atan teknik direktör Vincenzo Montella bu kez tarihi tersten yazdı. Ay-yıldızlılar 1988 sonrası ilk defa üst üste 4 maç kaybetti. İtalyan teknik adamın tüm olumsuzluklara ve “umut vakasına” rağmen “Umutluyum. İşimizin başındayız” gibi söylemleri daha büyük tepki çekiyor. Her ne kadar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ona “Arkandayım” mesajı verse de Montella’nın görevde kalması zor görünüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
TFF
SPOR

TFF'den olağanüstü toplantı kararı: Gündemde seçim var!
Vincenzo Montella
Başlık ResmiVincenzo Montella

HER ŞEYE RAĞMEN…

Gelelim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na… Başkanın en çok güvendiği, kefil olduğu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Geçen sezon 6 derbinin 4’üne verilen ve Hacıosmanoğlu’nun büyük güven duyduğu hakem hemşehrisi Yasin Kol, şike suçlamasıyla tutuklandı. Bazı MHK üyeleri cezaevine gönderildi. Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu ile WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Tüm bunlara rağmen istifası beklenen ve yaklaşık bir hafta sessiz kalan Hacıosmanoğlu görevinin başında olduğunu ve mücadeleye sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Üstelik TFF yönetiminden birçok ismin istifasına rağmen.

İbrahim Hacıosmanoğlu
Başlık Resmiİbrahim Hacıosmanoğlu

YÖNETİMDEN SEÇİM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün toplandı. İsviçre’de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmesi olan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yer almadığı toplantıda üyeler ‘Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’ kararı alınması konusunda görüş birliğine vardı. Kesinlikle istifayı düşünmeyen Hacıosmanoğlu’nun bu görüş doğrultusunda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu. Hacıosmanoğlu’nun Türkiye’ye dönmesnin ardından cuma günü “olağanüstü seçim” gündemiyle bir toplantı daha gerçekleştirilecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.