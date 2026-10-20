TFF'nin "maaş" sorusuna cevap: Sergen Yalçın'ın Riva'daki sözleri ortaya çıktı

Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ve 2025-2026 sezonu sonunda görevden ayrılan Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirdiği görüşmede anlaşmaya vardı. 53 yaşındaki hocanın, Riva'daki toplantıda sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başladı. Tecrübeli teknik adamın, TFF ile Riva'da gerçekleştirdiği ön görüşmede maaş konusuyla ilgili dikkat çeken bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın başında 39 maça çıkan Sergen Yalçın, 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 1,79 puan ortalaması yakaladı.

"PARASAL KONULARDA TALEPTE BULUNMAM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sergen Yalçın, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir ücret talebinde bulunmadı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

53 yaşındaki teknik adamın, "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

53 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'da görev yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala