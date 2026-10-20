TFF'nin "maaş" sorusuna cevap: Sergen Yalçın'ın Riva'daki sözleri ortaya çıktı
Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ve 2025-2026 sezonu sonunda görevden ayrılan Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirdiği görüşmede anlaşmaya vardı. 53 yaşındaki hocanın, Riva'daki toplantıda sarf ettiği sözler ortaya çıktı.
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A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başladı. Tecrübeli teknik adamın, TFF ile Riva'da gerçekleştirdiği ön görüşmede maaş konusuyla ilgili dikkat çeken bir konuşma yaptığı öğrenildi.
"PARASAL KONULARDA TALEPTE BULUNMAM"
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sergen Yalçın, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir ücret talebinde bulunmadı.
53 yaşındaki teknik adamın, "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
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