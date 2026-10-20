Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın iddiası: "Açık konuşalım" diyerek açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getiriliyor. Yorumculuk yapan eski mili futbolcu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu seçimine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la prensip anlaşması sağlanmasını değerlendirdi.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta başarısız bir görüntü çizdi.

"HAYALİ MİLLİ TAKIM'DI"

TV8'de konuşan Dilmen, "Futbolumuz için hayırlı olsun. Sergen Yalçın iyi de tanıdığım için biliyorum, açık konuşalım hayali A Milli Takım'dı. Her zaman hayali A Milli Takım'dı" dedi.

"MESAJ ATIP KUTLADIM"

Şimdilerde yorumculuk yapan 64 yaşındaki eski futbolcu, "Bugüne nasip oldu. Allah yolunu açık etsin. Kendisini de mesaj atıp kutladım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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