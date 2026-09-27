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Spor

Rıdvan Dilmen’den Türk futboluna sert eleştiri: Bir numaralı sorun

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Rıdvan Dilmen’den Türk futboluna sert eleştiri: Bir numaralı sorun
Başlık ResmiRıdvan Dilmen’den Türk futboluna sert eleştiri: “Bir numaralı sorun”

Rıdvan Dilmen, Türkiye-Fransa karşılaşmasının ardından stat zeminine dikkat çekerek Türk futbolunun en büyük problemlerinden birinin saha şartları olduğunu söyledi. Dilmen, kötü zeminin yıldız oyuncuların performansını da doğrudan etkilediğini belirtti.

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Rıdvan Dilmen, futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk futbolunun gelişimiyle ilgili görüşlerini paylaşan Dilmen, özellikle stat zeminlerine dikkat çekerek “Türk futbolunun bir numaralı sorunu zemindir” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen’den Türk futboluna sert eleştiri: “Bir numaralı sorun”
Başlık ResmiRıdvan Dilmen’den Türk futboluna sert eleştiri: “Bir numaralı sorun”

“DÜNYANIN EN ÖNEMLİ OYUNCULARI KOCAELİ’DEYDİ”

TV8 ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen, Türkiye ile Fransa arasında oynanan karşılaşmanın ardından stat zeminine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, milyon euroluk yatırımlara rağmen sahaların durumunun oyunun kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi. Dilmen, Türkiye'de futbolun en önemli problemlerinden birinin zeminler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolunun bir numaralı sorunu zemindir. Milyon eurolar harcanıp böylesi bir rezalet zeminler. Dünya futbolunun en önemli oyuncuları İzmit Kocaeli’ndeydi. Real Madrid'li, City'li, Paris Saint-Germain'li, Liverpool'lu var. Bizde de var. Arkadaş bu zeminde o zaman nasıl iyi oyun bekleyeceğiz?

Rıdvan Dilmen’den Türk futboluna sert eleştiri: “Bir numaralı sorun”
Başlık ResmiRıdvan Dilmen’den Türk futboluna sert eleştiri: “Bir numaralı sorun”

“DÜZ ZEMİN OLSAYDI FRANSA SIKINTI YAŞAYABİLİRDİ”

Türkiye'nin de teknik kapasitesi yüksek oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Dilmen, uygun bir zeminde millî takımın Fransa karşısında daha farklı bir oyun ortaya koyabileceğini savundu.

Tecrübeli yorumcu, “Çünkü iki türlü bakmak lazım. Bizde de çok yetenekli oyuncular var. Fransa'da da var. Şahsi fikrim bu. Bunu saygısızlık kabul etmesinler. Çünkü bizde çok yetenekli, yerden oynayabilen oyuncular olmasına rağmen düz zemin yakalasaydı Fransa bize sıkıntı yapabilirdi. Söyleyeyim. Benim şahsi fikrim bu” dedi.

Rıdvan Dilmen’den Türk futboluna sert eleştiri: “Bir numaralı sorun”
Başlık ResmiRıdvan Dilmen’den Türk futboluna sert eleştiri: “Bir numaralı sorun”

“ARDA İÇİN DE DEZAVANTAJ”

Zeminin yalnızca Türkiye açısından değil, Fransa'nın yıldız oyuncuları için de etkili olduğunu belirten Dilmen, özellikle Arda Güler'in oyun tarzının da kötü zeminden olumsuz etkilendiğini ifade etti. Dilmen sözlerini şöyle tamamladı:

Öndeki oyuncular Mbappe, Dembele ve bayıldığım bir oyuncu, bence Ronaldo Messi değil ama Olise. Bu zemin tabii Arda için de dezavantaj. Tabii ki bazı oyuncularımız için dezavantajı ama Fransa için daha büyük dezavantajdı. Oyunun kalitesi düşük.”

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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