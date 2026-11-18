Altın piyasasında son dönemde etkili olan satış dalgası, yatırımcıların yön arayışını artırdı. Ons altının 3.800 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte gram altın da 6.200 TL sınırının altında işlem görmeye başladı. Şimdi ise ''Altın ne zaman yükselir, neden düşüyor?'' soruları gündemde.

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18 Kasım 2026 Çarşamba günü altın piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda ons altın, günün ilk işlemlerinde 3.792 dolara kadar çekilerek Eylül 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeleri test etti. Kritik eşik olarak izlenen 3.800 doların altında kalınması, piyasadaki satış baskısının belirginleştiğine işaret etti. Peki, altın ne zaman yükselir, neden düşüyor?

Altın ne zaman yükselir, neden düşüyor? Altın fiyatları gündemin merkezinde!

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Altın fiyatlarında uzun vadeli yükselişin yeniden hız kazanması için ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi bekleniyor. Goldman Sachs, kısa vadede faiz politikalarının altın üzerinde baskı oluşturabileceğini fakat uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu açıkladı.

Altın ne zaman yükselir, neden düşüyor? Altın fiyatları gündemin merkezinde!

Bankanın tahminine göre ons altın 2027 yılının sonunda 4 bin 650 dolara ulaşabşilir. 2028 yıl sonu için öngörülen seviye ise 5 bin 600 dolar olarak açıklandı. Merkez bankalarının 2026-2028 döneminde aylık ortalama 60 ton altın alması da fiyatları destekleyebilecek unsurlar arasında. Fed'in faiz indirimlerine başlaması halinde altına olan talebin güçlenebileceği tahmini de değerlendiriliyor.





Altın ne zaman yükselir, neden düşüyor? Altın fiyatları gündemin merkezinde!

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarındaki düşüşün başında. Enflasyonun istenen seviyeye gerilememesi, ABD'de faiz oranlarının yeniden artırılabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Daha yüksek faiz beklentisi ise yatırımcıların altın yerine getiri sağlayan finansal araçlara yönelmesine neden olabiliyor.

Altın, faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olduğundan faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde alternatif varlıklara kıyasla daha az cazip hale gelebiliyor. Tahvil getirilerinin artması ve doların güçlenmesi de altın talebini sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Altın ne zaman yükselir, neden düşüyor? Altın fiyatları gündemin merkezinde!

18 Kasım itibarıyla dolar endeksinin 103,6 seviyesinde bulunması ve ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5,1'e yaklaşması, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından maliyetini yükseltebiliyor. Tüm bunlar da küresel talep üzerinde aşağı yönlü etki oluşturuyor.



18 KASIM 2026 ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 3.798 dolar

⁠Gram altın: 6.158 TL

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