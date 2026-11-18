ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in faiz politikası nedeniyle altın fiyatlarında kısa vadeli baskı beklerken, uzun vadeli yükseliş öngörüsünü koruyor. 2027 ve 2028 sonu tahminlerini açıklayan banka, altında yeni rekor için tarih verdi. Ancak o tarih henüz oldukça uzak.

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Küresel piyasalarda altın fiyatlarına ilişkin tahminler yakından takip edilirken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikalarının kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Faiz oranlarındaki artışın altın gibi faiz getirisi bulunmayan varlıkların cazibesini azaltabileceğine dikkat çeken banka, bu durumun kısa vadede ons altın fiyatını baskılayabileceğini değerlendiriyor.

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2027 SONU İÇİN 4 BİN 650 DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs, kısa vadeli baskı beklentisine rağmen altının uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğini koruyor. Bankanın tahminine göre merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, fiyatları destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda ons altının 2027 yılının sonunda 4 bin 650 dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

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2028 SONUNDA 5 BİN 600 DOLAR

Goldman Sachs'ın daha uzun vadeli tahmini ise dikkat çekiyor. Banka, Fed'in faiz indirimlerine başlamasının ardından altın fiyatlarında yükselişin hız kazanabileceğini değerlendiriyor. Bankaya göre ons altının rekor seviyeye gelmesi 2 yıl sürebilir. Goldman Sachs, ons altının 2028 yılının sonunda 5 bin 600 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini tahmin etti.

Böylece Goldman Sachs'ın öngörüsünde merkez bankalarının alımları ve Fed'in para politikasındaki değişim, altının uzun vadeli yükselişinde belirleyici iki unsur olarak öne çıkıyor.

ALTINDA REKOR SEVİYELERİ

2026 yılına hızlı başlayan altın fiyatları, ocak ayında hem ons hem de gram bazında rekor kırmıştı. Ons altında 5.595 dolar ile gram ise 7.811 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Altın fiyatları ABD-İran savaşının başlamasıyla sert düşüş gösterdi. Altının gramı şu sıralar 6.136 lira, onsu ise 3.784 dolardan işlem görüyor.