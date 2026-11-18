Altın piyasasında satış baskısı hız kesmiyor. Ons fiyatı, 3.800 dolarlık kritik desteğin altına inerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini test etti. ABD dolarının güçlenmesi ve faiz artışı beklentisi altında düşüşü tetikliyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons altın 3.798 dolar ve 18 Kasım 2026 gram altın fiyatı 6.158 TL’den güne başlarken; gözler bugün açıklanacak FED tutanaklarına çevrildi.

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Altın fiyatlarında düşüş ivme kazanırken, ons fiyatı analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 3.800 dolar seviyesinin de altına sarktı. Çarşamba günü ilk işlemlerde 3.792 dolara kadar gerileyen ons altın, böylece Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini test etti.

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GRAM ALTIN 6.158 TL'DEN BAŞLADI

Ons fiyatı TSİ 06.00 itibarıyla 3.798 dolardan işlem gördü. Spot piyasada gram altın ise güne 6.158 TL'den başladı.

Altında düşüş durmuyor! Ons kritik seviyenin altını gördü

BASKI ARTIYOR

Küresel piyasalarda dolar endeksinin 103,6 seviyesinde, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin ise yüzde 5,1'e yakın seviyelerde tutunması altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidebileceği beklentisi, değerli metaldeki satışların temel sebepleri arasında öne çıkıyor.

Altında düşüş durmuyor! Ons kritik seviyenin altını gördü

FED'DEN FAİZ MESAJLARI

Son olarak St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem, enflasyonla mücadelede önümüzdeki ilkbahara kadar birkaç faiz artırımının gerekebileceğini belirtti. Mevcut para politikasının, ekonomik faaliyeti ve enflasyonu yeterince sınırlayacak düzeyde olmadığını savunan Musalem, “Fiyat istikrarının sağlanması için daha erken ve ilave adımlar atılması gerekebilir” dedi.

Altında düşüş durmuyor! Ons kritik seviyenin altını gördü

New York FED Başkanı John Williams da enflasyonun hâlâ yüksek ve kalıcı olduğuna dikkat çekerek yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak Williams, Musalem'den farklı olarak çok daha agresif bir sıkılaşma sürecine ihtiyaç olmadığını savundu. Son aylarda izlenen politikanın sonuç verdiğini belirten Williams, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini, ancak bunun ani ve sert adımlar gerektirmediğini aktardı.

Altında düşüş durmuyor! Ons kritik seviyenin altını gördü

ARALIK BEKLENTİSİ

Piyasalarda Fed'in aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 96 olarak fiyatlanıyor. Daha yüksek faiz beklentisi, yatırımcıların dolar ve tahvil gibi getiri sağlayan varlıklara yönelmesini desteklerken, faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının maliyetini artırıyor.

Yatırımcılar şimdi FED'in ekim ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklara odaklandı. Bugün yayımlanacak tutanaklarda, politika yapıcıların enflasyon görünümü, faiz artırımlarının zamanlaması ve sıkılaşmanın boyutuna ilişkin değerlendirmelerine bakılacak.

Altında düşüş durmuyor! Ons kritik seviyenin altını gördü

GOLDMAN SACHS'TAN TAHMİN

Öte yandan altın fiyatlarındaki sert gerilemeye rağmen Goldman Sachs, uzun vadeli görünümde yükseliş beklentisini koruyor. Goldman Sachs'ın 17 Kasım tarihli son değerlendirmesine göre ons altının 2028 yılının sonuna kadar 5.600 dolara ulaşması bekleniyor. Kurum, 2027 yıl sonu tahminini ise 4.650 dolar olarak açıkladı.

Banka, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam edeceğini öngörüyor. Aylık merkez bankası alımlarının 2026-2028 döneminde ortalama 60 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

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