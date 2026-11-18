Türkiye'de çalışmayan ancak yatırım yapan yabancılara ikamet izni verilmesini sağlayan yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. En az 150 bin dolar yatırım yapanlara 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl ikamet hakkı tanınacak.

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Türkiye'de yatırım yapan yabancıların ikamet izni almasına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla, belirlenen tutarlarda yatırım yapan ve Türkiye'de çalışmayan yabancılara 3 veya 5 yıl süreyle ikamet izni verilmesinin önü açıldı.

Karara göre, Türkiye’de çalışmayan ancak en az 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise 5 yıl süreli ikamet izni verilecek.

Düzenleme, yatırım yapan yabancının yanı sıra yabancı eşini ve kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocuğunu da kapsıyor.

Yabancı yatırımcılara ikamet izninde yeni şartlar: Karar Resmi Gazetede

YATIRIM İÇİN FARKLI SEÇENEKLER SUNULUYOR

Yabancılar, belirlenen tutarı Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara mevduat olarak yatırabilecek veya devlet borçlanma araçları satın alabilecek.

Gayrimenkul yatırım fonu ya da girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alınması ve belirlenen emeklilik planları kapsamında bireysel emeklilik sistemine katkı payı yatırılması da yatırım seçenekleri arasında yer alıyor.

YATIRIM BELİRLİ SÜRE KORUNACAK

Her bir yatırım seçeneğinde, yatırımın ikamet izni süresinin yarısı boyunca korunması gerekecek. Buna göre, 3 yıllık izin için yatırımın en az 1,5 yıl, 5 yıllık izin için ise en az 2,5 yıl tutulması şartı aranacak.

Yabancı yatırımcılara ikamet izninde yeni şartlar: Karar Resmi Gazetede

KURUMLAR YATIRIM TÜRÜNE GÖRE DENETİM YAPACAK

Mevduat yatırımının şartlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, devlet borçlanma araçlarına yapılan yatırımı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Fon katılma paylarına ilişkin tespiti Sermaye Piyasası Kurulu yapacak. Bireysel emeklilik sistemine yapılan yatırımın, belirlenen plan ve süre şartlarını karşıladığını ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirleyecek.

Cumhurbaşkanı kararı yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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