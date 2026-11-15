SPK'dan olağanüstü tasfiye açıklaması: Yatırımcı korunacak

SPK, olağanüstü tasfiye sürecindeki fonların elinde bulunan hisselerin şirketler tarafından geri alınmasına neden izin verildiğini açıkladı. Kurul, bu yöntemle hisselerin borsada toplu satışının önüne geçilerek fiyatlar üzerindeki baskının azaltılmasının amaçlandığını bildirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının portföyündeki hisselerin halka açık şirketlere geri satılmasının gerekçesini açıkladı. Kurul, bu hisselerin doğrudan borsada satışa çıkarılması hâlinde oluşabilecek yoğun satış baskısının fiyatları düşürebileceğine dikkat çekti.

Basında yer alan bazı haberlerde, SPK tarafından olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından ilgili halka açık ortaklıklara geri alım yoluyla satılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin niteliği ve amacı hakkında eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

SPKdan olağanüstü tasfiye açıklaması: Borsada fiyatların düşmesi önlenecek

"Tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payların, miktarları ve ilgili payların piyasa derinliğiyle likidite koşulları dikkate alınmaksızın doğrudan Borsada satışa konu edilmesi, satış baskısı oluşturarak pay fiyatlarının olumsuz etkilenmesine ve fon varlıklarının daha düşük bedellerle nakde çevrilmesine yol açabilecektir.

Bu çerçevede, kural bazlı bir yaklaşımla ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, fon portföylerinde bulunan payların Borsada oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili ortaklıklara satılması imkânı tanınmak suretiyle, piyasa koşullarından kaynaklanabilecek olumsuz fiyat etkilerinin sınırlandırılması ve fon varlıklarının objektif bir fiyat ölçütü üzerinden nakde dönüştürülerek fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır."