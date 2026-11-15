SPK kararları sonrası KARDEMİR'den açıklama: O şirket biz değiliz

KARDEMİR, SPK'nın kararlarına konu olan KARCL kodlu hisselerin kendilerine ait olmadığını açıkladı. Şirket, isim benzerliği nedeniyle oluşabilecek karışıklığa karşı yatırımcıları uyardı.

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Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR), Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) son bülteninde yer alan kararların ardından kamuoyuna açıklama yaptı.

Şirket, 13 Kasım tarihli bülteninde duyurulan kararlara konu Kardemir Çelik Sanayi AŞ (KARCL) paylarının, şirketin KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören payları olmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulunun 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı bülteninde, Kardemir Çelik Sanayi AŞ (KARCL) paylarındaki işlemlere ilişkin kararlar kamuya duyurulmuştur. Söz konusu incelemeye konu paylar, şirketimiz Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören payları değildir.

24 Temmuz 2026 tarihli KAP açıklamamızda da belirtildiği üzere, Kardemir Çelik Sanayi AŞ ile şirketimiz arasında herhangi bir ortaklık, iştirak, bağlılık veya kurumsal ilişki bulunmamaktadır."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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