Altın yatırımcısının keyfini kaçıracak tahmin: Kriz tahminleriyle tanınan analist uyardı

3 BİN 900 DOLAR EŞİĞİ BELİRLEYİCİ

Colombo, COMEX vadeli işlemlerinde ons altının yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyesindeki önemli destek bölgesini yeniden test ettiğini söyledi. Fiyatların zaman zaman bu seviyenin altına sarkmasına rağmen henüz kalıcı ve güçlü bir kırılma yaşanmadığına dikkat çeken analist, düşüşün derinleştiğini söylemek için bu eşiğin belirgin biçimde altında kalınması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu bölgenin yaklaşık bir yıldır altın fiyatlarına destek oluşturduğunu belirten Colombo, metalin mart ayındaki sert satışlarda ve haziran-temmuz döneminde de aynı seviyeden toparlandığını hatırlattı. Bu nedenle mevcut hareketin kalıcı bir aşağı yönlü kırılma olup olmadığının yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.