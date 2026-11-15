Altın yatırımcısının keyfini kaçıracak tahmin: Kriz tahminleriyle tanınan analist uyardı
Altın fiyatlarında düşüşün devam edebileceğine yönelik uyarılar artıyor. ABD dolarındaki güçlenme ve yükselen faizlerin değerli metaller üzerindeki baskısı sürerken, bağımsız finans ve değerli metaller analisti Jesse Colombo kritik bir seviyeye dikkat çekti.
Colombo'ya göre ons altında 3 bin 900 dolar desteğinin belirgin şekilde kırılması, fiyatları 3 bin 400-3 bin 500 dolar aralığına kadar çekebilir.
CNBC-e'nin derlediği habere göre Colombo, altındaki son gerilemede yalnızca doların yükselişinin değil, faiz oranlarındaki artışın ve teknoloji hisselerinde yaşanan satışların da etkili olduğunu belirtti.
3 BİN 900 DOLAR EŞİĞİ BELİRLEYİCİ
Colombo, COMEX vadeli işlemlerinde ons altının yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyesindeki önemli destek bölgesini yeniden test ettiğini söyledi. Fiyatların zaman zaman bu seviyenin altına sarkmasına rağmen henüz kalıcı ve güçlü bir kırılma yaşanmadığına dikkat çeken analist, düşüşün derinleştiğini söylemek için bu eşiğin belirgin biçimde altında kalınması gerektiğini ifade etti.
Söz konusu bölgenin yaklaşık bir yıldır altın fiyatlarına destek oluşturduğunu belirten Colombo, metalin mart ayındaki sert satışlarda ve haziran-temmuz döneminde de aynı seviyeden toparlandığını hatırlattı. Bu nedenle mevcut hareketin kalıcı bir aşağı yönlü kırılma olup olmadığının yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.
ALTINDA 400-500 DOLARLIK KAYIP İHTİMALİ
Analistin dikkat çektiği asıl risk ise 3 bin 900 dolar desteğinin kaybedilmesi. Colombo, bu seviyenin güçlü biçimde kırılması halinde ons altında en az 400 dolarlık ilave düşüş yaşanabileceğini söyledi.
Mevcut destek bölgesinin altında güçlü bir tutunma alanı bulunmadığını savunan Colombo, sonraki önemli seviyelerin 3 bin 400-3 bin 500 dolar bandında olduğunu belirtti. Desteğin net biçimde kaybedilmesi durumunda fiyatların 3 bin 500 dolar civarına yönelmesini beklediğini kaydetti.
DOLARIN YÜKSELİŞİ ALTIN İÇİN RİSK
Colombo'ya göre altının bundan sonraki seyrinde ABD dolarının performansı belirleyici olacak. Dolar endeksinin 102-103 seviyelerinin üzerine çıkmasının değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdığını belirten analist, dolardaki yükseliş ivmesi sona ermeden altında kalıcı bir dip oluştuğunu söylemenin erken olacağını dile getirdi.
Doların güçlenmeye devam etmesi halinde 3 bin 900 dolarlık desteğin kırılma ihtimalinin de artacağını kaydeden Colombo, yatırımcıların bu seviyeyi yakından takip etmesi gerektiğine işaret etti.
Uluslararası piyasalarda altının onsu, haftalık bazdaki değer kaybının ardından 3 bin 883,94 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
2008 KRİZİNDEN ÖNCEKİ UYARILARIYLA TANINIYOR
Jesse Colombo, yalnızca değerli metaller üzerine yaptığı yorumlarla değil, geçmişteki ekonomik uyarılarıyla da tanınıyor.
2008 küresel finans krizinden önce ABD konut piyasasındaki aşırı değerlenmeye ve kredi balonuna dikkat çekmişti.