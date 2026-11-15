Define hayalleri yarım kaldı! Suçüstü yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Arazide yer altı görüntüleme cihazı ve karot makinesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi Kül mevkisindeki bir tarlada izinsiz kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, "Anadolu Mirası Operasyonları" çerçevesinde 14 Kasım günü saat 18.00 sıralarında düzenlenen operasyonla şüphelileri kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Olay yerinde kaçak kazıda kullanılmak üzere getirildiği belirlenen 3 kürek, 3 kazma, 1 keser, 2 adet 10 litrelik mazot bidonu, 1 yer altı görüntüleme cihazı ve 1 karot makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 7 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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