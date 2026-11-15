Tarih bazen devletlerin anlatmayı tercih ettiği hikayelerden çok daha fazlasını söyler.

Özellikle de konu Türkiye ile Yunanistan olduğunda...

Bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve diplomasi masalarında karşı karşıya gelen iki ülkenin geçmişinde, Atina'nın siyasi söylemleriyle kolay kolay bağdaştıramayacağımız olaylar var.

Bunlardan biri, yeniden seçilme hesapları doğrultusunda Türkiye ile yaşanan gerilimleri iç siyasetin malzemesi haline getiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, henüz bebekken ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınmak zorunda kalması.

Üstelik babası Konstantinos Miçotakis, yıllar sonra hayatını Türklere borçlu olabileceğini söylemişti.

Diğeri ise Yunan bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden "Tourkofagos" (Türk yiyen) lakaplı Nikitaras’ın, uğruna savaştığı devletin kuruluşundan sonra mahkum edildiği yoksulluk ve vefasızlık.

Ancak ikisinin de bizi götürdüğü ortak bir soru var:

Atina, geçmişi gerçekten olduğu gibi mi hatırlıyor, yoksa tarihin yalnızca bugünkü siyasi söylemine hizmet eden sayfalarını mı açıyor?

Miçotakis ailesi neden Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı? Yunanistan'ın unuttuğu hesap!

MİÇOTAKİS AİLESİNİN TÜRKİYE VEFASI

Takvimler 1968'i gösteriyordu.

Yunanistan, 1967'de yönetime el koyan Albaylar Cuntası'nın baskısı altındaydı.

Dönemin muhalif siyasetçilerinden Konstantinos Miçotakis, ailesiyle birlikte ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı.

Henüz birkaç aylık bir bebek olan bugünkü Başbakan Kiryakos Miçotakis de ailesinin yanındaydı.

Miçotakis ailesi neden Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı? Yunanistan'ın unuttuğu hesap!

Ailenin kaçış güzergahında ise Türkiye vardı.

Yıllar sonra Yunanistan'ın başbakanı olacak o bebeğin ailesi, askerî yönetimden uzaklaşırken Türk topraklarından geçerek güvenli bir yere ulaşabildi.

Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan siyasi gerilimleri konuşurken, iki ülkenin tarihinde böyle bir sayfanın bulunduğunu da unutmamak gerekiyor.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas'ın sosyal medya paylaşımında, 1821 Yunan İsyanı'nın isimlerinden Nikitas Stamatelopoulos'u "Türk yiyen Nikitaras" lakabıyla anarak onurlandırdıklarını açıkladı.

YAŞARKEN YOKSULLUK, ÖLDÜKTEN SONRA KAHRAMANLIK

Şimdi tarihin sayfalarını biraz daha geriye, 1821'e çevirelim.

Yunan bağımsızlık mücadelesinin öne çıkan isimlerinden Nikitas Stamatelopoulos, bilinen adıyla Nikitaras...

Osmanlı kuvvetlerine karşı savaşmış, Yunan tarih yazımında "Türk yiyen" anlamına gelen "Tourkofagos" lakabıyla anılmıştı.

Fakat savaş bittikten ve yeni devlet kurulduktan sonra hayatı beklendiği gibi ilerlemedi. Kral Otto döneminde siyasi suçlamalarla tutuklandı, yargılandı, beraat etse de hayatının son yılları sefalet içinde geçti; görme yetisini kaybetti, dilenmek zorunda kaldı.

Aradan yaklaşık iki asır geçti. Ekim 2026’da Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Nikitaras’ı anarken o eski tarihi lakabını yeniden gururla dile getirdi.

İşte tarihin en büyük ironisi burada: Devletin yaşarken açlığa mahkûm ettiği bir isyan figürü, bugün siyasi nutukların meşrulaştırma aracına dönüştürülmekte.

TARİHİN HANGİ SAYFASI HATIRLANMAYA DEĞER?

Elbette 1821’in ayaklanma dönemindeki Yunanistan ile 1968’in cuntası veya bugünün Atina’sı aynı potada eritemeyiz. Ancak bu kesişmeler, devletlerin tarihî hafızayı siyasi çıkarlar doğrultusunda nasıl eğip büktüğünü göstermesi bakımından manidar.

Bir tarafta Türkiye’nin uzattığı güvenli el sayesinde hayatta kalan bir siyasi aile; diğer tarafta uğruna kan döktüğü devlet tarafından unutulan, açlıkla imtihan edilen bir kahraman...

Geçmişi yalnızca düşmanlıkları körükleyen ezberler üzerinden okumak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki karmaşık tarihi dokuyu anlamaya yetmez. Çünkü sınırların ve siyasi ihtirasların ötesinde bu coğrafyada; merhamet, hayal kırıklığı, vefasızlık ve ortak bir kader de yazılıdır.

Asıl mesele hangi kahramanı andığımız değil, tarihin hangi gerçeklerini hatırlamaya cesaret edebildiğimizdir.