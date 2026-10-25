Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki yükselişini anlamak için son günlerde İspanyol basınında yayımlanan haberlere bakmak yeterli.

Önce HÜRJET, ardından ASELSAN...

Şimdi ise İspanya'nın savunma gündeminde bir başka Türk şirketinin adı geçiyor: ROKETSAN.

Üstelik bu kez mesele, İspanyol Kara Kuvvetlerinin uzun menzilli ateş gücünü yeniden şekillendirecek önemli bir savunma programı.

İspanyol savunma yayın organı Infodefensa, yayımladığı analizde, Madrid'in iptal ettiği İsrail menşeli roket sistemi projesinin yerine değerlendirilebilecek alternatifleri mercek altına aldı.

HÜRJET ve ASELSAN'dan sonra yeni sürpriz! İspanya'nın gözü ROKETSAN'da

Listede ABD, Güney Kore, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerin savunma sistemleri bulunuyor. Ancak Türk ROKETSAN'ın geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi MBRL de öne çıkan seçeneklerden biri olarak gösterildi.

HÜRJET ve ASELSAN'dan sonra yeni sürpriz! İspanya'nın gözü ROKETSAN'da

İSRAİL'İN BOŞLUĞUNU TÜRKİYE Mİ DOLDURACAK?

Aslında İspanya'nın ROKETSAN'a yönelik ilgisinin arkasında yaklaşık 700 milyon avroluk bir savunma projesi var.

Madrid yönetimi, İsrailli Elbit Systems tarafından geliştirilen PULS roketatar sisteminin tedarikini kapsayan sözleşmeyi Eylül 2025'te iptal etmişti.

Ancak sözleşmenin iptal edilmesi, İspanyol ordusunun uzun menzilli roketatar ihtiyacını ortadan kaldırmadı.

Şimdi Madrid'in önünde hem bu açığı kapatma hem de savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi bulunuyor.

İspanya yalnızca hazır bir sistem satın almak istemiyor. Üretim, mühimmat ve teknoloji üzerinde de söz sahibi olabileceği bir ortak arıyor.

İşte ROKETSAN'ın adı bu noktada gündeme geliyor.

Infodefensa'nın Ankara yakınlarındaki ROKETSAN tesislerine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şirket yöneticileri de İspanya'nın SILAM projesini takip ettiklerini söylemiş.

Henüz ortada kesinleşmiş bir anlaşma yok. Fakat Türk şirketinin İspanya'nın ihtiyaçlarına cevap verebilecek seçenekler arasında değerlendirilmesi, Madrid-Ankara hattındaki savunma ilişkilerinin yeni bir alana uzanabileceğini retinalarımıza sokuyor.

İSPANYOL BASINI 280 KİLOMETRELİK TÜRK FÜZESİNİ YAZDI

İspanyol basınının üzerinde durduğu sistem, ROKETSAN'ın geliştirdiği MBRL.

Sistemin en önemli özelliklerinden biri, farklı menzillerdeki roket ve füzelerin aynı lançer ailesinden kullanılabilmesi.

HÜRJET ve ASELSAN'dan sonra yeni sürpriz! İspanya'nın gözü ROKETSAN'da

122, 230 ve 300 milimetrelik roketlerin yanı sıra KHAN taktik füzesi de seçenekler arasında bulunmakta.

Özellikle KHAN'ın 280 kilometreye ulaşan menzili, İspanyol basınındaki analizde ayrıca ele alınmış.

Elbette bu menzil bütün roketler için geçerli değil. Kullanılan mühimmata göre sistemin menzili ve görev alanı değişiyor.

İspanya açısından mesele yalnızca daha uzağa ateş edebilmek de değil.

Madrid, satın alacağı sistemin gelecekteki üretim ve modernizasyon süreçlerinde kendi şirketlerine ne kadar alan açacağını da hesaba katıyor.

Bu nedenle ROKETSAN'ın nasıl bir teknoloji paylaşımı önerebileceği, muhtemel bir anlaşmanın en önemli başlıklarından biri olacak.

HÜRJET'TEN SONRA AYNI MODEL Mİ?

İspanya'nın teknoloji transferi konusunda ısrarcı olmasının bir nedeni de HÜRJET projesinde izlenen model.

Türk uçağının İspanyol ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve yerel şirketlerin üretim sürecine katılması, Madrid'in başka savunma projelerinde de benzer ortaklıklar aramasına zemin hazırlıyor.

Nitekim Infodefensa, SILAM programında yaşanan gecikmelerin nedenlerinden biri olarak tasarım yetkisini İspanyol sanayisine bırakabilecek bir teknoloji ortağı bulunamamasını gösterdi.

Bu noktada ROKETSAN için yeni bir fırsat söz konusu olabilir.

Ancak bunun gerçekleşmesi, Türk şirketinin hangi teknolojileri paylaşmaya hazır olduğuna ve İspanyol ordusunun teknik beklentilerine bağlı.

HÜRJET'te kurulan ortaklığın roket ve füze teknolojilerine de taşınıp taşınamayacağını henüz bilmiyoruz.

Bildiğimiz şey, İspanya'nın savunma projelerinde Türkiye seçeneğinin artık tek bir şirketle sınırlı olmadığı.

MADRİD'İN ÖNÜNDE BİR TÜRK SEÇENEĞİ DAHA VAR

Üstelik ROKETSAN'ın İspanya ile ilişkileri yalnızca SILAM projesine yönelik ilgiden ibaret değil.

Şirket, haziran ayında İspanyol EM&E Group ile CİRİT C-UAS sisteminin uzaktan komutalı silah istasyonlarına entegrasyonu için mutabakat zaptı imzaladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de 25 Ekim'de Infodefensa'ya verdiği röportajda, bu anlaşmayı daha kapsamlı ortaklıkların başlangıcı olarak gördüklerini söyledi.

İkinci'nin açıklamalarında yeni nesil füze sistemleri, hava savunma çözümleri ve tanksavar silahları da yer aldı.

İspanya'nın ROKETSAN konusunda nasıl bir karar vereceği henüz belli değil. Ancak HÜRJET anlaşmasının ardından ASELSAN ve ROKETSAN'ın da Madrid'in gündemine girmesi, Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki yükselişini gösteriyor.

Görünen o ki artık yalnızca Türkiye'nin Avrupa'dan ne alacağı değil, Avrupa'nın Türkiye'den ne alacağı da konuşuluyor.